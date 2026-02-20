Donald Trump affirme qu’Obama a révélé des données «classifiées» sur les extraterrestres. Il veut rendre publics les dossiers sur les ovnis.

AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'il comptait ordonner aux agences fédérales «d'identifier et de publier» les dossiers sur les extraterrestres et les ovnis, dont des Américains réclament la diffusion depuis des décennies. «Compte tenu du grand intérêt suscité, je vais demander au ministre de la Guerre et aux autres ministères et agences concernés d'entamer le processus d'identification et de publication des dossiers gouvernementaux relatifs à la vie extraterrestre, aux phénomènes aériens non identifiés et aux objets volants non identifiés», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

Plus tôt dans la journée, le président républicain a affirmé que son prédécesseur démocrate Barack Obama avait livré des «informations classifiées» lors d'un podcast où il assurait, sur le ton de la plaisanterie, que les extraterrestres existaient bel et bien. Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi que son prédécesseur Barack Obama avait livré des «informations classifiées» lorsqu'il a suggéré sur un ton léger dans un podcast que les extraterrestres existaient bel et bien.

«Une énorme erreur»

«Il a donné des informations classifiées, il n'est pas censé faire ça», a déploré Donald Trump, interrogé dans son avion présidentiel sur les récents propos de Barack Obama qui ont ravivé les théories du complot sur le sujet. «Je ne sais pas s'ils sont réels ou non», mais l'ex-président démocrate a «commis une énorme erreur», a asséné Donald Trump, qui ne rate jamais une occasion d'égratigner son prédécesseur, récemment grimé en singe avec sa compagne Michelle Obama dans une vidéo diffusée sur le compte Truth Social de l'actuel président.

A la fin d'un podcast diffusé le week-end dernier, Barack Obama, en bras de chemise, répondait à une question sur l'existence des extraterrestres: «Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus». Il ajoutait lors de cette interview décontractée qu'il n'existait pas à sa connaissance «d'installation souterraine» visant à cacher leur existence, comme le suggèrent certaines théories complotistes.

Face aux réactions sur les réseaux sociaux, l'ex-président a publié dimanche soir un message sur son compte Instagram pour clarifier sa position, assurant qu'il n'avait tenu ces propos que pour rester dans le ton léger du podcast. «Statistiquement, l'univers est tellement vaste que les chances qu'il y ait de la vie ailleurs sont élevées», a-t-il précisé. «Mais les distances entre les systèmes solaires sont si grandes que les chances que nous ayons reçu la visite d'extraterrestres sont faibles et je n'ai vu aucune preuve, durant ma présidence, que des extraterrestres aient pris contact avec nous. Vraiment!»