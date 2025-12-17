La Maison Blanche préparerait un accord avec Novartis et Roche pour réduire les prix des médicaments aux Etats-Unis. Cette annonce, prévue pour vendredi, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des relations entre la Suisse et les Etats-Unis.

ATS Agence télégraphique suisse

La Maison Blanche aurait préparé un accord avec les groupes pharmaceutiques Novartis et Roche visant à réduire les prix des médicaments. Celui-ci pourrait être annoncé dès vendredi, selon l'agence de presse Bloomberg, en se référant à des personnes proches du dossier.

Ces accords pourraient s'inscrire dans une annonce plus large, impliquant également d'autres groupes pharmaceutiques, a-t-il été précisé ce mercredi soir. Les détails ne seraient pas encore définitivement arrêtés. L'objectif serait d'accorder aux entreprises des allégements face à des droits de douane menaçants en échange de baisses de prix sur certains médicaments.

Les discussions s'inscrivent dans le contexte de l'apaisement des relations commerciales entre la Suisse et les États-Unis. La Suisse avait, on le sait, convenu provisoirement avec les États-Unis en novembre de réduire les droits de douane sur de nombreux produits suisses à 15%, contre 39% auparavant. Les médicaments étaient certes exemptés de ces taxes, mais le président américain Donald Trump avait à plusieurs reprises menacé d'imposer de futurs prélèvements.

Des lettres aux effets différés pour la pharma?

Durant l'été, Donald Trump avait adressé des lettres à 17 groupes pharmaceutiques, leur demandant des baisses de prix pour un programme d'assurance public américain. Il avait en outre exigé que les entreprises proposent leurs médicaments via une plateforme s'adressant directement aux patients et qu'elles alignent à l'avenir leurs prix sur les niveaux internationaux. En contrepartie, le gouvernement avait évoqué un moratoire de plusieurs années sur les droits de douane et les mesures réglementaires.

Dans le détail, les deux entreprises concernées et le gouvernement américain n'ont pas souhaité commenter auprès de Bloomberg un accord imminent. Novartis s'est contenté de confirmer des discussions avec le gouvernement américain, indiquant chercher des solutions permettant de réduire les coûts pour les patients aux Etats-Unis. Genentech, filiale américaine de Roche, aurait également signalé sa volonté de coopérer. De son côté, la Maison Blanche a souligné qu'en l'absence d'annonce officielle, il ne s'agissait que de spéculations.