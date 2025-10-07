Avec de fausses promesses d'argent et des perspectives de citoyenneté russe, Poutine veut attirer des soldats étrangers dans son armée. De quels pays viennent ces mercenaires?

Poutine recrute des mercenaires dans les pays arabes pour nourrir sa guerre

Poutine recrute des mercenaires dans les pays arabes pour nourrir sa guerre

1/5 Les citoyens russes ne sont pas les seuls à se battre pour Vladimir Poutine en Ukraine. Photo: imago/ZUMA Press

Mattia Jutzeler

Se battre pendant un an pour l'armée russe en Ukraine et être payé en contrepartie, recevoir des soins médicaux et la citoyenneté russe: pour un chauffeur de taxi de Bagdad, cela peut être une offre intéressante. En Irak, plus de 2000 hommes ont déjà rejoint l'armée russe en Ukraine. Mais comme le rapporte le «Los Angeles Times», des milliers d'autres mercenaires potentiels de pays comme le Yémen, l'Algérie ou la Jordanie ont également répondu à l'appel de Vladimir Poutine.

Un service militaire volontaire

Contrairement aux soldats nord-coréens envoyés en Ukraine par leur propre gouvernement, ces hommes sont engagés par des agents tiers en Russie. Le plus souvent par des agences de voyage douteuses ou des courtiers sur des plateformes Internet comme Telegram. Les canaux en question peuvent compter jusqu'à 30'000 abonnés.

On promet parfois aux hommes dix fois leur salaire dans leur pays d'origine pour le service militaire. Mais une fois en Russie, la réalité du terrain est souvent difficile.

Menaces et fausses promesses

Le «Los Angeles Times» raconte l'histoire d'un Irakien de 54 ans qui a accepté une telle offre en Russie. Selon sa femme, il a dû y signer un contrat qu'il ne pouvait pas lire alors qu'on lui mettait un fusil sur la tête. Ensuite, l'homme de 54 ans a dû partir directement au front, bien qu'on lui ait apparemment promis d'être employé comme cuisinier ou chauffeur.

Les hommes originaires des pays arabes ne sont toutefois pas les seuls à être utilisés comme de la chair à canon par Poutine. Voici une liste des autres pays dans lesquels l'armée russe recrute des soldats.

Inde

Avec un stratagème similaire à celui utilisé dans les pays arabes, la Russie veut également recruter des mercenaires en Inde. Comme l'a écrit la plateforme en ligne indienne NDTV en janvier 2025, 126 Indiens au total auraient, à cette date, combattu aux côtés de la Russie en Ukraine. Parmi eux, 12 seraient morts. Les survivants ont notamment raconté à la BBC comment ils avaient dû se défendre contre les drones, les mines terrestres et les attaques de snipers. Ils n'auraient reçu aucune formation militaire. D'autres ont raconté qu'ils n'avaient pas reçu de nourriture ou de médicaments.

Cuba

Selon les autorités ukrainiennes, jusqu'à 20'000 Cubains combattent actuellement aux côtés de la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que les mercenaires de ce pays des Caraïbes seront à l'avenir le plus grand groupe de combattants étrangers dans la guerre en Ukraine, comme l'a rapporté CBS News mardi dernier. Une vidéo obtenue par la chaîne de télévision américaine montrerait des mercenaires cubains capturés par les troupes ukrainiennes.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Serbie

Les mercenaires serbes étaient déjà impliqués dans le conflit avant l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 – certains pour grossir les rangs des fameuses troupes Wagner, comme l'a rapporté le «Guardian». Depuis l'invasion, ces mercenaires établis de longue date tentent désormais d'engager de nouveaux combattants dans leur pays. Ils voulaient par exemple recruter plus de 1000 Serbes dans un régiment de parachutistes russes. Actuellement, on ne sait pas combien d'hommes de Serbie se battent pour la Russie.