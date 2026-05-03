Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Trump va étudier un plan iranien, mais souffle le froid
Le président américain Donald Trump a annoncé samedi qu'il allait étudier un plan iranien pour résoudre le conflit au Moyen-Orient. Il a toutefois ajouté douter que ce plan soit «acceptable» pour Washington.
«Je vais bientôt étudier un plan que l'Iran vient de nous transmettre. Mais je ne peux m'imaginer qu'il soit acceptable, parce que (les Iraniens) n'ont pas encore payé un prix suffisant pour ce qu'ils ont fait à l'Humanité et au Monde depuis 47 ans» a écrit le président américain sur son réseau social Truth Social.
Selon des agences de presse iraniennes, l'Iran a transmis à Washington, via le Pakistan, un plan en 14 points visant à mettre fin au conflit dans un délai de 30 jours.
Selon l'agence Tasnim, Téhéran réclame un retrait des forces américaines des zones proches de l'Iran, la levée du blocus des ports iraniens, la levée du gel des avoirs iraniens, le versement de réparations, la levée des sanctions, un «mécanisme» concernant le détroit d'Ormuz et «la fin de la guerre sur tous les fronts y compris au Liban».
L'agence ne mentionne pas le dossier nucléaire. Or il s'agit d'une question centrale pour les Etats-Unis et Israël, qui accusent l'Iran de vouloir se doter de la bombe atomique – ce que le pays dément.
L'Iran avait déjà transmis cette semaine un nouveau texte via le Pakistan, sans qu'aucun détail ne filtre. Donald Trump avait dit vendredi n'être «pas satisfait» de la proposition. Il avait ajouté qu'il préférerait ne pas avoir à «pulvériser une fois pour toutes» l'Iran, mais qu'une reprise de la guerre restait «une option».
Source: ATS
«La balle est dans le camp des États-Unis », a déclaré l'Iran, se disant «prêt» à la guerre ou à la diplomatie.
Téhéran s'est dit «prêt» samedi à reprendre la guerre ou à privilégier la diplomatie pour mettre fin au conflit avec Washington, estimant que «la balle est dans le camp des Etats-Unis».
«L'Iran a présenté son plan au médiateur pakistanais, dans le but de mettre fin de manière permanente à la guerre imposée et maintenant la balle est dans le camp des Etats-Unis, qui doivent choisir entre la voie de la diplomatie ou la poursuite d'une approche conflictuelle», a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi.
«L'Iran, dans le but de garantir ses intérêts nationaux et sa sécurité, est prêt aux deux options», a-t-il ajouté, s'adressant aux ambassadeurs et aux chefs de missions diplomatiques résidant dans la capitale iranienne.
Washington approuve la vente de missiles Patriot au Qatar pour 4 milliards de dollars
Washington a approuvé une vente de système de missiles anti-missiles Patriot au Qatar, visé par des frappes de l'Iran lors du conflit déclenché fin février, pour un montant de plus de 4 milliards de dollars, a annoncé vendredi le département d'Etat.
Les Etats-Unis ont également approuvé des ventes d'armes destinées à Israël et à leur alliés au Moyen-Orient, le Koweït et les Emirats Arabes Unis, a détaillé la diplomatie américaine en demandant au Congrès l'approbation de ces ventes, d'un montant total de plus de 8,6 milliards de dollars.
«La sécurité d'un pays ami»
Ces autorisations données par le secrétaire d'Etat Marco Rubio appuyent «les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale» des Etats-Unis, a précisé le ministère, alors que les pays concernés ont tous fait l'objet de frappes de l'Iran lors du conflit déclenché par Israël et les Etats-Unis le 28 février.
Dans le détail, la vente des systèmes Patriot au Qatar répond à «une urgence» destinée à «améliorer la sécurité d'un pays ami» confronté à des «menaces actuelles et futures».
Source: AFP
Un responsable militaire iranien juge «probable» une reprise du conflit avec les Etats-Unis
Un responsable militaire iranien a jugé samedi «probable» une reprise du conflit avec les Etats-Unis, alors que Donald Trump a dit n'être «pas satisfait» d'une nouvelle offre de l'Iran pour relancer les négociations de paix.
«Une reprise du conflit entre l'Iran et les Etats-Unis est probable, et les faits ont démontré que les Etats-Unis ne respectaient aucune promesse ou accord», a déclaré Mohammad Jafar Asadi, inspecteur adjoint du commandement des forces armées Khatam Al-Anbiya, cité par l'agence de presse Fars.
Source: AFP
Donald Trump affirme que les hostilités contre l'Iran sont «terminées»
Dans une lettre envoyée à des responsables parlementaires, Donald Trump a déclaré que les hostilités contre l'Iran sont «terminées».
Le président américain affirme ainsi se conformer à la loi exigeant qu'il obtienne l'autorisation du Congrès pour prolonger un conflit au-delà de 60 jours.
Source: BFM TV
14 membres des Gardiens de la Révolution tués lors d'une opération de déminage
Quatorze démineurs ont été tués vendredi dans le nord-ouest de l'Iran lors d'une opération de déminage, ont rapporté les Gardiens de la Révolution, cités par les agences de presse Tasnim et Fars.
