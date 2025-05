1/4 Habemus Papam! Le nouveau pape s'appelle Léon XIV. Photo: DUKAS

Raphael Rauch

Robert Francis Prevost, nouvellement élu pape et premier Américain à accéder à cette fonction, a d’emblée affiché ses priorités: s’engager pour la paix, bâtir une Eglise ouverte à toutes et à tous, bâtir des ponts et prolonger l’héritage du pape François, notamment à travers le processus synodal, destiné à renforcer le dialogue entre Rome et les Eglises locales

Mais jeudi soir, sur la loggia de la basilique Saint-Pierre, Léon XIV n’est pas apparu uniquement vêtu de blanc, comme le faisait François. Il portait la mozetta rouge et l’étole papale, renouant ainsi avec une tradition vestimentaire abandonnée par son prédécesseur. Un détail symbolique, qui le distingue déjà de François et le relie à Benoît XVI et d'autres papes avant lui.

Mais quelles intentions peut-on attendre de Léon XIV?

1 Pape américain... mais anti-Trump?

En tant qu’Américain, Léon XIV pourrait rapidement s’imposer comme une figure morale en opposition avec Donald Trump. Chacune de ses prises de parole risque désormais d’être scrutée comme une réponse – directe ou indirecte – à la politique du président américain. Comme François avant lui, Léon XIV semble vouloir défendre une ligne critique, notamment sur les questions migratoires qui touchent durement les populations latino-américaines.

Lors de sa première apparition publique, il s’est exprimé en italien et en espagnol, délaissant l’anglais, sa langue maternelle. Pas plus tard qu'en février, le futur pape – alors cardinal – avait partagé sur X un article critiquant le vice-président de Trump, JD Vance et avait ajouté: «JD Vance se trompe: Jésus ne nous demande pas d'évaluer ou de pondérer notre amour pour les autres.» De son côté, Trump a salué l’élection du nouveau pape comme un «grand honneur» pour les Etats-Unis.

2 Une diplomatie active pour la paix

A 69 ans, le monde accueille un pape relativement jeune, déterminé à bâtir des ponts et à œuvrer pour la paix. Léon XIV, familier des voyages, pourrait insuffler un nouvel élan à la diplomatie du Vatican. Le choix de son nom renvoie à Léon XIII (1878–1903), une figure marquante de l’histoire diplomatique du Saint-Siège. A l’issue de la disparition de l’ancien Etat pontifical, Léon XIII a façonné une papauté moderne, conçue comme une «conscience morale» sur la scène internationale, positionnant le Vatican en acteur de paix et de médiation.

3 Justice sociale

Les années passées au Pérou ont laissé une empreinte durable sur Léon XIV. En même temps, son nom indique qu'il se considère, comme Léon XIII, comme un pape socialement engagé. En publiant l'encyclique papale «Rerum Novarum» (lettre adressée à tous les évêques), Léon XIII est entré dans l'histoire comme le «pape ouvrier» qui a posé les bases de la doctrine sociale catholique. Tout porte donc à croire que Léon XIV poursuivra le combat de son prédécesseur François pour une Eglise plus juste.

4 Processus synodal

En lançant le processus synodal, le pape François a engagé l'Eglise sur la voie d'une réforme: plus de participation à la base, moins de centralisme romain. Mais ce chantier à long terme n’a pas encore porté ses fruits, le processus ne fait que commencer. Lors de son premier discours, Léon XIV a lui aussi parlé d'une Eglise synodale, un signal clair qu’il entend prolonger l’élan donné par François.

5 Crise des abus

Le rôle joué jusqu'à présent par Robert Francis Prevost dans la gestion des cas d'abus au sein de l'Eglise devrait faire parler de lui dans les semaines et les mois à venir. Anciennement à la tête de l'ordre mondial des Augustins, puis responsable du personnel des évêques, il a dû prendre des décisions délicates, également en ce qui concerne les évêques suisses.