Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël vise des cibles du Hezbollah au Liban. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Au Yémen, les rebelles houtis se sont engagés dans la guerre en fin-mars, après avoir lancé des missiles en direction d'Israël.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3461 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1238 personnes au Liban, dont 124 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Face à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. Désormais, les Houtis menacent de bloquer un autre passage statégique du commerce mondial: le détroit de Bab el-Mandeb.
L'ultimatum de Trump à l'Iran expire dans moins de 24 heures
Le président américain Donald Trump menace de détruire des infrastructures essentielles en Iran si Téhéran ne répond pas dans les heures qui viennent à son ultimatum en rouvrant le détroit d'Ormuz, vital pour l'approvisionnement mondial en pétrole.
«Le pays entier pourrait être détruit en une seule nuit», qui pourrait être celle de mardi à mercredi, a lancé Donald Trump lundi. Il se dit prêt à frapper les centrales énergétiques et les ponts iraniens si la République islamique ne débloque pas Ormuz – une voie maritime dans le Golfe par laquelle transite d'ordinaire 20% du brut mondial – d'ici mardi 20H00, heure de Washington (00H00 GMT mercredi).
L'armée iranienne a évoqué une «rhétorique arrogante», affirmant via un porte-parole que ce genre de déclarations n'avait «pas d'effet» sur ses opérations. En attendant, la capitale de la République islamique et sa périphérie ont été secouées par des explosions dans la nuit de lundi à mardi, selon des agences de presse locales.
L'armée israélienne a revendiqué une «vague» de frappes visant à «endommager» des infrastructures «à Téhéran et dans d'autres régions d'Iran». Elle a rapporté au même moment que ses défenses aériennes étaient en action pour intercepter des missiles venus d'Iran.
Source: AFP
Un média d'Etat iranien affirme que Téhéran a rejeté une proposition de cessez-le-feu
L'agence de presse gouvernementale Irna a affirmé lundi, sans préciser de source, que l'Iran avait rejeté une proposition de cessez-le-feu avec les Etats-Unis et Israël, portée par les efforts de médiation du Pakistan. «L'Iran a transmis au Pakistan sa réponse à la proposition américaine pour mettre fin à la guerre», écrit Irna, sans détailler la teneur de cette proposition.
«Dans cette réponse – en dix points – l'Iran (...) a rejeté un cessez-le-feu et insiste sur la nécessité d'une fin définitive du conflit», ajoute l'agence de presse, au moment ou plusieurs pays tentent de trouver une solution diplomatique pour mettre fin à 38 jours de guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran, qui riposte en ciblant l'ensemble du Moyen-Orient.
Selon Irna, Téhéran a également exigé, dans sa réponse, «la fin des conflits dans la région, un protocole pour le passage sécurisé à travers le détroit d'Ormuz», voie maritime cruciale pour l'approvisionnement mondial en pétrole, ainsi que «la reconstruction et la levée des sanctions» contre l'Iran.
Le «New York Times» a précisé lundi soir, citant deux responsables iraniens ayant requis l'anonymat, que la République islamique demandait notamment la garantie de ne plus être attaquée et la fin des frappes israéliennes sur son allié du Hezbollah dans le sud du Liban. En échange, l'Iran serait prêt à lever le blocus du détroit d'Ormuz, en imposant un droit de passage de deux millions de dollars par navire qui serait partagé avec le sultanat d'Oman, situé de l'autre côté de la voie maritime.
Source: AFP
Au Japon, des «préparatifs» en cours pour un appel avec le président iranien
La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a déclaré mardi que des «préparatifs» étaient en cours pour un entretien téléphonique avec le président iranien Masoud Pezeshkian, alors que la guerre fait rage au Moyen-Orient.
«J'ai dit hier que des préparatifs étaient en cours pour un appel téléphonique avec le président iranien», a déclaré Sanae Takaichi au Parlement. «Nous devons communiquer à la fois avec les Etats-Unis et l'Iran, c'est pourquoi nous cherchons à organiser des appels téléphoniques avec les présidents des deux pays», a-t-elle indiqué devant la commission budgétaire de la Chambre haute.
Plus tôt, Tokyo avait annoncé que l'Iran avait libéré un ressortissant japonais détenu depuis janvier, l'agence de presse Kyodo rapportant qu'il s'agirait du chef du bureau de Téhéran de la chaîne de télévision publique NHK. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, s'est entretenu par téléphone avec son homologue iranien Abbas Araghchi tard lundi, heure japonaise, a indiqué Tokyo.
Cinquième importateur mondial de pétrole
Toshimitsu Motegi «a exprimé sa vive préoccupation face à la prolongation de l'échange d'attaques de représailles (de l'Iran contre des pays du Golfe), et a réitéré la position constante du Japon selon laquelle une désescalade rapide de la situation est d'une importance capitale», a déclaré le ministère des Affaires étrangères. «En outre, il a exhorté l'Iran à s'engager sincèrement dans les efforts diplomatiques actuellement en cours entre les pays concernés, ajoute le communiqué.
