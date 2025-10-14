Trump dit que les Etats-Unis «désarmeront» le Hamas s'il ne le fait pas lui-même
«S'ils ne se désarment pas eux-mêmes, nous les désarmerons», a déclaré le président américain Donald Trump mardi à propos du Hamas.
«Cela se passera vite et peut-être violemment», a-t-il encore dit devant la presse à la Maison Blanche, sans donner plus de précisions sur la forme que prendrait une telle opération de désarmement, ni sur le délai qu'il donnait au mouvement islamiste palestinien.
Source: AFP
Quatre nouvelles dépouilles d'otages ont été remises à la Croix-Rouge
L'armée israélienne a indiqué mardi soir que quatre nouvelles dépouilles d'otages encore retenues par le groupe islamiste palestinien Hamas à Gaza avaient été remises à la Croix-Rouge.
«Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, quatre cercueils contenant les dépouilles des otages décédés ont été transférés sous sa garde et sont en route vers l'armée israélienne et le Shin Bet [service israélien de la sécurité intérieure, NDLR] dans la bande de Gaza», a indiqué l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
Le Hamas annonce la restitution de corps d'otages ce mardi
Le Hamas va remettre mardi soir à Israël au moins quatre dépouilles retenues otages dans la bande de Gaza, a indiqué à l'AFP un responsable du mouvement islamiste palestinien sous le couvert de l'anonymat.
Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, «nous avons informé les médiateurs que nous remettrons quatre à six corps de prisonniers israéliens ce soir», a déclaré ce responsable. Une autre source proche de l'équipe de négociation du Hamas a confirmé cette information.
Source: AFP
Trump demande le retour des corps des otages décédés à Gaza, «le travail n'est pas terminé»
Donald Trump a exhorté mardi le Hamas à restituer les corps des otages décédés à Gaza, une étape qu'il juge nécessaire pour passer à la prochaine phase de son plan pour le territoire palestinien.
«Le travail N'EST PAS FINI. LES MORTS N'ONT PAS ETE REMIS COMME PROMIS!», a lancé le président américain sur sa plateforme Truth Social, au lendemain d'un déplacement en Israël et en Egypte lors duquel il avait annoncé, sur un ton triomphaliste, que la «paix» régnait désormais au Moyen-Orient.
Source: AFP
Retour de dépouilles d'otages: Netanyahu espère du nouveau dans «les prochaines heures»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit mardi soir espérer un développement positif «dans les prochaines heures» à propos du retour en Israël de nouvelles dépouilles d'otages retenues à Gaza.
«Je crois que [...] nous recevrons bientôt des nouvelles, espérons-le dans les prochaines heures, concernant le retour d'autres otages tombés», a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par son bureau. «Nous sommes déterminés à ramener tout le monde», a-t-il ajouté.
Source: AFP
La télévision du Hamas diffuse une vidéo d'exécution sommaire de «collaborateurs» à Gaza-ville
La télévision du Hamas a publié une vidéo montrant ce qu'elle présente comme l'exécution de huit hommes «collaborateurs» d'Israël en pleine rue à Gaza-ville après le retrait de l'armée israélienne dans le cadre du cessez-le-feu parrainé par les Etats-Unis.
La vidéo, dont l'AFP n'est pas en mesure de déterminer dans l'immédiat l'authenticité, la date de tournage ou le lieu, a été publiée lundi soir sur le canal Telegram d'Al-Aqsa TV accompagnée de cette légende: «La résistance exécute la peine de mort contre un certain nombre de collaborateurs et de hors-la-loi dans la ville de Gaza.»
On y voit huit hommes les mains liées dans le dos et les yeux ou la tête bandés, se faire traîner sur une place, être mis à genoux, et alignés avant de se faire abattre, chacun d'une rafale par des hommes armés postés derrière eux.
Source: AFP
Les restes de l'otage Daniel Peretz restitués lundi ont été identifiés
La principale association israélienne militant pour la libération des otages retenus à Gaza a divulgué mardi soir l'identité de la quatrième personne dont les restes ont été restitués la veille par le Hamas, indiquant qu'il s'agissait de Daniel Peretz.
