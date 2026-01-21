Trump veut remplacer l'ONU avec huit de ses étranges alliés

Trump rallie huit pays à sa cause dans son «Conseil de paix»

Ryad et sept autre pays à majorité musulmane, dont le Qatar et la Turquie, médiateurs à Gaza, ont accepté l'invitation de Donald Trump à siéger au «Conseil de paix» qu'il veut créer pour oeuvrer au règlement des conflits dans le monde, a annoncé mercredi la diplomatie saoudienne.

Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères annonce une «décision commune» des ministres saoudien, qatari, égyptien, jordanien, émirati, mais aussi turc, indonésien et pakistanais pour que leurs pays rejoignent l'instance voulue par le président Trump, saluant ses «efforts en faveur de la paix».

Un substitut des Nations unies

La Maison Blanche avait au départ annoncé la création d'un «Conseil de paix» présidé par le président américain dans le cadre de son plan pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et piloter sa reconstruction.

Mais selon le projet de «charte» de cette instance, son mandat est bien plus vaste, semblant ambitionner d'en faire un substitut des Nations unies. Le projet prévoit également un ticket d'entrée d'un milliard de dollars pour un siège permanent. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a accepté l'invitation à siéger au conseil, a annoncé mercredi son cabinet.

Mais en ce qui concerne le plan Trump pour la bande de Gaza, il s'est opposé à la participation du ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, et du diplomate qatari, Ali Al-Thawadi, au Comité exécutif de Gaza censé opérer sous l'égide du «Conseil de paix». Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le président des Emirats arabes unis Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane avaient déjà annoncé accepter de rejoindre le «Conseil de paix».

