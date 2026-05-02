L'armée américaine a agi «comme des pirates», se réjouit Trump

Donald Trump a comparé l'armée américaine à des pirates après la saisie d'un navire iranien dans le détroit d'Ormuz. Une opération liée au blocus des ports iraniens est au cœur des tensions croissantes.

AFP Agence France-Presse

Le président Donald Trump a déclaré vendredi que l'armée américaine avait agi «comme des pirates» lors d'une opération navale visant à saisir un navire dans le cadre du blocus américain des ports iraniens du détroit d'Ormuz. «Nous avons atterri sur le navire et en avons pris le contrôle. Nous avons pris le contrôle de la cargaison, pris le contrôle du pétrole. C'est très rentable», a déclaré le président Trump lors d'un rassemblement en Floride.

«Nous sommes comme des pirates», a-t-il ajouté sous les acclamations de la foule. «Nous sommes en quelque sorte comme des pirates. Mais nous ne plaisantons pas», a-t-il ajouté. La comparaison faite par Trump entre la marine américaine et la piraterie - illégale au regard du droit international - intervient alors que l'Iran a pour projet de facturer des frais aux navires qui empruntent le détroit d'Ormuz.

Téhéran a fermé cette voie maritime – passage stratégique par lequel transitait auparavant un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde – après le début des frappes américano-israéliennes contre l'Iran, le 28 février. Le gouvernement américain a annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre les intérêts iraniens, et a prévenu que ceux qui acquitteraient un péage aux autorités de Téhéran pour emprunter le détroit s'exposeraient à des pénalités américaines en retour.

«Pulvériser» l'Iran

Le président Trump a dit vendredi n'être «pas satisfait» d'une nouvelle offre de l'Iran pour relancer les négociations de paix avec les Etats-Unis, renouvelant sa menace de «pulvériser» la République islamique en cas d'échec de la diplomatie. Jeudi, le pétrole s'est de nouveau envolé, le baril de Brent ayant flambé de 7,5% et dépassé 126 dollars en Asie, dans un marché affolé par la perspective d'un blocus prolongé du détroit d'Ormuz et de possibles options militaires étudiées à Washington.







