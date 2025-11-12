Trump fustige nos voisins «Vous pensez que les Français valent mieux, vraiment?»

Le président américain Donald Trump a critiqué la France lors d'une interview sur Fox News. Il dénonce des «problèmes avec les Français» et des «taxes injustes» sur les technologies américaines, déplaçant le débat initial sur les étudiants chinois.

Publié: 11:39 heures