Maria Corina Machado a affirmé qu'elle serait la première femme à diriger le Venezuela. La lauréate du prix Nobel de la paix espère aider son pays «là où elle est la plus utile».

AFP Agence France-Presse

L'opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado a affirmé qu'elle serait élue présidente du Venezuela «le moment venu», lors d'un entretien avec la chaîne Fox News diffusé vendredi.

«Je crois qu'il y a une mission à accomplir, et que nous allons transformer le Venezuela en cette terre de grâce et que je serai élue présidente du Venezuela le moment venu, et que je serai la première femme à occuper cette fonction», a-t-elle déclaré dans l'émission «Fox and Friends Weekend».

Peu après la capture du président Nicolas Maduro, désormais détenu aux Etats-Unis, Donald Trump avait estimé que Maria Corina Machado, qui avait quitté clandestinement le Venezuela en décembre pour recevoir le Nobel, n'était pas qualifiée pour diriger le pays.

Servir son pays autant que possible

Il a par ailleurs longuement échangé cette semaine avec la présidente par intérim du pays, Delcy Rodriguez, pour laquelle il n'a eu que des éloges, la qualifiant de «personne formidable». Selon le New York Times, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a rencontré Delcy Rodriguez, qui est sous le coup de sanctions américaines, jeudi à Caracas.

«Je veux servir mon pays là où je suis la plus utile», a assuré Maria Corina Machado dans l'entretien à Fox News. Interrogée sur ce qui attendait désormais le Venezuela, elle a répondu: «La liberté. Et pas seulement cela, nous allons avoir un pays, comme je le dis toujours, qui sera envié par le monde entier».

Rencontre avec Trump

Jeudi, Donald Trump a reçu l'opposante vénézuélienne lors d'un déjeuner tenu à l'écart de la presse et au cours duquel elle lui a offert la médaille de son prix Nobel. «Il le mérite. C'était un moment très émouvant», a-t-elle déclaré après coup sur Fox News.

«Maria m'a remis son prix Nobel de la paix pour le travail que j'ai accompli. Quel magnifique geste de respect mutuel. Merci Maria!», s'est de son côté félicité le président américain sur sa plateforme Truth Social.