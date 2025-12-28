Les négociations commencent
Donald Trump et Volodymyr Zelensky se retireront ensuite dans la résidence pour mener les négociations. Un entretien avec les dirigeants européens figure également au programme. À l’issue des discussions, ils entendent tenir une nouvelle conférence de presse.
Eloges pour Zelensky et l'Europe
Donald Trump insiste à plusieurs reprises sur le fait que les deux camps souhaitent que la situation se termine. Trop de personnes sont déjà mortes. Néanmoins, il ajoute, d'un ton quelque peu inquiétant: «Soit cela se terminera bientôt, soit cela durera longtemps.» Il loue également le courage de Zelensky et la bonne coopération des pays européens.
La question des avoirs russes gelés est également abordée. Interrogé sur leur éventuelle attribution à l'Ukraine, Trump se contente de répondre: «On verra.» Il précise toutefois que l'Ukraine retirera d'importants bénéfices économiques en cas d'accord.
Trump: «J'appellerai Poutine après la réunion»
Devant la résidence de Mar-a-Lago, Trump et Zelensky ont répondu aux questions des journalistes. Le président américain a annoncé qu'il rappellerait son homologue russe après leur rencontre. Il a insisté sur le fait que des garanties de sécurité seraient mises en place.
«Il y aura des garanties de sécurité. Elles seront fortes. Et les pays européens sont très impliqués», a déclaré le président américain. «Je n'ai pas de date butoir. Vous savez quelle est ma date butoir? Mettre fin à la guerre», a-t-il ajouté, affirmant que les négociations en étaient dans leur «phase finale» et que Volodymyr Zelensky comme le président russe Vladimir Poutine étaient tous deux «sérieux» sur ce plan de paix.
Zelensky arrive à Mar-a-Lago avec un peu de retard
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé, avec un poil de retard sur l'horaire prévu, à la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride. Il ne portait pas de costume, mais son traditionnel veston noir.
La réunion doit porter sur la version révisée du plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, telle que proposée par Kiev. Trump a annoncé que la réunion se tiendra dans la salle à manger de sa résidence.
Le Kremlin appelle Kiev à «prendre une décision courageuse» sur le Donbass
Le Kremlin a assuré dimanche à l'issue d'un échange téléphonique entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump que Moscou et Washington pensaient qu'un cessez-le-feu temporaire en Ukraine, comme proposé par Kiev et ses alliés européens, «ne ferait que prolonger le conflit».
«La Russie et les Etats-Unis partagent le même point de vue selon lequel la proposition ukrainienne et européenne d'un cessez-le-feu temporaire (...) ne ferait que prolonger le conflit et entraînerait une reprise des hostilités», a déclaré aux journalistes le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.
Le Kremlin a appelé dimanche l'Ukraine à «prendre une décision courageuse» en acceptant de retirer ses troupes du Donbass afin de «mettre fin» à la guerre. «Pour mettre fin (au conflit), Kiev doit prendre une décision courageuse. Il serait judicieux de prendre sans tarder cette décision concernant le Donbass», a ajouté Iouri Ouchakov.
Source: ATS
Trump dit avoir eu un appel «très productif« avec Poutine
Donald Trump a dit dimanche avoir eu un appel «très productif» avec son homologue russe Vladimir Poutine, moins de deux heures avant le début de sa rencontre prévue avec Volodymyr Zelensky en Floride.
«Je viens d'avoir un bon entretien téléphonique, très productif, avec le président russe Vladimir Poutine, avant ma rencontre, aujourd'hui à 13h (19h en Suisse), avec le président ukrainien Zelensky», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Le présient américain et son homologue russe se reparleront au téléphone après la rencontre avec Zelensky, a fait savoir le Kremlin.
Source: AFP
Volodymyr Zelensky a atterri en Floride
A quelques heures d’une nouvelle rencontre avec le président américain Donald Trump, Volodymyr Zelensky est arrivé dimanche matin, heure locale, à Miami.
A sa descente de l’avion gouvernemental, le président ukrainien, vêtu d’un t-shirt noir, a pris le temps de saluer plusieurs représentants de l’armée américaine. Une séquence brève, mais symbolique, avant une journée diplomatique décisive.
Dans la soirée, les deux chefs d'Etat doivent se retrouver sur la propriété de Trump, à Mar-a-Lago. Au cœur des discussions: la fin de la guerre en Ukraine. En toile de fond, un plan de paix en vingt points, qui doit servir de base aux échanges entre Washington et Kiev.
Un entretien téléphonique avec les Européens est prévu
Un appel téléphonique entre des dirigeants européens et les présidents ukrainien et américain est prévu dimanche après la rencontre avec Donald Trump en Floride, a annoncé un porte-parole de Kiev.
Source: AFP
Zelensky rencontre Trump en Floride pour obtenir son feu vert sur le plan de paix
Volodymyr Zelensky rencontre Donald Trump dimanche en Floride. Il tentera de décrocher l'accord du président américain sur la dernière version du plan de paix visant à mettre fin à près de quatre ans de guerre avec la Russie.
Le chef d'Etat ukrainien, qui arrive avec ses dernières propositions sur la difficile question des territoires, n'aura «rien tant que je ne donne pas mon accord», avait déclaré le président américain au site internet Politico vendredi, plantant le décor. Donald Trump s'était néanmoins montré confiant. «Je pense que ça se passera bien avec lui. Je pense que ça se passera bien avec (le président russe Vladimir) Poutine», avec lequel il prévoit de s'entretenir «bientôt».
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré à l'agence de presse d'Etat TASS que Moscou poursuivrait son «engagement auprès des négociateurs américains afin d'élaborer des accords durables qui s'attaquent aux causes profondes du conflit», tout en critiquant les Européens.
Source: AFP
Ursula von der Leyen apporte son soutien à l'Ukraine
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré samedi que la paix devait préserver la «souveraineté» et «l'intégrité territoriale» de l'Ukraine, après un entretien téléphonique avec les dirigeants européens et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Cet entretien a eu lieu avant la rencontre entre Zelensky et le président américain Donald Trump prévue pour dimanche. «Nous saluons tous les efforts qui mènent à notre objectif commun : une paix juste et durable qui préserve la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine», a commenté Ursula von der Leyen sur le réseau X.
«En 2026, la Commission européenne continuera à maintenir la pression sur le Kremlin, à soutenir l'Ukraine et à travailler intensément pour accompagner l'Ukraine sur la voie de l'adhésion à l'UE», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Emmanuel Macron condamne les frappes russes
«Le Président de la République a exprimé la condamnation par la France de la nouvelle vague de frappes russes intervenue dans la nuit en Ukraine. Il a souligné que cette vague de frappes illustrait à nouveau le contraste entre la disposition de l'Ukraine à bâtir une paix et durable et la détermination de la Russie à prolonger la guerre qu'elle a déclenchée il y a près de 4 ans, y compris en continuant de s'attaquer aux civils», a déclaré une personne de l'entourage d'Emmanuel Macron.
Le président français s'est exprimé lors d'un appel téléphonique entre des dirigeants européens et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui se trouve à Halifax (Canada) à la veille d'une rencontre avec le président américain Donald Trump dimanche en Floride.
Source: AFP