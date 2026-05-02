Les Etats-Unis retireront environ 5000 soldats d’Allemagne d’ici mai 2027. L’OTAN travaille avec Washington pour comprendre les raisons de cette décision, comme l’a expliqué la porte-parole Allison Hart.

AFP Agence France-Presse

L'Otan «travaille» avec les Etats-Unis pour mieux comprendre la décision du retrait des troupes américaines d'Allemagne annoncé par Washington, a déclaré samedi une porte parole de l'alliance. «Nous collaborons avec les Etats-Unis afin de mieux comprendre les détails de leur décision concernant le dispositif militaire en Allemagne», a déclaré la porte-parole de l'Otan Allison Hart sur son compte X.

«Cet ajustement souligne la nécessité pour l'Europe de continuer à investir davantage dans la défense et d'assumer une plus grande part de responsabilité dans notre sécurité commune», a-t-elle ajouté. Le Pentagone a annoncé vendredi le retrait de quelque 5000 militaires américains d'Allemagne d'ici à un an. L'annonce américaine est intervenue après une dispute à distance entre Donald Trump et le chancelier Friedrich Merz au sujet de la guerre en Iran déclenchée par Washington. Le président américain a reproché aux Européens un manque de soutien.

Friedrich Merz avait suscité la colère du président américain lundi, en jugeant que «les Américains (n'avaient) visiblement aucune stratégie» en Iran et que Téhéran «humiliait» la première puissance mondiale. «Que des troupes des Etats-Unis se retirent d'Europe et aussi d'Allemagne était attendu», a déclaré le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius, dans un commentaire transmis samedi à l'AFP par son ministère.

Un pilier pour l'Allemagne

«Nous, Européens, devons prendre plus de responsabilités pour notre sécurité», a-t-il ajouté. Depuis la fin de la Guerre froide, la présence américaine en Allemagne a été considérablement réduite, mais elle reste un pilier de la politique de sécurité allemande et de l'Otan.



