DE
FR

Réponse cinglante de La Havane
Trump appelle Cuba à «accepter un accord, avant qu'il ne soit trop tard»

Donald Trump a exigé ce dimanche que Cuba accepte un accord sous peine de perdre pétrole et argent du Venezuela. Ses propos surviennent après la capture du président vénézuélien Maduro par les forces américaines à Caracas.
Publié: 15:17 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
1/2
Le président accentue la pression sur Cuba.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président américain Donald Trump a exhorté dimanche Cuba à «accepter un accord, avant qu'il ne soit trop tard» et que le pays ne se retrouve sans pétrole ni argent vénézuéliens. «Il n'y aura plus de pétrole ou d'argent à destination de Cuba – zero!», a écrit le président américain sur son réseau social truth social. «Je suggère fortement qu'ils acceptent un accord, avant qu'il ne soit trop tard».

Ces propos interviennent une semaine après la capture par les forces américaines du président vénézuélien Nicolas Maduro. L'opération, menée de nuit à Caracas, a coûté la vie à des dizaines de membres des forces de sécurité vénézuéliennes et cubaines. Peu de temps auparavant, Donald Trump avait republié un message suggérant que le secrétaire d'État américain Marco Rubio pourrait devenir président de Cuba, l'accompagnant de ce commentaire : «Ça me semble bien !»

Réponse sèche du président cubain

«La plupart de ces Cubains sont morts lors de l'attaque américaine de la semaine dernière, et le Venezuela n'a plus besoin d'être protégé contre les voyous et les extorqueurs qui les ont tenus en otage pendant tant d'années», a poursuivi Trump dans son message. «Cuba a vécu pendant de nombreuses années grâce aux importantes quantités de pétrole et d'argent provenant du Venezuela. En échange, Cuba a fourni des 'services de sécurité' aux deux derniers dictateurs vénézuéliens, mais c'est fini!», a-t-il ajouté.

Le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel a affirmé dimanche que «personne ne dicte quoi faire» à son pays, en réponse aux menaces proférées par le président américain Donald Trump. Cuba est «une nation libre, indépendante», écrit-il dans un message publié sur X. «Cuba n'agresse pas, elle est agressée par les Etats-Unis depuis 66 ans, et elle ne menace pas, elle se prépare, prête à défendre la Patrie jusqu'à la dernière goutte de sang.» 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quiconque aidera Odi et Cie à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera Odi et Cie à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez Odi et le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus