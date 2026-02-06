Trump dit ne pas avoir vu le montage raciste sur Obama

Une vidéo raciste des Obama, publiée sur le compte Truth Social de Donald Trump, a été retirée vendredi après 12 heures. La Maison Blanche évoque une erreur d’un employé, face aux réactions indignées, y compris chez les républicains.

AFP Agence France-Presse

Une vidéo montrant Barack et Michelle Obama en singes a été retirée vendredi après une douzaine d'heures du compte de Donald Trump sur son réseau Truth Social, où elle avait selon la Maison Blanche été diffusée «par erreur» par «un employé». La porte-parole du président américain, Karoline Leavitt, avait dans un premier temps dénoncé une «fausse indignation» et attaqué les médias qui en faisaient état, sans parler de publication erronée.

Mais face à l'immense indignation suscitée par ces images du premier président noir des Etats-Unis et de son épouse en primates, jusque dans le parti républicain, la Maison Blanche a changé de réponse. «Je n'ai regardé que la première partie [...] et je n'ai pas vu l'ensemble», a-t-il affirmé à des journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One. «Personne ne savait ce qu'il y avait à la fin», a-t-il également assuré. «Un employé de la Maison Blanche avait publié ce contenu par erreur. Il a été effacé», a déclaré à l'AFP un haut responsable de l'exécutif. Il n'a pas répondu dans l'immédiat à des demandes de précision sur cet employé anonyme ni sur la gestion du compte personnel de Donald Trump sur Truth Social.

La vidéo, d'un peu plus d'une minute, présente des preuves supposées de manipulations du scrutin de 2020, que le président républicain martèle contre toute évidence avoir remporté. A la fin apparaît très rapidement un montage des époux Obama, le visage hilare sur un corps de singe, la jungle en toile de fond. «Donald Trump est un charognard pernicieux, ignoble et détraqué», a réagi sur X le chef de la minorité démocrate au Congrès américain, Hakeem Jeffries.

Même les républicains indignés

L'indignation a gagné jusqu'au camp conservateur, où les critiques du président américain sont généralement inexistantes ou très feutrées. Le sénateur conservateur Tim Scott, seul élu républicain noir à la chambre haute du Congrès, a demandé à Donald Trump de «retirer» la vidéo, parlant sur X de «la chose la plus raciste que j'ai vue sortir de cette Maison Blanche».

Nombre d'élus de tendance modérée à droite ont abondé, comme la sénatrice Susan Collins, envers laquelle Donald Trump ne cache pas son inimitié. «Tim a raison. C'était consternant», a déclaré l'élue du Maine, qui fait face à une campagne de réélection ardue cette année.

Le député Mike Lawler a lui qualifié la vidéo d'«extrêmement insultante» et a appelé à ce que des excuses soient présentées. De son côté, le sénateur républicain du Mississipi Roger Wicker a parlé d'un contenu «totalement inacceptable» et jugé, toujours sur X, que Donald Trump «devrait le retirer et s'excuser». «Toute personne sensée voit le contexte raciste», a commenté un autre sénateur conservateur, Pete Ricketts (Nebraska), sur la même plateforme.

Même message pour son collègue républicain Brian Fitzpatrick, pour qui «cette publication est une grave erreur de jugement et absolument inacceptable de la part de quiconque et tout particulièrement de la part du président des Etats-Unis». «Des excuses claires et sans équivoque sont dues», a affirmé le député de Pennsylvanie. L'influent Roger Wicker, chef de la commission des forces armées au Sénat, a qualifié la situation de «totalement inacceptable», appelant aussi à des excuses de la part de Donald Trump.

Une vidéo qui ne reflète pas l'esprit américain

D'autres républicains ont dit regretter la publication de la vidéo, en affirmant qu'elle ne reflétait pas les Etats-Unis d'aujourd'hui. «Je suis content que la vidéo ait été retirée», a déclaré le député French Hill, avant d'ajouter: «Le racisme et la rhétorique déshumanisante n'ont pas leur place dans notre pays.»

Pour la sénatrice de l'Alabama Katie Britt, «ce contenu a été légitimement retiré, n'aurait jamais dû être publié pour commencer, et ne représente pas qui nous sommes en tant que pays». Au-delà de ces messages de condamnation, peu de conséquences sont cependant attendues pour Donald Trump, qui conserve une poigne de fer sur son parti un an après son retour triomphant à la Maison Blanche. Et ce malgré plusieurs signaux alarmants pour les républicains en amont des élections de mi-mandat en novembre, lorsque leur contrôle du Congrès sera remis en jeu.

Newsom dénonce un «comportement ignoble»

Le montage a été posté à l'origine par le site d'extrême droite américain Patriot News Outlet, et republié à deux reprises par Donald Trump. Il reprend des allégations, infondées, selon lesquelles la société de dépouillement Dominion Voting Systems aurait participé à une fraude à grande échelle pour porter Joe Biden à la Maison Blanche en 2020 au détriment de son adversaire républicain, alors président sortant.

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, candidat potentiel à la présidentielle de 2028 et féroce opposant de Donald Trump, a dénoncé un «comportement ignoble». Pour l'élu démocrate au Congrès Herb Conaway, «Trump est un vieil homme ignoble et raciste».

«Fausse indignation»

La Maison Blanche avait d'abord réagi en suivant sa stratégie habituelle, qui consiste à défendre ou amplifier les messages du président sans jamais reconnaître d'erreur ni exprimer de regrets. «Ceci est extrait d'une vidéo publiée sur internet représentant le président Trump en roi de la jungle, et les démocrates en personnages du 'Roi Lion'. Arrêtez cette fausse indignation et rendez compte de quelque chose qui, aujourd'hui, veut dire quelque chose pour le public américain», a déclaré la porte-parole du président américain, Karoline Leavitt, dans un communiqué transmis à l'AFP.

La vidéo à laquelle Karoline Leavitt fait référence est un dessin animé créé par le compte pro-Trump @xerias_x. On y voit plusieurs figures démocrates, comme par exemple Joe Biden et Hillary Clinton, dans un décor de savane, avec Donald Trump représenté en lion. Mais la vidéo complotiste sur la fraude électorale diffusée sur le compte Truth Social du président américain ne reprend qu'un seul très court extrait de ce dessin animé, celui qui montre les Obama en primates.

Donald Trump a une animosité particulière pour Barack Obama. L'an dernier, il avait publié une vidéo générée par IA le montrant arrêté dans le Bureau ovale puis apparaissant derrière les barreaux en combinaison orange de prisonnier. Pendant sa campagne, le dirigeant républicain avait multiplié les déclarations violentes contre les immigrés et répercuté de fausses informations aux relents racistes.