Le Japon est le cinquième importateur mondial de pétrole, dont plus de 90% provient du Moyen-Orient ainsi qu'environ 10% de ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL). Lundi, le président américain Donald Trump a de nouveau fustigé les alliés dans l'Otan ainsi que la Corée du Sud, l'Australie et le Japon pour ne pas avoir apporté leur soutien aux Etats-Unis dans la guerre en Iran.
Source: AFP
Tokyo annonce la libération du second Japonais détenu en Iran
Tokyo a annoncé mardi la libération du second ressortissant japonais détenu en Iran, l'agence de presse Kyodo indiquant de son côté qu'il s'agissait «vraisemblablement» du chef du bureau de Téhéran de la chaîne de télévision publique japonaise NHK.
«L'ambassade japonaise en Iran a confirmé qu'un ressortissant nippon détenu depuis le 20 janvier par Téhéran avait été libéré lundi», a déclaré le porte-parole du gouvernement, Minoru Kihara, à la presse, sans préciser son identité.
«L'ambassadeur en Iran a pu rencontrer directement cette personne après sa libération, et s'assurer qu'elle était en bonne santé», a-t-il ajouté. «Un ressortissant japonais détenu par l'Iran depuis janvier a été libéré. Cette personne (est) vraisemblablement le chef du bureau de Téhéran de la NHK», avait indiqué Kyodo plus tôt mardi, se référant à des sources gouvernementales.
Selon de précédentes informations de presse, l'Iran avait arrêté en janvier ce journaliste identifié comme Shinnosuke Kawashima. D'après ces informations, il avait été transféré à la tristement célèbre prison d'Evin à Téhéran, critiquée par les organisations internationales de défense des droits humains.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce une «vague» de frappes aériennes contre l'Iran
L'armée israélienne a annoncé mardi une «vague de frappes» sur l'Iran après que le président américain Donald Trump a rejeté une offre de trêve pour mettre fin à la guerre américano-israélienne contre l'Iran émanant de pays médiateurs.
«Il y a peu de temps, les forces israéliennes ont effectué une vague de frappes aériennes visant à endommager les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran et dans d'autres régions d'Iran», a écrit l'armée sur Telegram.
Source: AFP
Des explosions entendues à Téhéran et dans sa périphérie
Des explosions ont été entendues à Téhéran et dans sa périphérie dans la nuit de lundi à mardi, ont annoncé des médias iraniens.
«Il y a quelques instants, des explosions ont été entendues dans certaines zones de Téhéran et de Karaj», une ville limitrophe à l'ouest de la capitale, ont indiqué les agences de presse Mehr et Fars, sans donner d'autres précisions.
Source: AFP
Explosions entendues près de l'aéroport d'Erbil
Deux détonations ont été entendues près de l'aéroport d'Erbil, qui accueille des conseillers de la coalition antijihadiste dirigée par les Etats-Unis, dans la région du Kurdistan (nord de l'Irak), a rapporté lundi un journaliste de l'AFP. Dans la même région, deux civils ont été tués par un «drone chargé d'explosifs venu d'Iran», ont annoncé les autorités locales tôt mardi matin.
«L'incident s'est produit à 00H15 mardi (21H15 GMT lundi), lorsqu'un drone chargé d'explosifs provenant d'Iran s'est écrasé sur une maison civile dans (...) le sous-district de Dara Shakran, dans la province d'Erbil», a écrit le Service de lutte antiterroriste de la région du Kurdistan, dans un communiqué précisant que «les deux victimes sont un homme et sa femme».
Le gouverneur d'Erbil, Omed Khoshnaw, a dénoncé dans un message sur Facebook «une violation du droit international et un crime de guerre». Quelques heures plus tôt, les systèmes de défense antiaérienne avaient intercepté quatre missiles qui se dirigeaient vers le consulat américain à Erbil, a indiqué une source sécuritaire à l'AFP.
L'Irak a été entraîné malgré lui dans la guerre, déclenchée le 28 février par des frappes conjointes des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran. Des groupes pro-iraniens y attaquent les intérêts américains et essuient en retour des attaques imputées aux Etats-Unis et à Israël.
Source: AFP
L'Arabie saoudite dit avoir intercepté 7 missiles balistiques, débris tombés près d'infrastructures électriques
L'Arabie saoudite a intercepté sept missiles balistiques lancés vers l'est du pays, et dont des débris sont tombés autour d'infrastructures électriques, a annoncé mardi le ministère de la Défense du royaume.