Israël avait annoncé mardi avoir identifié les quatre dépouilles d'otages rendues lundi par le Hamas comme étant celles de trois Israéliens et d'un étudiant népalais, tous enlevés le 7 Octobre 2023.
Le Forum des familles précise mardi soir que Daniel Peretz est l'un des quatre. Originaire de Yad Binyamin, dans le centre du pays, le capitaine, âgé de 22 ans, a été tué dans l'attaque de son char le 7-Octobre.
Source: AFP
La Défense civile annonce six morts, Israël dit avoir tiré sur des suspects
La Défense civile de Gaza a annoncé mardi la mort de six personnes dans des tirs israéliens lors de deux incidents dans la bande de Gaza pour lesquels l'armée israélienne a dit avoir ouvert le feu sur des suspects s'approchant de ses forces.
Au cinquième jour du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, des drones israéliens «ont ouvert le feu sur des civils inspectant leurs maisons à Choujaïya», quartier de l'est de la ville de Gaza, faisant cinq morts, a déclaré à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien.
Dans un communiqué, l'armée israélienne a déclaré de son côté que ses unités avaient ouvert le feu après avoir identifié «plusieurs suspects» s'approchant de ses troupes après avoir franchi la «ligne jaune», référence à la ligne de repli des forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza convenue dans le cadre du cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre sous l'égide des Etats-Unis. «Les suspects n'ont pas obéi et ont continué à s'approcher des troupes, qui ont ouvert le feu pour éliminer la menace», a ajouté l'armée israélienne.
Source: AFP
Arrivée à Gaza des restes de 45 Palestiniens remis par Israël
Les restes de 45 Palestiniens remis par Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas sont arrivés à Khan Younès, a annoncé mardi après-midi l'hôpital Nasser de cette grande ville du sud de la bande de Gaza.
«Les restes de 45 martyrs sont arrivés à l'hôpital par l'intermédiaire de la Croix-Rouge après avoir été relâchés par [Israël] dans le cadre de l'accord d'échange», indique le centre médical dans un bref communiqué.
Israël a annoncé mardi avoir identifié les quatre dépouilles d'otages rendues lundi par le Hamas comme étant celles de trois Israéliens et d'un étudiant népalais enlevés le 7 octobre 2023. En vertu de l'accord d'échange auquel ont souscrit Israël et le Hamas dans le cadre de la trêve favorisée par le président américain Donald Trump, Israël doit restituer les restes de 15 Palestiniens de Gaza décédés pour chaque dépouille d'otage rendue.
Source: AFP
L'ONU et la Croix-Rouge demandent l'ouverture de tous les points de passage à Gaza pour l'aide humanitaire
«A ma connaissance, tous les points de passage de Gaza ne sont pas ouverts à l'aide humanitaire. C'est le principal problème actuellement, et c'est ce que les humanitaires, y compris le CICR, ont réclamé au cours de ces dernières heures», a déclaré un porte-parole du CICR, Christian Cardon, lors d'un point de presse à Genève.
«Nous demandons que les tous points de passage soient ouverts», a insisté à ses côtés un porte-parole du Bureau de coordination des Affaires humanitaires (Ocha) de l'ONU, Jens Laerke.
L'ONU estime «très difficile» d'évaluer combien de temps durera la reconstruction de la bande de Gaza.
L'ONU estime «très difficile» d'évaluer combien de temps durera la reconstruction de la bande de Gaza. Elle a déjà déblayé ces derniers mois près de 82'000 tonnes de débris, soit l'équivalant de plus de 3100 camions.
Tout dépendra «du financement, du soutien et des activités», a affirmé mardi à la presse à Genève depuis la région l'émissaire du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) Jaco Cilliers. Selon une évaluation récente, celle-ci coûtera au moins 70 milliards de dollars, mais le cessez-le-feu doit permettre d'affiner encore ce chiffre. Dont un tiers environ pour les trois prochaines années.
Selon l'ONU, plus de 50 millions de tonnes de débris doivent être retirées, la plupart dans la ville de Gaza. Près de 430'000 habitations ont été détruites ou endommagées, soit près de 85% des bâtiments du territoire palestinien.
Source: AFP