La Suisse n’est pas concernée: elle vient tout juste d'arracher un nouvel accord douanier avec l'administration Trump. Mais un autre pays a visiblement tenté de renégocier un traité commercial avec le président américain Donald Trump. La séquence l'aurait mis dans une rage telle, que sa voix en aurait souffert.
Lundi, lors d'une apparition dans le bureau ovale, la voix rauque de Trump a pris tout le monde par surprise. Lorsqu'un journaliste lui demande comment il se sent, il répond sèchement: «I feel great.» Il se sent parfaitement bien. Il explique sa voix enrouée par une confrontation particulièrement tendue autour de négociations commerciales avec un pays tiers.
«J'ai pété les plombs»
«J'ai crié sur les gens parce qu'ils étaient stupides... et j'ai redressé la situation, mais j'ai pété les plombs avec ces gens.» Trump n'a pas voulu révéler quel pays l'avait mis en colère à ce point: «Pourquoi devrais-je vous le dire?»
Le président détaille cependant: «Un pays voulait essayer de renégocier les termes de son accord commercial… et je n'étais pas content de ça.»