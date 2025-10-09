DE
FR

Livraison de Tomahawks
Trump prêt à armer l’Ukraine, le Kremlin dégaine la rhétorique de la peur

Dans la perspective d'une possible livraison de missiles de croisière Tomahawks américains à l'Ukraine, le chef du Kremlin Vladimir Poutine lance une contre-attaque rhétorique... et il n'est pas le seul à faire des menaces.
Publié: 18:56 heures
Partager
Écouter
1/7
Le président américain Donald Trump a apparemment décidé de livrer des missiles de croisière Tomahawk à l'Ukraine.
Photo: IMAGO/Kent Nishimura / Pool via CNP /MediaPunch
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Johannes Hillig

L’Ukraine doit prochainement recevoir des missiles de croisière Tomahawks. Le président américain Donald Trump souhaite simplement savoir à quelles fins Kiev compte employer cette super-arme américaine.

Rien d’étonnant à cette prudence: avec leur portée considérable, les Tomahawks peuvent frapper des cibles très profondes dans le territoire russe. Une fois tirés, ils sont extrêmement difficiles à intercepter. Ce n’est pas sans raison que l’armée américaine les décrit comme «l’une des armes les plus puissantes, les plus précises et les plus résistantes au monde».

Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, entend tout faire pour empêcher l’Ukraine d’en disposer. Et pour cela, il recourt à une tactique bien rodée: la menace. Son objectif? Instiller la peur.

Des relations en péril

La semaine dernière, Vladimir Poutine a averti que cette livraison pourrait entraîner une «nouvelle escalade», y compris dans les relations entre Moscou et Washington: «C’est dangereux.» Mardi, son porte-parole Dmitri Peskov en a remis une couche, évoquant une «grave escalade». Selon lui, les Tomahawks ne changeraient rien sur le champ de bataille, mais mettraient en péril la relation entre les Etats-Unis et la Russie.

Les deux dirigeants venaient pourtant de se rapprocher lors du sommet tenu en Alaska cet été. «Donald Trump est en train de détruire ce fragile rapprochement», a affirmé le porte-parole du Kremlin. Washington participerait désormais directement aux attaques contre la Russie.

Une troisième guerre mondiale?

L’ancien président russe Dmitri Medvedev est allé encore plus loin. Selon lui, l’Ukraine pourrait employer les Tomahawks pour viser des cibles européennes, comme Paris, Berlin ou Varsovie. Donald Trump doit en être conscient et stopper la livraison.

Le député de la Douma Leonid Sloutski a, lui, évoqué le risque d’une troisième guerre mondiale, dont Donald Trump porterait seul la responsabilité. D’autres responsables russes ont ajouté que Moscou pourrait être contrainte de lancer une «attaque préventive» contre l’Ukraine, et que «l’Ukraine ne serait pas la seule à souffrir», selon l’Institute for the Study of War (ISW).

La Russie déploie un nouveau missile

Ce n’est pas la première fois que le Kremlin agite de telles menaces. Il avait déjà réagi avec virulence à la livraison à l’Ukraine de missiles américains ATACMS et de missiles britanniques Storm Shadow.

A lire aussi
Poutine enclenche la «phase 0»: la Russie se prépare à la guerre contre l’OTAN
«Phase 0» lancée
Pour ces experts, Poutine prépare bien une guerre contre l’OTAN
Poutine recrute des mercenaires dans les pays arabes pour nourrir sa guerre
Menaces et fausses promesses
Poutine pioche dans le monde arabe pour nourrir sa guerre

Après leur première utilisation contre des cibles en Russie, l’armée russe avait riposté en tirant son nouveau missile hypersonique Orechnik sur l’Ukraine. Moscou a même menacé de doter ces engins d’ogives nucléaires.

Jusqu’ici, ces menaces n’ont jamais été suivies d’effets. Le Kremlin avait également accompagné les livraisons d’avions de chasse F-16 et de chars Abrams d’un discours belliqueux, sans conséquence concrète. Poutine poursuit toutefois inlassablement sa stratégie: celle d’une rhétorique brutale destinée à intimider.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus