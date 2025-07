Le président américain Donald Trump a partagé une vidéo IA abracadabrante sur son réseau social Truth Social. On peut le voir assis avec Barack Obama dans le bureau ovale. Soudain, des agents du FBI entrent dans la pièce et arrêtent l'ancien président américain.

1/6 Obama arrêté? Une curieuse vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux. Photo: Screenshot Truth Social

Alexander Terwey

Les vidéos réalisées par une IA se répandent rapidement sur les réseaux sociaux. Certaines sont si bien faites que les utilisateurs les prennent pour des vraies. Le danger qu'elles représentent est grand. En revanche, certaines fausses vidéos sont si mal faites qu'il suffit de quelques secondes pour les démasquer. Mais cela ne les rend pas pour autant inoffensives.

«Personne n'est au-dessus de la loi»

La vidéo diffusée par Donald Trump dimanche soir sur son réseau social Truth Social appartient plutôt à la deuxième catégorie. Elle a été initialement partagée par un utilisateur sur Tiktok. Trump l'a ensuite postée sur son canal Truth Social, qui compte plus de dix millions d'abonnés. On y voit ce dernier et l'ancien président américain Barack Obama. Ils sont tous deux assis dans le bureau ovale de la Maison Blanche lorsque deux agents du FBI équipés de lunettes de soleil entrent soudain dans la pièce et arrêtent Obama.

Dans la vidéo, Trump est visiblement amusé, rayonnant et tout sourire lors de l'arrestation. Obama est ensuite emmené par les agents. Un peu plus tard, la vidéo montre l'ex-président en tenue orange de détenu. Obama est assis pensivement sur un banc derrière les barreaux de sa cellule. «Personne n'est au-dessus des lois», peut-on lire au-dessus de la vidéo. Elle est accompagnée de la légendaire chanson «YMCA» des Village People.

Les abonnés de Trump veulent voir Obama derrière les barreaux

Trump ne cesse de critiquer sévèrement ses deux prédécesseurs, Barack Obama et Joe Biden, et ne se lasse pas de les accabler de reproches dans ses discours.

Dans la colonne des commentaires, on voit où les abonnés à la chaîne de Trump aimeraient voir Obama: derrière les barreaux. «J'ai hâte de voir la vraie vidéo», écrit un utilisateur, accompagné de la remarque «La justice est en route». Un autre utilisateur qualifie Obama de «traître».