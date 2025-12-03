DE
Renforcées sous Biden
Trump supprime des restrictions sur la consommation de carburant des véhicules

Donald Trump a décidé mercredi d'assouplir la réglementation sur la consommation de carburant et les émissions des véhicules. Le président américain a assuré que cette décision réduirait le prix d'achat des voitures.
Publié: 22:13 heures
Donald Trump a critiqué les standards "ridiculement contraignants et horribles" imposés par son prédécesseur Joe Biden.
Photo: Evan Vucci
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi un allègement de la réglementation sur la consommation de carburant et les émissions des véhicules, qui avait été renforcée par son prédécesseur Joe Biden. Il a affirmé que cela baisserait leur prix d'achat.

«Nous supprimons officiellement les ridiculement contraignants et horribles standards CAFE de Joe Biden qui imposaient des restrictions coûteuses, et toutes sortes de problèmes», a déclaré le président depuis le Bureau ovale à la Maison Blanche. Il faisait référence à la réglementation dite «Corporate average fuel economy», initialement mise en place en 1975 et durcie par l'ancien chef de l'Etat démocrate.

