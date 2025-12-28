Eloges pour Zelensky et l'Europe

Donald Trump insiste à plusieurs reprises sur le fait que les deux camps souhaitent que la situation se termine. Trop de personnes sont déjà mortes. Néanmoins, il ajoute, d'un ton quelque peu inquiétant: «Soit cela se terminera bientôt, soit cela durera longtemps.» Il loue également le courage de Zelensky et la bonne coopération des pays européens.

La question des avoirs russes gelés est également abordée. Interrogé sur leur éventuelle attribution à l'Ukraine, Trump se contente de répondre: «On verra.» Il précise toutefois que l'Ukraine retirera d'importants bénéfices économiques en cas d'accord.