«A la suite des frappes aériennes ennemies utilisant des bombes à sous-munitions et des mines, certaines zones de la province de Zandjan, dont environ 1'200 hectares de terres agricoles, ont été polluées par des bombes», ont rapporté ces sources.
D'après elles, plus de 15'000 munitions non explosées ont été neutralisées lors de missions de déminage d'équipes des Gardiens de la Révolution. «Cependant, aujourd'hui (vendredi), au cours de l'une de ces missions, 14 membres de ces forces dévouées sont tombés en martyrs et deux ont été blessés», ont poursuivi ces sources.
Source: AFP
Washington prend de nouvelles sanctions contre l'Iran
Le gouvernement américain a pris vendredi de nouvelles sanctions contre les intérêts iraniens et mis en garde les navires qui paieraient les autorités de Téhéran pour passer le détroit d'Ormuz.
Les nouvelles sanctions incluent trois maisons de changes, selon un communiqué du ministère des Finances, expliquant qu'il s'agit de contrecarrer la conversion en monnaie locale de yuans utilisés par des acteurs chinois pour régler du pétrole iranien. Donald Trump reproche à la Chine de continuer à se fournir en pétrole en Iran et de financer ainsi l'effort de guerre de Téhéran.
L'exécutif américain a en parallèle publié une mise en garde expliquant que les navires versant un péage pour sécuriser la traversée du détroit d'Ormuz s'exposent eux-mêmes à des sanctions.
Source: AFP
Six morts, dont un enfant, dans des frappes israéliennes au Liban
Six personnes, dont un enfant, ont été tuées vendredi dans deux frappes israéliennes sur un village du sud du Liban, que l'armée israélienne avait appelé à évacuer malgré un cessez-le-feu, a rapporté le ministère libanais de la Santé.
Selon un communiqué du ministère, huit autres personnes, parmi lesquelles un enfant, ont été blessées dans ces frappes sur Habboush. L'agence de presse officielle libanaise (ANI) a rapporté «une série de frappes intenses (...) un peu moins d'une heure après l'avertissement» israélien.
L'ANI a fait état d'autres frappes et de tirs d'artillerie sur d'autres localités du sud, dont une sur la ville côtière de Tyr, en dépit du cessez-le-feu entre le Hezbollah pro-iranien et Israël en vigueur depuis le 17 avril.
Le ministère libanais de la Santé a révisé son bilan vendredi, indiquant que plus de 2.00 personnes avaient été tuées depuis la reprise des hostilités entre le Hezbollah et Israël, le 2 mars, sur fond de guerre au Moyen-Orient. D'après cette source, 103 secouristes font partie des morts.
Source: AFP
Donald Trump indique qu'il se passera d'un feu vert du Congrès
Donald Trump a laissé entendre vendredi qu'il ne comptait pas obtenir un feu vert du Congrès, le jour où expire la limite de 60 jours fixée dans la loi pour obtenir une autorisation parlementaire dans le conflit contre l'Iran.
«Je ne pense pas que ce qu'ils demandent est constitutionnel. Ceux qui demandent ne sont pas des patriotes», a dit le président américain lors d'un échange avec des journalistes à la Maison Blanche, en référence aux élus qui exigent que cette démarche soit respectée.
«Personne ne l'a jamais réclamé auparavant, personne ne l'a jamais demandé, a-t-il poursuivi, «alors pourquoi devrions-nous le faire? Donald Trump a aussi jugé que l'instauration d'un cessez-le-feu, entré en vigueur le 8 avril, lui donnait «plus de temps», en suspendant en quelque sorte le décompte.
Selon la Constitution, seul le Congrès a le pouvoir de «déclarer» la guerre. Une loi adoptée en 1973 permet cependant au président de déclencher une intervention militaire limitée pour répondre à une situation d'urgence créée par une attaque contre les Etats-Unis. Le même texte exige que le président, s'il engage des troupes plus de 60 jours, obtienne une autorisation du pouvoir législatif, différente d'une déclaration de guerre.
Source: AFP
Washington prend de nouvelles sanctions contre l'Iran, menace les navires qui paieraient un péage
Le gouvernement américain a pris vendredi de nouvelles sanctions contre les intérêts iraniens et mis en garde les navires qui paieraient les autorités de Téhéran pour passer le détroit d'Ormuz.
Les nouvelles sanctions incluent trois maisons de changes, selon un communiqué du ministère des Finances, expliquant qu'il s'agit de contrecarrer la conversion en monnaie locale de yuans utilisés par des acteurs chinois pour régler du pétrole iranien.
Donald Trump reproche à la Chine de continuer à se fournir en pétrole en Iran et de financer ainsi l'effort de guerre de Téhéran. L'exécutif américain a en parallèle publié une mise en garde expliquant que les navires versant un péage pour sécuriser la traversée du détroit d'Ormuz s'exposent eux-mêmes à des sanctions.
Source: AFP