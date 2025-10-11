Pas de déploiement américain à Gaza, réaffirme un chef de l'armée américaine

Le nouveau chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), Brad Cooper a annoncé samedi s'être rendu à Gaza pour discuter de la «stabilisation» de la situation, assurant qu'aucune troupe américaine ne serait déployée sur le territoire palestinien.

Photo: keystone-sda.ch

L'amiral Brad Cooper a précisé sur X qu'il venait de rentrer d'une visite à Gaza pour discuter de la création d'un «centre de coordination civilo-militaire» dirigé par le Centcom, qui «soutiendra la stabilisation du conflit».

Un premier déploiement de 200 soldats américains doit arriver en Israël pour contribuer à la surveillance du cessez-le-feu à Gaza entre le Hamas et Israël, conformément au plan de paix du président Donald Trump.

«Les fils et filles de l'Amérique en uniforme répondent à l'appel pour instaurer la paix au Moyen-Orient, en soutien aux directives du commandant en chef en ce moment historique», a écrit sur X Brad Cooper, nommé début août à la tête du Centcom. «Ce grand effort sera réalisé sans déploiement de troupes à Gaza», a-t-il ajouté.

L'armée américaine doit coordonner une force opérationnelle multinationale qui se déploiera à Gaza et qui comprendra probablement des troupes d'Égypte, du Qatar, de Turquie et des Emirats arabes unis.

