C'est le grand sujet du moment: Donald Trump et son changement de stratégie face au chef du Kremlin, Vladimir Poutine. Lundi, lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, le président de Etats-Unis a annoncé vouloir vendre des systèmes Patriot à l'UE pour les livrer à Kiev. «Cela ne peut plus durer. Des milliers de soldats meurent chaque semaine. Vladimir se montre toujours si gentil, puis il bombarde à nouveau des villes pendant la nuit.»

Un autre détail explosif a filtré: lors d'une conversation téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Trump aurait demandé à son homologue: «Peux-tu frapper Moscou – et Saint-Pétersbourg?» Le «Financial Times» a rapporté mardi leur conversation en citant des sources internes. Trump aurait ajouté que cela «ferait souffrir la Russie» et, si nécessaire, la ramènerait à la table des négociations. Ce à quoi Zelensky lui aurait répondu: «Absolument. Nous pouvons le faire si vous nous donnez les armes».

«L'opération toile d'araignée»

En juin, l'Ukraine a mené une frappe militaire audacieuse en territoire russe, montrant de quoi Kiev était capable. L'«opération toile d'araignée», au cours de laquelle une flotte de drones s'est infiltrée en Russie sans se faire remarquer et a détruit une douzaine de bombardiers, avait été grandement saluée.

Les experts divergent sur la date exacte de l'appel téléphonique entre Trump et Zelensky et sur les raisons de sa médiatisation. Certains interprètent la conversation comme une fuite délibérée pour accroître la pression sur Moscou. D'autres estiment que Trump s'est une fois de plus laissé emporter par une déclaration malheureuse et sans grande portée.

Comment le président américain réagit-il?

Aucun plan concret n'a émergé de la conversation. Reste à savoir comment Donald Trump réagira à ce rapport et s'il révélera davantage de détails. La porte-parole de Trump, Karoline Leavitt, a réagi dans un communiqué mardi, comme le rapporte NBC News. Trump «n'a pas appelé à de nouveaux massacres» lorsqu'il a demandé à Zelensky si ses troupes pouvaient attaquer Moscou.

Le président américain «travaille sans relâche pour mettre fin aux massacres et à cette guerre», a-t-elle poursuivi. Elle a en outre accusé le «Financial Times» de «sortir complètement les mots de leur contexte. Trump s'est contenté de poser une question à Zelensky et n'a en aucun cas appelé à intensifier les attaques!»

Plus tard dans la journée, Donald Trump, probablement en réponse à la polémique grimpante, a déclaré que l'Ukraine ne devrait pas prendre la capitale russe Moscou pour cible, que cela ne serait pas stratégique. De son côté, le Kremlin affirme que la livraison de nouvelles armes à Kiev ne fera que «prolonger la guerre».

Mais quoi qu'il en soit, ce nouveau contact entre les USA et l'Ukraine marque un net revirement. Fin février, une vive altercation avait éclaté entre Zelensky et Trump à la Maison Blanche. Après une discussion sur la guerre en Ukraine, une violente dispute avait éclaté devant les journalistes dans le Bureau ovale. Les deux parties s'accusaient mutuellement de manque de compréhension et Trump reprochait notamment à Zelensky d'être ingrat.