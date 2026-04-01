Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël vise des cibles du Hezbollah au Liban. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Au Yémen, les rebelles houtis se sont engagés dans la guerre en fin-mars, après avoir lancé des missiles en direction d'Israël.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3461 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1238 personnes au Liban, dont 124 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Face à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. Désormais, les Houtis menacent de bloquer un autre passage statégique du commerce mondial: le détroit de Bab el-Mandeb.
Israël veut occuper une partie du sud du Liban après la guerre
Israël a visé mardi un immeuble sur la route de l'aéroport de Beyrouth, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence après la mort de trois Casques bleus indonésiens dans le sud du Liban. Depuis que le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre régionale le 2 mars, Israël mène des frappes massives sur le pays qui ont fait au moins 1268 morts, d'après le ministère de la Santé.
Israël a l'intention d'occuper une partie du sud du Liban une fois la guerre terminée, a déclaré mardi son ministre de la Défense, Israël Katz. Des propos dénoncés par le ministre libanais de la Défense, Michel Menassa, pour qui ces projets constituent «un approfondissement de l'agression» contre son pays.
Au moins huit personnes parmi lesquelles un secouriste ont été tuées mardi lors de plusieurs frappes israéliennes dans le sud du Liban, dans les régions de Tyr, de Sidon et de Bint Jbeil, a annoncé le ministère de la Santé. Par ailleurs, des images de l'AFP ont montré un immeuble sur la route de l'aéroport de Beyrouth touché de plein fouet et partiellement détruit, alors qu'un épais panache de fumée s'en élève.
Cette route, située en lisière de la banlieue sud de la capitale libanaise, bastion du Hezbollah pro-iranien, avait été fermée par les forces de sécurité après un avertissement de l'armée israélienne. Quelques instants après, une nouvelle frappe israélienne a visé sans avertissement un appartement de la banlieue nord de Beyrouth, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).
Source: AFP
Trump dit que la guerre sera finie d'ici deux ou trois semaines
Dans un nouveau revirement dont il est coutumier, Donald Trump a affirmé mardi que les Etats-Unis quitteraient l'Iran «très bientôt», dans «deux ou trois semaines», peu importe qu'un accord soit conclu, et que le détroit d'Ormuz bloqué par la République islamique n'était plus son problème.
Après plus d'un mois de conflit, la guerre au Moyen-Orient, qui ébranle l'économie mondiale et a fait des milliers de morts, ne présente pas de signe de désescalade, malgré des tractations diplomatiques. La journée de mardi a également été marquée par des frappes tous azimuts sur l'Iran et une mise en garde des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, envers les entreprises américaines du secteur des hautes technologies implantées dans la région.
Le président américain, de son côté, continue de souffler le chaud et le froid: lui qui avait promis lundi d'«anéantir» la stratégique île iranienne de Kharg et d'autres cibles si un accord n'était pas trouvé «rapidement», a fait machine arrière mardi.
«Tout ce que j'ai à faire c'est partir de l'Iran et nous le ferons très bientôt», a ainsi affirmé Donald Trump. Il a ensuite évoqué un délai de «deux, peut-être trois semaines», et finalement peu importe selon lui qu'un accord soit trouvé avec la République islamique: c'est «sans importance».
«Nous partirons très bientôt. Et si la France ou un autre pays veut avoir son pétrole ou son gaz ils iront tout droit dans le détroit d'Ormuz (...) et ils se débrouilleront tout seuls. Je pense que ce sera un endroit très sûr en réalité, mais nous n'avons rien à voir avec ça», a-t-il poursuivi.
Source: AFP
Israël annonce avoir frappé à Beyrouth un haut commandant du Hezbollah et un «terroriste» de haut rang
L'armée israélienne a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi avoir frappé un «haut commandant» du Hezbollah ainsi qu'un «terroriste de haut rang» dans deux assauts distincts dans la région de Beyrouth.
«Il y a peu, dans deux frappes distinctes dans la région de Beyrouth, les forces armées israéliennes ont frappé un haut commandant du Hezbollah ainsi qu'un autre terroriste de haut rang», a indiqué l'armée dans un message, sans préciser si cette seconde cible faisait également partie du mouvement islamiste libanais.
