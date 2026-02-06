Donald Trump a publié jeudi sur Truth social une vidéo montrant Barack et Michelle Obama représentés en singes. Ce montage accompagne des accusations de fraude lors de la présidentielle de 2020.

Trump publie une vidéo du couple Obama représenté en singes

AFP Agence France-Presse

L'ancien président américain Barack Obama et son épouse Michelle sont représentés en singes dans un montage vidéo conspirationniste posté jeudi soir par le président Donald Trump sur son réseau Truth social, et consacré à la présidentielle de 2020.

La vidéo, d'un peu plus d'une minute, présente des preuves supposées de malversations lors du scrutin, que le président républicain affirme avoir remporté et dont il dit avoir été spolié.

Juste avant la fin du post, pendant deux secondes, apparaît un montage vidéo des époux Obama, le visage hilare sur un corps de primate, avec la jungle en toile de fond.



