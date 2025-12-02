DE
Condamné pour narcotrafic
Gracié par Trump, l'ex-président du Honduras est sorti de prison

L'ancien président du Honduras Juan Orlando Hernandez, condamné pour trafic de drogue aux Etats-Unis, a été libéré de prison après avoir reçu une grâce de Donald Trump. Sa femme a annoncé la nouvelle mardi.
Publié: 15:01 heures
L'ex-président du Honduras purgeait sa peine aux Etats-Unis.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

L'ex-président de droite hondurien Juan Orlando Hernandez, condamné à 45 ans de prison aux Etats-Unis pour trafic de drogue puis gracié par Donald Trump, est sorti de prison alors que le pays vit des élections mouvementées, a indiqué sa femme mardi.

«Après presque quatre années de douleur, d'attente et d'épreuves difficiles, mon mari (...) est à nouveau un homme libre, en vertu de la grâce présidentielle», a déclaré Ana Garcia de Hernandez sur les réseaux sociaux.

Le site web du Bureau des prisons des États-Unis a indiqué qu'un homme correspondant au nom et à l'âge de Hernandez avait été libéré d'une prison en Virginie-Occidentale lundi.

