Moscou prépare apparemment un plan d'escalade avec l'OTAN. Selon des experts militaires américains, le pays a entamé la «phase 0» de préparation à un conflit militaire. Voici ce qui se cache derrière ce projet.

Poutine enclenche la «phase 0»: la Russie se prépare à la guerre contre l’OTAN

1/6 La Russie se prépare à plusieurs scénarios. Photo: imago/ZUMA Press

Janine Enderli et Blicky IA

La Russie aurait entamé une nouvelle phase de préparation en vue d'une éventuelle guerre avec l'OTAN. Comme le rapportent les experts de l'Institute for the Study of War (ISW) basé à Washington, plusieurs indices laissent penser que Moscou a lancé ce que l'on appelle la «phase 0». Cette phase est considérée comme une possible préparation à une future guerre.

Le rapport souligne qu’il reste impossible de déterminer si le Kremlin prévoit effectivement une escalade du conflit avec l’Alliance atlantique, ni dans quel délai cela pourrait se produire. Mais plusieurs indices laissent penser que la Russie prépare activement le terrain. Voici les trois points les plus importants:

1 Des avertissements répétés

L'un des signaux les plus frappants, selon les experts militaires, sont les mises en garde répétées des services de renseignement extérieurs russes (SWR) contre de prétendues opérations sous de «faux drapeaux». Le SWR a, par exemple, récemment affirmé que la Grande-Bretagne planifiait, avec des forces pro-ukrainiennes, une attaque contre un navire ukrainien ou civil dans un port européen, pour ensuite accuser la Russie.

Pour les observateurs, ces accusations relèvent d’une stratégie de guerre psychologique: elles visent à influencer à la fois l’opinion publique russe et les sociétés occidentales, en préparant le terrain pour justifier une future agression contre l’OTAN.

2 Provocations contre les pays de l'OTAN

Selon l'ISW, un autre aspect de la «phase 0» est l'intensification des provocations contre les pays de l'OTAN. Ces dernières semaines, les incidents tels que les intrusion de drones et d'avions de combat russes dans l'espace aérien de l'OTAN se sont multipliés. Les analystes y voient une tentative d'attiser la peur au sein de la population européenne et d'affaiblir la détermination de l'Alliance.

Il convient toutefois de souligner que l'origine exacte des drones dans les différents pays n'a pas encore été établie. Des clarifications sont en cours à ce sujet.

3 Structure militaire

Selon l'ISW, la structure de l'armée russe présente également des indices de préparatifs en vue d'un éventuel conflit avec l'OTAN:

Restructuration des districts militaires à la frontière occidentale de la Russie

Création de bases militaires à la frontière avec la Finlande

Création d'une réserve stratégique au sein de l'armée russe.

Le dernier point en particulier est interprété comme un signe que le président Vladimir Poutine n'est pas intéressé par une fin à court terme de la guerre en Ukraine, mais qu'il se prépare à un conflit à long terme avec l'Occident. Malgré ces évolutions, les experts de l'ISW soulignent qu'il n'y a actuellement aucun signe d'une guerre imminente entre la Russie et l'OTAN. La «phase 0» servirait en premier lieu à influencer et à se préparer, aussi bien dans son propre pays qu'en Occident.