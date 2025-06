1/5 L'attaque ukrainienne du 1er juin est considérée comme un coup de génie militaire. Photo: AFP

Daniel Macher

La Russie n’a pas encore réagi officiellement à l’attaque ukrainienne menée contre quatre bases militaires. Mais selon le président russe Vladimir Poutine, la riposte ne saurait tarder. Ce dernier a qualifié une nouvelle fois les autorités ukrainiennes de «terroristes» avec qui aucun dialogue n’est possible. Sa colère s’explique par le bilan communiqué par l’Ukraine: plus de 40 avions auraient été endommagés ou détruits lors de cette spectaculaire attaque de drones.

De nouvelles images satellites révèlent les conséquences de cette opération baptisée «Toile d’araignée», menée en plein territoire russe: on y voit les débris d’avions de combat détruits et les traces des incendies. Certains appareils ont échappé à la frappe, mais l’attaque représente un coup dur pour Moscou, et un revers humiliant pour Poutine.

De nouveaux détails sur l'attaque

Des détails supplémentaires sur l’attaque, menée avec des drones dits FPV, ont depuis été révélés. Une vidéo des services de renseignement ukrainiens, ainsi que d’autres images satellites, montrent que l’armée russe a tenté de protéger ses bombardiers en posant... des pneus en caoutchouc sur leurs fuselages.

Selon un expert militaire américain cité par «The War Zone», cette méthode viserait à perturber les systèmes de guidage visuel des missiles ennemis. Si cette tactique s’est révélée inefficace cette fois-ci, elle n’est pas nouvelle: dès l’automne 2023, des pneus avaient été observés sur les bombardiers Tu-95 et Tu-160 stationnés sur la base aérienne d’Engels-2, en Russie.

Du bricolage

Les drones utilisés le 1er juin étaient au nombre de 117, chacun piloté à distance par un opérateur, a confirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la BBC.

Autre méthode déployée par l’armée russe: peindre des silhouettes d’avions sur les pistes d’atterrissage pour tromper les systèmes de reconnaissance visuelle et détourner l’attention des véritables cibles.

Mais pour les Ukrainiens, ces mesures relèvent du bricolage. «Des pneus, des dessins sur les pistes... Je ne vois pas à quoi ça sert», a déclaré Yuriy Ihnat, porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, à l’agence RBC Ukraine. «Un avion n’est pas un véhicule blindé. Il peut être sérieusement endommagé très facilement. Essayer de le protéger avec ce genre d’astuces bon marché, c’est ridicule. C’est pour ça que tout le monde a ri en voyant ces pneus.»

Comme le montrent d'autres images, l'Ukraine a apparemment empêché une attaque aérienne russe imminente. Les bombardiers russes Tu-95 étaient déjà équipés de missiles de croisière Kh-101, comme le montrent les images des avions avant leur destruction. Ces missiles ne sont généralement montés que peu de temps avant une attaque, ce qui laisse penser qu'une attaque massive contre l'Ukraine était imminente.