Trump publie une vidéo du couple Obama représenté en singes

AFP Agence France-Presse
L'ancien président américain Barack Obama et son épouse Michelle sont représentés en singes dans un montage vidéo conspirationniste posté jeudi soir par le président Donald Trump sur son réseau Truth social, et consacré à la présidentielle de 2020.
A lire aussi
La vidéo, d'un peu plus d'une minute, présente des preuves supposées de malversations lors du scrutin, que le président républicain affirme avoir remporté et dont il dit avoir été spolié.
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Juste avant la fin du post, pendant deux secondes, apparaît un montage vidéo des époux Obama, le visage hilare sur un corps de primate, avec la jungle en toile de fond.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record