Les USA «comptent respecter» les accords commerciaux

Le ministre américain du Commerce, Jamieson Greer, s'est voulu rassurant vis-à-vis de l'UE et la Chine. Il a ainsi annoncé que les accords commerciaux seraient respectés, malgré l'annonce de nouveaux tarifs.

ATS Agence télégraphique suisse

Le représentant américain au Commerce Jamieson Greer a affirmé dimanche qu'il s'attendait à ce que les accords commerciaux conclus par les Etats-Unis avec l'Union européenne, la Chine et d'autres pays, perdurent malgré le revers infligé vendredi par la Cour Suprême concernant les droits de douane.

«Nous menons des discussions actives avec eux (ndlr: les partenaires commerciaux). Nous voulons qu'ils comprennent que ces accords vont être de bons accords. Nous comptons les respecter. Nous comptons sur le fait que nos partenaires les respectent», a déclaré Jamieson Greer dimanche matin lors de l'émission «Face the Nation» sur CBS.

Sur la chaîne concurrente ABC, il a précisé que la rencontre prévue en avril entre les présidents américain Donald Trump et Xi Jinping n'avait pas pour objectif de «se battre au sujet des échanges commerciaux».

«Maintenir la stabilité»

«Il s'agit de maintenir la stabilité, de nous assurer qu'ils respectent leur partie de l'accord et qu'ils achètent Américain, des produits agricoles, des Boeing et autres, et de nous assurer qu'ils nous envoient les terres rares dont nous avons besoin», a-t-il expliqué, ajoutant qu'il s'agissait «en réalité de superviser l'accord». «S'il existe des recoins d'entente supplémentaire, nous les trouverons», a-t-il assuré.

La Cour suprême des Etats-Unis a retoqué vendredi une grande partie des droits de douane instaurés par Donald Trump en vertu d'un texte de 1977 (l'IEEPA) autorisant théoriquement l'exécutif à agir dans le domaine économique sans aval préalable du Congrès dès lors qu'une «urgence économique» était identifiée.

D'autres taxes «continuent de s'appliquer»

Mais les Sages ont jugé en majorité que les parlementaires américains devaient donner leur feu vert à la mise en place de droits de douane. Donald Trump a signé dans la foulée une nouvelle taxe douanière mondiale de 10%, rehaussée à 15% samedi, qui doit entrer en vigueur le 24 février, pour une durée de 150 jours, avec des exemptions sectorielles.

«Il est important de comprendre que, au fil des ans, le Congrès a délégué une énorme autorité au président en matière de taxes douanières», a défendu Jamieson Greer sur CBS, soulignant que celles mises en place dans le cadre d'autres lois «continuent de s'appliquer».

«Par conséquent, bien sûr, nous allons mener des enquêtes supplémentaires en vertu de ces outils pour imposer des droits de douane, pour assurer la continuité de la politique commerciale du président», a-t-il assuré, reconnaissant que ces différentes options n'offraient «pas la même flexibilité» que l'IEEPA.