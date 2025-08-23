DE
FR

«UNE ENORME VICTOIRE»
Le Texas adopte une carte électorale redécoupée à la demande de Trump

Le Parlement du Texas a adopté une nouvelle carte électorale favorisant les républicains. Cette décision, saluée par Donald Trump, pourrait leur offrir jusqu'à cinq sièges supplémentaires au Congrès en 2026, malgré l'opposition des démocrates.
Publié: 22:18 heures
Partager
Écouter
Le Parlement du Texas a adopté une nouvelle carte électorale favorisant les républicains.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Parlement du Texas a définitivement adopté dans la nuit de vendredi à samedi une nouvelle carte électorale qui devrait permettre aux républicains de glaner jusqu'à cinq sièges supplémentaires au Congrès de Washington lors des législatives de 2026.

Donald Trump s'est réjoui samedi sur Truth Social que ce nouveau découpage électoral donnait «aux merveilleux Texans l'occasion immense d'élire cinq nouveaux républicains MAGA ('Make America Great Again') pour les élections de mi-mandat en 2026».

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Il a salué «UNE ENORME VICTOIRE pour notre programme l'Amérique d'abord». Le président avait publiquement fait pression sur les responsables républicains de cet immense Etat conservateur du sud du pays pour effectuer ce redécoupage visant à préserver sa majorité actuelle étriquée au Congrès au-delà des élections législatives en novembre 2026.

Une opposition fragile

Le gouverneur républicain Greg Abbott a écrit samedi sur X «avoir hâte» de promulguer cette nouvelle carte, ajoutant qu'elle reflétait «les véritables préférences électorales des Texans».

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

La carte électorale du Texas va être modifiée de manière à ce que le vote démocrate soit dilué, une technique de charcutage électoral nommée «gerrymandering».

Les élus démocrates, en minorité au Parlement texan, ont tenté tant bien que mal de s'y opposer. Ils avaient fui l'Etat début août, se réfugiant à Chicago ou New York, afin qu'un quorum ne soit pas atteint. Leur départ avait empêché les républicains d'organiser un vote sur le texte pendant plus de deux semaines.

A lire aussi
Après Washington, Trump veut déployer ses soldats dans deux autres villes
«Inapproprié et insensé!»
Trump veut envoyer des soldats armés jusqu'aux dents dans les rues
Trump redessine le Texas pour gagner cinq sièges au Congrès
Les démocrates ripostent
Trump redessine le Texas pour gagner cinq sièges au Congrès

Le groupe démocrate à la Chambre des représentants du Texas a notamment dénoncé la volonté des républicains de «réduire au silence les électeurs des minorités par un 'gerrymandering' raciste», estimant que la nouvelle carte électorale dilue les voix des électorats afro-américain et hispanique qui, en majorité, votent traditionnellement démocrate.

Sur les 38 députés du Texas au Congrès à Washington, 25 sont actuellement républicains. La Maison Blanche devrait donc en avoir 30 l'an prochain.

«Une preuve d'autoritarisme»

Face à cette initiative texane, la Californie, gouvernée par le démocrate Gavin Newsom, a lancé les démarches pour riposter et redécouper sa propre carte, en faveur des démocrates.

Le gouverneur de 57 ans, qui prétend au rôle d'opposant numéro un à Donald Trump, a proposé une carte californienne qui pourrait offrir à son parti cinq autres élus au Congrès, permettant ainsi de compenser les pertes au Texas.

«Nous ripostons à ce qui s'est passé pour nous au Texas», a déclaré jeudi Gavin Newsom dans une interview au podcasteur progressiste David Pakman. «De quelle preuve supplémentaire d'autoritarisme avez-vous besoin?», a-t-il ensuite lancé.

«Ces gars-là ne jouent pas (...), les gens doivent se réveiller et ouvrir les yeux», a ajouté le gouverneur, dénonçant un Donald Trump qui ne «respecte aucune règle».

Comment répondre à Trump

Le Parlement californien a ainsi adopté jeudi une résolution qui organise un référendum en novembre, et qui, en cas d'approbation, redonnerait aux élus le pouvoir de redessiner les circonscriptions, à la place d'une commission indépendante, comme c'est le cas depuis 2010.

Une réponse «intelligente et mesurée» à Donald Trump, a estimé cette semaine Barack Obama, président des Etats-Unis entre 2009 et 2017. Au-delà du Texas, Donald Trump aimerait redécouper les cartes de l'Indiana, de l'Ohio ou encore du Missouri.

A lire aussi
Barack Obama arrêté? Trump partage une fausse vidéo hallucinante
Avec vidéo
«La justice est en route»
Barack Obama arrêté? Trump partage une fausse vidéo hallucinante
Pourquoi Trump est obsédé par Obama (et rêve de le détruire)
Analyse
Il l'accuse de «coup d'Etat»
Pourquoi Trump est obsédé par Obama (et rêve de le détruire)

Pour la gouverneure démocrate de l'Etat de New York, Kathy Hochul, il s'agit là du «dernier soubresaut d'un parti désespéré qui s'accroche au pouvoir». Elle a averti le président Trump dans un communiqué qu'elle «l'affronterait sur le même terrain et le battrait à son propre jeu», à l'image de la Californie.

Mais à l'inverse du Texas, où le processus législatif permet ce redécoupage relativement facilement, les Etats démocrates comptent plus de garde-fous, pour certains d'ordre constitutionnel, qui limitent leur marge d'action.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus