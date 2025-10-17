Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et le Vice-premier ministre chinois He Lifeng prévoient un échange téléphonique vendredi sur les négociations commerciales. Cette discussion intervient dans un contexte de tensions accrues entre les deux puissances.

Scott Bessent va négocier avec la Chine ce soir au téléphone

Scott Bessent va négocier avec la Chine ce soir au téléphone

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, devrait échanger vendredi avec le Vice-premier ministre chinois. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, devrait échanger vendredi avec le Vice-premier ministre chinois He Lifeng, en charge des questions commerciales, a déclaré auprès de l'AFP un responsable américain.

He Lifeng et Scott Bessent devraient échanger dans la journée par téléphone au sujet des négociations commerciales en cours entre les deux pays, avant le sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), prévu en novembre en Corée du Sud, sans préciser quels sujets seront abordés spécifiquement durant l'échange.

Les discussions entre les deux hommes interviennent alors que les tensions commerciales entre les deux premières économies mondiales sont remontées d'un cran depuis une semaine, après l'annonce par Pékin d'un renforcement des contrôles sur les exportations de terres rares et les technologies nécessaires à leur raffinage.

Une décision vivement critiquée par le président américain Donald Trump, qui a annoncé dans la foulée sa volonté d'ajouter en représailles 100% de droits de douane sur les produits chinois, qui viendraient s'ajouter aux 30% minimum appliqués jusqu'ici. Il a également menacé de ne pas rencontrer son homologue chinois, Xi Jinping, comme prévu lors du prochain sommet de l'APEC.

«Bande de bureaucrates»

Les tensions commerciales entre les deux pays se sont renforcées avec le retour du Donald Trump à la Maison Blanche et sa volonté d'imposer des droits de douane sur l'ensemble des produits entrant aux Etats-Unis, début avril. Pékin avait alors décidé de répliquer, entraînant de nouvelles représailles de Washington auxquelles la Chine a répondu à son tour, entraînant les droits de douane appliqués réciproquement bien au-delà de 100%.

Les deux pays ont entamé début mai une série de rencontres, à Genève, Stockholm et Londres, permettant de faire baisser les tensions et ramener les droits de douane à un minimum de 10% sur les produits américains, 30% sur les produits chinois, mais les relations restent tendues.

Scott Bessent a ainsi accusé en début de semaine la Chine de vouloir entraîner l'économie mondiale dans sa chute, alors que, selon lui, l'économie chinoise montre des signes de ralentissement marqués.

Il a assuré chercher à mettre en place une réponse coordonnée avec des pays alliés, «nous n'allons pas laisser une bande de bureaucrates à Pékin tenter d'imposer leur approche des chaînes mondiales d'approvisionnement», a-t-il ainsi affirmé mercredi lors d'une conférence de presse.