Giorgia Meloni a déclaré espérer voir Donald Trump recevoir le prix Nobel de la paix. «S'il instaure une paix juste et durable en Ukraine», elle annonce soutenir sa candidature.

Trump a une nouvelle alliée dans sa course au prix Nobel de la paix

Trump a une nouvelle alliée dans sa course au prix Nobel de la paix

ATS Agence télégraphique suisse

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré vendredi à Rome qu'elle espérait que le prix Nobel de la paix puisse être décerné un jour à Donald Trump, notamment s'il parvient à «instaurer une paix juste et durable en Ukraine».

«J'espère qu'un jour nous pourrons décerner un prix Nobel de la paix à Donald Trump et je suis convaincue que, s'il fait la différence (...) en instaurant une paix juste et durable en Ukraine, alors nous pourrons, finalement, nous aussi proposer sa candidature au prix Nobel de la paix», a indiqué Giorgia Meloni en réponse à un journaliste, à l'issue d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Friedrich Merz.

La cheffe du gouvernement italien accueillait vendredi à Rome son homologue allemand dans le cadre d'un sommet intergouvernemental Italie-Allemagne au cours duquel les deux puissances européennes ont signé plusieurs accords afin de renforcer leur coopération sur le plan stratégique mais également en matière de sécurité et de défense.