«Sept missiles balistiques tirés en direction de la région orientale ont été interceptés et détruits. Des débris de ces missiles sont tombés à proximité d'installations électriques. L'évaluation des dégâts est en cours», a écrit un porte-parole du ministère sur X.
Source: AFP
Un drone «venu d'Iran» s'écrase au Kurdistan irakien: deux civils tués
Deux civils ont été tués dans la région du Kurdistan irakien par un «drone chargé d'explosifs venu d'Iran» qui s'est écrasé sur leur domicile, ont annoncé les autorités locales tôt mardi matin.
Dans un communiqué, le Service de lutte antiterroriste de la région du Kurdistan a écrit que «l'incident s'est produit à 00H15 mardi (21H15 GMT lundi), lorsqu'un drone chargé d'explosifs provenant d'Iran s'est écrasé sur une maison civile dans (...) le sous-district de Dara Shakran, dans la province d'Erbil», précisant que «les deux victimes sont un homme et sa femme».
Le gouverneur d'Erbil, Omed Khoshnaw, a dénoncé dans un message sur Facebook «une violation du droit international et un crime de guerre».
Source: AFP
Le patron de l'AIE prédit une accélération des énergies renouvelables
Le patron de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que la crise énergétique liée à la guerre au Moyen-Orient, la pire que le monde ait connue, devrait à terme accélerer le développement des énergies renouvelables, nucléaires et des véhicules électriques, dans une interview à paraître mardi dans le journal français «Le Figaro».
Pour le directeur exécutif de l'AIE Faith Birol, «il y a aussi des raisons d'être optimiste», car selon lui, «l'architecture du système énergétique mondial va changer» dans les prochaines années. «Cela prendra des années. Ce ne sera pas une solution à la crise actuelle mais la géopolitique de l'énergie sera profondément transformée», a déclaré Faith Birol qui estime que «certaines technologies progresseront beaucoup plus vite que d'autres».
«C'est le cas des renouvelables, du solaire, de l'éolien, dont l'installation est très rapide. Il va y avoir un recours aux renouvelables, très rapidement, à l'échelle de quelques mois», a-t-il déclaré. Pour le patron de l'AIE, la crise devrait aussi «relancer l'élan en faveur de l'énergie nucléaire, y compris des petits réacteurs modulaires», tandis que des pays pourront compter sur des capacités supplémentaires grâce à la prolongation de la durée de vie des centrales existantes.
Il estime aussi «que les voitures électriques se développeront». D'ici-là, à court terme, les pays devront «utiliser l'énergie de la manière la plus prudente possible, en l'économisant et en améliorant son efficacité».
Source: AFP
L'armée iranienne dit que la «rhétorique arrogante» de Trump n'a «pas d'effet» sur ses opérations
L'armée iranienne a balayé lundi la «rhétorique arrogante» du président américain Donald Trump – qui a notamment affirmé que l'Iran «entier pourrait être détruit en une seule nuit» –, en assurant qu'elle n'avait «pas d'effet» sur ses opérations.
«La rhétorique grossière et arrogante, ainsi que les menaces sans fondement du président américain dérangé, qui est dans une impasse et justifie les défaites successives de l'armée américaine, n'a pas d'effet sur la poursuite de l'offensive et les opérations écrasantes» de l'armée iranienne, a déclaré le porte-parole de Khatam Al-Anbiya, commandement des forces armées iraniennes, cité par la radio-télévision d'Etat.
Le président américain avait auparavant assuré que l'armée pourrait détruire en quatre heures les ponts et centrales électriques iraniennes si la République islamique ne débloquait pas Ormuz – une voie maritime dans le Golfe par laquelle transite d'ordinaire 1/5e du brut mondial – d'ici mardi 20H00, heure de Washington (00H00 GMT mercredi).
Source: AFP
Trump fustige l'OTAN en évoquant le Groenland
Donald Trump a de nouveau fustigé lundi les alliés dans l'OTAN qui ne sont pas venus en aide aux Etats-Unis dans la guerre en Iran et ravivé la dispute autour du Groenland, avant la visite cette semaine à Washington du secrétaire général de l'alliance atlantique.
Le président américain a dénoncé le fait que les alliés «ont tout fait pour ne pas nous aider. Ils n'ont même pas voulu nous fournir des pistes d'atterrissage». «Vous savez, tout a commencé, si vous voulez savoir la vérité, avec le Groenland. On veut le Groenland. Ils ne veulent pas nous le donner. Et j'ai dit: 'Au revoir'», a déclaré le président américain qui a menacé de quitter l'alliance militaire.
«L'OTAN est un tigre de papier», a réitéré le président américain lors d'une conférence de presse, soulignant que le président russe Vladimir «Poutine n'a pas peur de l'OTAN». «Il a peur de nous, très peur. Il me l'a souvent dit», a-t-il dit.
Source: AFP