En parallèle, le ministère de la Santé libanais a annoncé que sept personnes avaient perdu la vie dans une frappe israélienne, cinq dans Beyrouth et deux au sud de la capitale. «Le raid mené par l'ennemi israélien sur le quartier de Jnah à Beyrouth a, selon un premier bilan, fait cinq morts et 21 blessés» dans ce quartier situé près de la banlieue sud de la capitale, a écrit le ministère dans un communiqué.
Il a également indiqué qu'une frappe israélienne«"visant un véhicule dans la région de Khaldeh, au sud de Beyrouth, a fait deux morts et trois blessés parmi la population civile».
Source: AFP
Une frappe aérienne israélienne cible une voiture sur une grande route au sud de Beyrouth
Une voiture a été la cible d'une frappe israélienne sur une grande route au sud de Beyrouth, a annoncé mardi l'agence de presse officielle du Liban.
Ce véhicule a été visé par plusieurs missiles tirés par un drone israélien, a rapporté un correspondant de ce média, l'Agence nationale d'information, soulignant que des ambulances et des pompiers s'étaient rendus sur place.
Source: AFP
Des frappes israéliennes dans le sud du Liban font huit morts
Au moins huit personnes parmi lesquelles un secouriste ont été tuées mardi lors de frappes israéliennes dans le sud du Liban, a annoncé le ministère de la Santé.
Dans des communiqués séparés, il a affirmé qu'une frappe dans la région de Tyr avait coûté la vie à trois personnes et en avait blessé 19, tandis qu'une autre attaque dans la région de Sidon avait fait quatre morts. Une troisième frappe, dans la région de Bint Jbeil, a touché un point de rassemblement des Scouts Risala, une organisation de secours relevant du mouvement Amal allié au Hezbollah pro-iranien, tuant un secouriste et blessant treize personnes.
Source: AFP
Netyanahu promet de ne pas lâcher et «d'écraser le régime terroriste» iranien
Israël va «continuer d'écraser le régime terroriste» iranien, a déclaré mardi soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, affirmant que la guerre déclenchée il y a plus d'un mois par son pays en attaquant Téhéran avec les Etats-Unis n'était «pas terminée».
«La campagne n'est pas terminée (...) nous allons continuer d'écraser le régime terroriste, nous renforcerons les zones de sécurité autour de nous et nous atteindrons nos objectifs», a affirmé Netanyahu en faisant référence aux territoires où l'armée israélienne est désormais déployée au-delà de ses frontières, dans la bande de Gaza, en Syrie et au Liban.
Le Premier ministre a tenu ces propos lors d'une allocution télévisée à la veille de la Pâque juive, peu après que le président iranien, Massoud Pezeshkian, eut déclaré que son pays avait la volonté «de mettre fin» à la guerre, mais voulait des garanties pour «empêcher la répétition de l'agression», selon un communiqué de son bureau.
Source: AFP
Le président iranien dit vouloir «mettre fin à la guerre», mais exige des garanties
Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré mardi que l'Iran avait la volonté «de mettre fin» à la guerre contre Israël et les Etats-Unis, mais voulait des garanties pour «empêcher la répétition de l'agression».
«Nous avons la volonté nécessaire pour mettre fin» au conflit, qui est entré dans sa cinquième semaine, «à condition que les conditions essentielles soient réunies, en particulier les garanties nécessaires pour empêcher la répétition de l'agression», a affirmé le président iranien, lors d'une conversation téléphonique avec le président du Conseil européen Antonio Costa.
Il a ainsi réitéré l'une des exigences clés posées par la République islamique pour un arrêt des hostilités, avec la fin de «l'agression», le versement de compensations financières, la définition claire des responsabilités et un arrêt des hostilités sur tous les fronts. «La solution pour normaliser la situation est la cessation» de l'offensive américano-israélienne, a également souligné Massoud Pezeshkian.
Source: AFP
Une série d'explosions entendues dans le centre de Téhéran
Plusieurs explosions ont été entendues mardi soir dans le centre de Téhéran, selon un journaliste de l'AFP, alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans sa cinquième semaine.
Des journalistes de l'AFP ont également confirmé que les systèmes de défense antiaérienne avaient été activés au-dessus de la capitale iranienne, y compris dans le nord de la ville.
