Donald Trump a décidé mercredi d'assouplir la réglementation sur la consommation de carburant et les émissions des véhicules. Le président américain a assuré que cette décision réduirait le prix d'achat des voitures.

Trump supprime des restrictions sur la consommation de carburant des véhicules

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi un allègement de la réglementation sur la consommation de carburant et les émissions des véhicules, qui avait été renforcée par son prédécesseur Joe Biden. Il a affirmé que cela baisserait leur prix d'achat.

«Nous supprimons officiellement les ridiculement contraignants et horribles standards CAFE de Joe Biden qui imposaient des restrictions coûteuses, et toutes sortes de problèmes», a déclaré le président depuis le Bureau ovale à la Maison Blanche. Il faisait référence à la réglementation dite «Corporate average fuel economy», initialement mise en place en 1975 et durcie par l'ancien chef de l'Etat démocrate.