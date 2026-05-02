Washington approuve la vente de missiles Patriot au Qatar pour 4 milliards de dollars

Washington a approuvé une vente de système de missiles anti-missiles Patriot au Qatar, visé par des frappes de l'Iran lors du conflit déclenché fin février, pour un montant de plus de 4 milliards de dollars, a annoncé vendredi le département d'Etat.

Les Etats-Unis ont également approuvé des ventes d'armes destinées à Israël et à leur alliés au Moyen-Orient, le Koweït et les Emirats Arabes Unis, a détaillé la diplomatie américaine en demandant au Congrès l'approbation de ces ventes, d'un montant total de plus de 8,6 milliards de dollars.

«La sécurité d'un pays ami»

Ces autorisations données par le secrétaire d'Etat Marco Rubio appuyent «les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale» des Etats-Unis, a précisé le ministère, alors que les pays concernés ont tous fait l'objet de frappes de l'Iran lors du conflit déclenché par Israël et les Etats-Unis le 28 février.

Dans le détail, la vente des systèmes Patriot au Qatar répond à «une urgence» destinée à «améliorer la sécurité d'un pays ami» confronté à des «menaces actuelles et futures».

Source: AFP