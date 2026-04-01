Israël veut occuper une partie du sud du Liban après la guerre

Israël a visé mardi un immeuble sur la route de l'aéroport de Beyrouth, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence après la mort de trois Casques bleus indonésiens dans le sud du Liban. Depuis que le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre régionale le 2 mars, Israël mène des frappes massives sur le pays qui ont fait au moins 1268 morts, d'après le ministère de la Santé.

Israël a l'intention d'occuper une partie du sud du Liban une fois la guerre terminée, a déclaré mardi son ministre de la Défense, Israël Katz. Des propos dénoncés par le ministre libanais de la Défense, Michel Menassa, pour qui ces projets constituent «un approfondissement de l'agression» contre son pays.

Au moins huit personnes parmi lesquelles un secouriste ont été tuées mardi lors de plusieurs frappes israéliennes dans le sud du Liban, dans les régions de Tyr, de Sidon et de Bint Jbeil, a annoncé le ministère de la Santé. Par ailleurs, des images de l'AFP ont montré un immeuble sur la route de l'aéroport de Beyrouth touché de plein fouet et partiellement détruit, alors qu'un épais panache de fumée s'en élève.

Cette route, située en lisière de la banlieue sud de la capitale libanaise, bastion du Hezbollah pro-iranien, avait été fermée par les forces de sécurité après un avertissement de l'armée israélienne. Quelques instants après, une nouvelle frappe israélienne a visé sans avertissement un appartement de la banlieue nord de Beyrouth, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).

Source: AFP