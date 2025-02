L'UE promet de «réagir, immédiatement et avec détermination» à une éventuelle hausse des droits de douane

Donald Trump a annoncé qu'il comptait «très bientôt» instaurer des droits de douane punitifs de 25% sur les importations en provenance de l'Union européenne. Le président américain accuse notamment Bruxelles de vouloir «profiter» de l'Amérique et a même affirmé même que l'UE avait «été créée» dans le but «d'entuber les Etats-Unis».

Des annonces qui n'ont pas du tout plus au vice-président de la Commission européenne chargé de l'industrie et du marché intérieur, Stéphane Séjourné qui a réagi sur X: «L'Europe réagira, immédiatement et fermement.»

Le français a par ailleurs assuré que des barrières au commerce équitable, en particulier entre partenaires, seraient injustifiées et auraient pour seul effet de nuire aux consommateurs américains et européens.