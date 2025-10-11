Le désarmement du Hamas est «hors de question»
Le désarmement du Hamas, prévu dans le cadre du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza, est «hors de question», a affirmé samedi un responsable du mouvement islamiste palestinien à l'AFP.
«La remise des armes proposée est hors de question et n'est pas négociable», a affirmé ce responsable sous couvert d'anonymat.
Source: AFP
Israël a regroupé les détenus devant être libérés en échange des otages de Gaza
Les autorités israéliennes ont rassemblé dans deux prisons les détenus devant être libérés en échange de la libération des otages à Gaza prévue dans le cadre du cessez-le-feu négocié avec le Hamas sous l'égide du président américain Donald Trump, a indiqué samedi l'administration pénitentiaire.
Les «prisonniers relevant de la sécurité nationale ont été transférés vers les centres d'expulsion des prisons d'Ofer [en Cisjordanie occupée, NDLR] et de Ktziot [sud d'Israël], en attendant les instructions des autorités politiques et la poursuite des opérations pour permettre le retour des otages en Israël», écrit l'administration dans un communiqué.
Aux termes de l'accord, les 48 otages ou dépouilles d'otages encore dans Gaza doivent être rendus à Israël d'ici à lundi 09h00 GMT. En échange, Israël doit libérer 250 «détenus pour des raisons de sécurité» dont de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens, et 1700 Palestiniens arrêtés par l'armée israélienne dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023.
Source: AFP
Pas de déploiement américain à Gaza, réaffirme un chef de l'armée américaine
Le nouveau chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), Brad Cooper a annoncé samedi s'être rendu à Gaza pour discuter de la «stabilisation» de la situation, assurant qu'aucune troupe américaine ne serait déployée sur le territoire palestinien.
L'amiral Brad Cooper a précisé sur X qu'il venait de rentrer d'une visite à Gaza pour discuter de la création d'un «centre de coordination civilo-militaire» dirigé par le Centcom, qui «soutiendra la stabilisation du conflit».
Un premier déploiement de 200 soldats américains doit arriver en Israël pour contribuer à la surveillance du cessez-le-feu à Gaza entre le Hamas et Israël, conformément au plan de paix du président Donald Trump.
«Les fils et filles de l'Amérique en uniforme répondent à l'appel pour instaurer la paix au Moyen-Orient, en soutien aux directives du commandant en chef en ce moment historique», a écrit sur X Brad Cooper, nommé début août à la tête du Centcom. «Ce grand effort sera réalisé sans déploiement de troupes à Gaza», a-t-il ajouté.
L'armée américaine doit coordonner une force opérationnelle multinationale qui se déploiera à Gaza et qui comprendra probablement des troupes d'Égypte, du Qatar, de Turquie et des Emirats arabes unis.
Source: AFP
Trump se dit confiant que le cessez-le-feu à Gaza «tiendra»
Donald Trump s'est dit confiant que le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas «tiendra». «Je pense que ça tiendra, oui. Ils en ont tous marre de se battre», a affirmé le président américain à des journalistes dans le Bureau ovale, réaffirmant son intention de se rendre ce week-end en Israël, où il doit s'adresser à la Knesset et en Egypte.
Il a déclaré qu'il rencontrerait «de nombreux dirigeants» en Egypte lundi pour discuter de l'avenir de la bande de Gaza dévastée par deux années de guerre, ajoutant que la réunion se tiendrait probablement au Caire.
Il a précisé qu'il s'adresserait également au Parlement israélien lors de sa visite dans le pays plus tôt dans la journée. Le président américain s'est encore dit confiant que le cessez-le-feu à Gaza conduirait à une paix plus large au Moyen-Orient. «Nous avons actuellement quelques petits points chauds, mais ils sont très petits... Ils seront très faciles à éteindre. Ces incendies seront très rapidement maîtrisés», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Près de 200'000 Gazaaouis de retour dans le nord
«Approximativement 200'000 personnes sont retournées dans le nord aujourd'hui», a indiqué à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, une organisation fournissant des premiers secours et opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas.
