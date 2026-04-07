L'ultimatum de Trump à l'Iran expire dans moins de 24 heures

Le président américain Donald Trump menace de détruire des infrastructures essentielles en Iran si Téhéran ne répond pas dans les heures qui viennent à son ultimatum en rouvrant le détroit d'Ormuz, vital pour l'approvisionnement mondial en pétrole.

«Le pays entier pourrait être détruit en une seule nuit», qui pourrait être celle de mardi à mercredi, a lancé Donald Trump lundi. Il se dit prêt à frapper les centrales énergétiques et les ponts iraniens si la République islamique ne débloque pas Ormuz – une voie maritime dans le Golfe par laquelle transite d'ordinaire 20% du brut mondial – d'ici mardi 20H00, heure de Washington (00H00 GMT mercredi).

L'armée iranienne a évoqué une «rhétorique arrogante», affirmant via un porte-parole que ce genre de déclarations n'avait «pas d'effet» sur ses opérations. En attendant, la capitale de la République islamique et sa périphérie ont été secouées par des explosions dans la nuit de lundi à mardi, selon des agences de presse locales.

L'armée israélienne a revendiqué une «vague» de frappes visant à «endommager» des infrastructures «à Téhéran et dans d'autres régions d'Iran». Elle a rapporté au même moment que ses défenses aériennes étaient en action pour intercepter des missiles venus d'Iran.

Source: AFP