«Nous devons protéger notre pays»
Trump annonce qu'il va restaurer la suprématie américaine

L'administration Trump publie sa nouvelle «Stratégie de défense nationale», anticipant un «effacement civilisationnel» de l'Europe. Le document appelle à restaurer la suprématie américaine en Amérique latine et à mettre fin à l'ère des migrations de masse.
il y a 50 minutes
L'administration Trump publie sa nouvelle «Stratégie de défense nationale».
L'administration Trump a émis vendredi un document sur sa «Stratégie de défense nationale», dans lequel elle anticipe l'«effacement civilisationnel» de l'Europe, veut restaurer sa puissance en Amérique latine et juge «l'ère des migrations de masse» terminée.

Il y a un risque «d'effacement civilisationnel» de l'Europe, estime le texte publié dans la nuit de jeudi à vendredi par l'administration de Donald Trump. «Si les tendances actuelles se poursuivent, le continent sera méconnaissable dans 20 ans ou moins».

Le document de 33 pages appelle à «restaurer la suprématie américaine» en Amérique latine, et annonce un «réajustement» de la présence militaire américaine dans le monde, «pour répondre aux menaces urgentes sur notre continent, et un éloignement des théâtres dont l'importance relative pour la sécurité nationale américaine a diminué ces dernières années ou décennies».

«Dissuader les adversaires»

Washington affirme par ailleurs que «l'ère des migrations de masse doit prendre fin. La sécurité des frontières est l'élément principal de la sécurité nationale», affirme le document alors que Donald Trump a considérablement durci sa politique contre l'immigration. «Nous devons protéger notre pays contre les invasions, non seulement contre les migrations incontrôlées, mais aussi les menaces transfrontalières telles que le terrorisme, les drogues, l'espionnage et la traite des êtres humains», poursuit-il.

Le Japon et la Corée du Sud sont par ailleurs appelés à faire davantage pour soutenir la défense de Taïwan face à la Chine. «Nous devons inciter ces pays à augmenter leurs dépenses de défense, en mettant l'accent sur les capacités nécessaires pour dissuader les adversaires» de s'en prendre à l'île, affirme le document.

