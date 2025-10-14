Trump dit que les Etats-Unis «désarmeront» le Hamas

La Défense civile annonce six morts, Israël dit avoir tiré sur des suspects

La Défense civile de Gaza a annoncé mardi la mort de six personnes dans des tirs israéliens lors de deux incidents dans la bande de Gaza pour lesquels l'armée israélienne a dit avoir ouvert le feu sur des suspects s'approchant de ses forces.

Des Palestiniens à Gaza, le 14 octobre 2025. (Image d'illustration) Photo: AFP

Au cinquième jour du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, des drones israéliens «ont ouvert le feu sur des civils inspectant leurs maisons à Choujaïya», quartier de l'est de la ville de Gaza, faisant cinq morts, a déclaré à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a déclaré de son côté que ses unités avaient ouvert le feu après avoir identifié «plusieurs suspects» s'approchant de ses troupes après avoir franchi la «ligne jaune», référence à la ligne de repli des forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza convenue dans le cadre du cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre sous l'égide des Etats-Unis. «Les suspects n'ont pas obéi et ont continué à s'approcher des troupes, qui ont ouvert le feu pour éliminer la menace», a ajouté l'armée israélienne.

Source: AFP