Source: AFP
L'Iran menace de frapper des grosses entreprises américaines situées au Moyen-Orient
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé mardi de viser des entreprises américaines au Moyen-Orient en cas d'«assassinat» de tout nouveau responsable en Iran.
Les Gardiens ont publié sur leur site Sepah News une liste de 18 entreprises américaines – dont Google, Apple, Meta, Tesla Cisco, HP, Intel, Microsoft, IBM, Nvidia ou encore Boeing – affirmant que ces sociétés devraient «s'attendre à la destruction» de leurs locaux en représailles à tout nouvel «assassinat en Iran», à partir de 20h mercredi heure de Téhéran (16H30 GMT).
«Nous conseillons aux employés de ces institutions de quitter immédiatement leurs lieux de travail pour sauver leur vie», ont écrit les Gardiens de la Révolution. «Il est également conseillé aux habitants des zones à proximité de ces entreprises terroristes dans tous les pays de la région de quitter leur domicile dans un rayon d'un kilomètre.»
Source: AFP
Le tir qui a tué un soldat des Casques bleu est israélien, selon une source de l'ONU
Une source sécuritaire de l'ONU a indiqué mardi à l'AFP qu'un char israélien avait tiré sur une position des Casques bleus indonésiens dimanche soir dans le sud du Liban, faisant un mort.
La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) avait affirmé qu'un projectile «d'origine inconnue» avait visé la position des soldats indonésiens. Deux autres Casques bleus indonésiens ont été tués le lendemain dans une explosion, qui pourrait être due à une mine, a indiqué la même source à l'AFP.
Source: AFP
Plusieurs demandes de survol américain rejetées par Berne
Depuis le début du conflit avec l'Iran, l'Office fédéral de l'aviation civile a reçu douze demandes de survol émanant des Etats-Unis ou d'autres pays concernés par ce conflit. Un tiers d'entre elles ont été approuvées.
Au total, onze demandes ont été reçues des Etats-Unis entre le 5 et le 23 mars, a indiqué mardi l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) à Keystone-ATS. Quatre d'entre elles ont été approuvées, et une a été retirée par les Etats-Unis. Une demande de survol provenant des Emirats arabes unis a également été rejetée.
Selon l'OFAC, les demandes de survol sont approuvées lorsqu'elles «ne sont manifestement pas liées au conflit» et lorsqu'il s'agit de vols effectués à des fins humanitaires et médicales, y compris le transport de blessés.
Les demandes sont donc rejetées, conformément au droit de la neutralité, si elles sont liées à des conflits armés, si elles dépassent le «courant normal», si leur objectif ne peut être déterminé ou si, en raison de leur complexité, elles ne peuvent être traitées à temps.
Source: ATS
Trump n'entend pas aider les pays affectés par la fermeture d'Ormuz
Donald Trump a déclaré mardi que les Etats-Unis «ne seraient plus là pour aider» les pays dont l'approvisionnement en pétrole dépend du détroit d'Ormuz.
Le président américain, qui veut boucler en six semaines maximum l'opération militaire lancée contre l'Iran le 28 février, avait déjà indiqué auparavant que la réouverture de cette artère vitale pour le transport mondial de brut n'était pas un impératif pour lui.
«J'ai une suggestion pour tous ces pays qui n'ont plus de kérosène à cause du détroit d'Ormuz, comme le Royaume-Uni, qui a refusé de s'impliquer dans la décapitation de l'Iran: 1. achetez auprès des Etats-Unis, nous en avons plein, 2. trouvez du courage, avec retard, allez jusqu'au détroit et PRENEZ le tout simplement», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.
Crise majeure
«Vous allez devoir apprendre à vous défendre vous-mêmes, les Etats-Unis ne seront plus là pour vous, de la même manière que vous n'avez pas été là pour nous. L'Iran a été, pour l'essentiel, décimé. Le plus dur est fait. Allez chercher votre propre pétrole!», a conclu le président américain.
Il a plusieurs fois affirmé que la première puissance mondiale, qui produit une bonne partie du pétrole qu'elle consomme et importe le reste essentiellement du Canada et du Mexique, n'était pas affectée par la fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz.
Source: AFP