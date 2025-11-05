Le président américain Donald Trump a dit qu'il allait «s'occuper» de New York après la victoire de son rival, Zohran Mamdani. De son côté, le ministre israélien Amichaï Chikli appelle les juifs à quitter la ville.

Donald Trump a dit mercredi qu'il «allait s'occuper» de New York après que le socialiste Zohran Mamdani a remporté la mairie de la ville, une victoire qui, selon le président américain, porte atteinte à la «souveraineté» du pays. «Nous avons perdu un peu de souveraineté hier soir à New York mais nous allons nous en occuper, ne vous inquiétez pas», a dit le milliardaire de 79 ans lors d'une conférence économique à Miami, en Floride.

Il a ajouté que l'Amérique devait choisir «entre le communisme et le bon sens». «Nos opposants vous proposent un cauchemar économique. Nous réalisons un miracle économique», a-t-il encore dit. Trump avait menacé de supprimer les financements fédéraux pour New York si le démocrate trentenaire d'origine indienne, premier musulman élu maire de la plus grande ville des Etats-Unis, l'emportait.

De son côté, le ministre israélien de la Diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme, Amichaï Chikli, a appelé mercredi les juifs à quitter New York après l'élection de Zohran Mamdani. Soutien de longue date de la cause palestinienne, Zohran Mamdani s'est élevé à plusieurs reprises ces derniers mois contre l'antisémitisme, tout en dénonçant également l'islamophobie dont il dit avoir été victime.

Position pro-Palestine

«La ville qui fut autrefois un symbole de liberté dans le monde vient de confier ses clés à un soutien du (mouvement islamiste palestinien) Hamas», a écrit Amichaï Chikli sur X. «New York ne sera plus jamais la même, surtout pour sa communauté juive», a-t-il ajouté.

Ce ministre de droite connu pour ses déclarations radicales a invité «les juifs de New York à envisager sérieusement de faire de la Terre d'Israël leur nouveau foyer». Le ministre de la sécurité nationale Itamar Ben Gvir a renchéri qualifiant le nouveau maire de New-York d'«antisémite». «L'antisémitisme a pris le dessus sur le bon sens. Mamdani est un partisan du Hamas, un ennemi d'Israël et un antisémite déclaré», a-t-il déclaré, selon un communiqué.

Issu de l'aile gauche du parti démocrate, Zohran Mamdani deviendra en janvier le premier maire musulman de New York. Les positions de Zohran Mamdani sur Israël, qu'il a qualifié de «régime d'apartheid» et dont il a dénoncé l'offensive dans la bande de Gaza comme un «génocide», ont suscité de vives réactions, notamment la colère d'une partie de la communauté juive.

«Un maire raciste, populiste et islamiste»

Cette offensive a été lancée le 7 octobre 2023 en riposte à l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien. Dans l'opposition israélienne, le chef du parti nationaliste de droite Avigdor Lieberman a affirmé sur X que «New York a choisi comme maire un raciste, un populiste et un islamiste chiite déclaré». Ni le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu ni le ministère des Affaires étrangères israélien n'avaient réagi mercredi soir à cette élection.

La victoire électorale nette de Zohran Mamdani est intervenue malgré des attaques visant ses politiques et ses origines musulmanes, provenant notamment des milieux d'affaires, de médias conservateurs et du président américain Donald Trump. Trump est intervenu à la dernière minute dans la campagne électorale mardi, disant que Zohran Mamdani avait de la «haine» pour les Juifs.