Des images de l'AFP avait plus tôt dans la journée montré une file ininterrompue de personnes se dirigeant vers le nord du territoire, où l'armée israélienne a averti que plusieurs zones restaient «extrêmement dangereuses» pour la population civile.
Source: AFP
Une attaque d'Israël contre des journalistes, dont l'AFP, au Liban en 2023 est un «crime de guerre, selon un rapporteur de l'ONU
Une attaque israélienne qui a tué un journaliste de l'agence Reuters et blessé deux autres de l'AFP le 13 octobre 2023 dans le sud du Liban est un «crime de guerre», a affirmé vendredi un rapporteur de l'ONU, Morris Tidball-Binz.
Lors d'une conférence de presse à Beyrouth, il a estimé que les tirs ayant visé les journalistes étaient «une attaque préméditée, ciblée et en deux temps des forces israéliennes, une violation évidente (...) du droit international humanitaire, un crime de guerre».
Le 13 octobre 2023, une frappe a tué le vidéaste de l'agence Reuters, Issam Abdallah, et blessé six autres reporters, dont deux de l'Agence France-Presse (AFP), Dylan Collins et la photographe Christina Assi, amputée de la jambe droite.
Des enquêtes indépendantes, dont l'une menée par l'AFP, ont conclu à l'utilisation d'un obus de char de 120 mm d'origine israélienne. Israël a démenti avoir visé des journalistes. Le 25 octobre 2024, trois autres journalistes avaient été tués en plein sommeil dans une frappe israélienne sur le sud du Liban selon les autorités du pays.
Source: AFP
Le baril américain sous les 60 dollars après l'accord sur Gaza
L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a fait passer vendredi le baril de pétrole américain sous la barre des 60 dollars, au plus bas depuis avril, dans un marché plombé par une surabondance de l'offre par rapport à la demande.
Vers 16h20 (heure suisse) le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en novembre, lâchait 2,81% à 59,78 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, cédait 2,68% à 63,47 dollars.
Source: AFP
Le poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, devrait rouvrir mardi
Le poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, devrait rouvrir le 14 octobre et l'EUBAM, mission de surveillance de l'Union européenne (UE), y sera de nouveau déployée après le cessez-le-feu, a annoncé Rome vendredi.
La mission de surveillance EUBAM, impliquant des forces de police italiennes, espagnoles et françaises, a pour objectif d'assurer une présence neutre et tierce au niveau de ce passage frontalier stratégique. Elle a été redéployée en janvier, avant d'être suspendue en mars.
L'UE a mis en place l'EUBAM en 2005 afin d'aider à surveiller le passage de Rafah, mais la mission a été suspendue deux ans plus tard à la suite de la prise de contrôle de Gaza par le groupe palestinien Hamas.
Source: AFP
L'armée américaine confirme qu'Israël a achevé la première phase du retrait
L'armée américaine a confirmé vendredi que les forces israéliennes avaient réalisé la première phase de leur retrait de Gaza, conformément à l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
Le commandement central de l'armée américaine «a confirmé que les forces armées israéliennes avaient achevé leur retrait sur la ligne jaune à 12h00 heure locale», a indiqué sur X l'émissaire américain Steve Witkoff. «La période de 72 heures pour la libération des otages (israéliens dans la bande de Gaza, ndlr) a commencé.»
Source: AFP
Israël publie une liste de 250 détenus palestiniens libérables en échange des otages
Israël a publié vendredi une liste de 250 «détenus pour des raisons de sécurité» libérables en échange des otages retenus à Gaza qui doivent être libérés dans le cadre du cessez-le-feu avec le Hamas entré en vigueur à 09h00.
La liste des détenus, publiée sur le site internet du ministère israélien de la Justice, ne comprend aucun des principaux détenus symboles de la lutte armée palestinienne contre Israël dont le mouvement islamiste palestinien avait transmis les noms aux médiateurs dans l'espoir de leur libération, comme Marwan Barghouthi, Ahmad Saadat, Hassan Salamé ou encore Abbas Al-Sayyed, condamnés à perpétuité en Israël.
Source: AFP