Tesla publie des résultats décevants au premier trimestre, affectés par les liens d'Elon Musk avec l'administration Trump et une concurrence accrue. Les ventes mondiales ont chuté de 13% sur un an, le bénéfice net de 71%!

L'engagement politique d'Elon Musk envers Trump fait de l'ombre aux chiffres de Tesla. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le spécialiste américain des véhicules électriques Tesla a publié mardi des résultats inférieurs aux attentes, affectés par l'étroite collaboration de son patron Elon Musk avec l'administration Trump, par une gamme vieillissante et une concurrence accrue.

«L'incertitude sur les marchés de l'automobile et de l'énergie continue d'augmenter tandis que l'évolution rapide de la politique commerciale affecte négativement la chaîne mondiale d'approvisionnement et la structure de coûts de Tesla et de nos pairs», a dit le groupe, dans un communiqué. «Cette dynamique, ainsi que le changement des sensibilités politiques, pourrait avoir un impact marqué sur la demande pour nos produits à court terme», a-t-il prévenu.

Le bénéfice net chute de 71%!

Vandalisme, appels au boycott, manifestations, Tesla est pris à partie aux Etats-Unis et dans d'autres pays depuis qu'Elon Musk s'est rapproché de Donald Trump, devenant un proche conseiller à la Maison Blanche et pilotant un programme de réduction drastique des dépenses fédérales.

Ses ventes mondiales ont chuté plus abruptement qu'anticipé au premier trimestre, avec seulement 336'681 véhicules livrés (-13% sur un an), selon des chiffres publiés début avril. «C'est la première baisse des livraisons en plus de dix ans», a relevé lundi Briefing.com.

Selon le communiqué de mardi, le chiffre d'affaires a atteint 19,33 milliards de dollars au premier trimestre (-9% sur un an) et le bénéfice net 409 millions (-71%). Le consensus des analystes de FactSet tablait respectivement sur 21,13 milliards et 1,44 milliard.

L'action Tesla stable

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels – valeur de référence pour les marchés, le bénéfice net ressort à 27 cents, contre 45 cents un an plus tôt. Le consensus attendait 41 cents. Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Tesla était stable malgré cette contre-performance.

Le groupe a répondu à plusieurs interrogations des analystes, confirmant en particulier que ses projets de nouveaux modèles, y compris un véhicule meilleur marché, restaient «sur la trajectoire d'un début de production au premier semestre 2025».

«Situation d'urgence extrême»

Et la production à grande échelle de son robotaxi, véhicule électrique entièrement autonome dévoilé le 10 octobre 2024, devrait commencer comme prévu début 2026. Il doit circuler dans les rues d'Austin (Texas) dès le mois de juin. «Musk se trouve dans une 'situation d'urgence extrême'», estimaient les analystes de Wedbush, avant l'annonce des résultats.

«Chaque fois qu'il s'est retrouvé dos au mur, Elon Musk a pu faire repartir l'histoire de Tesla. La vision d'avenir pour le rétablissement doit commencer mardi soir», ont-ils prévenu, affirmant que le groupe se trouvait à un «carrefour majeur» de son existence.

A l'instar de Wedbush, Morgan Stanley est à l'affût de «toute indication» durant la conférence téléphonique de présentation des résultats, à venir, «selon laquelle (Elon Musk) redonne la priorité de ses efforts à Tesla plutôt qu'aux initiatives politiques».

Concurrence impitoyable

Outre l'impact de l'engagement politique d'Elon Musk sur son image de marque, le groupe souffre aussi d'une gamme grand public non renouvelée depuis la sortie du Model Y en 2020. Le projet de véhicule à bas coût, promis depuis 2023, devait être un tout nouveau modèle mais s'est transformé depuis en version édulcorée et meilleur marché du Model Y tandis que Tesla se concentrait sur le développement du véhicule autonome, souligne Briefing.com.

Dans le même temps, la concurrence aux Etats-Unis et en Chine – ses deux marchés les plus importants même si Tesla ne détaille pas ses ventes géographiquement – lui grignote chaque jour davantage de parts de marché.

En particulier en Chine, avec le géant BYD qui n'était plus qu'à une encolure en 2024, avec 1,76 million (+12% sur un an) de véhicules tout électrique vendus quand Tesla en a écoulés 1,79 million (-1%). Cette accumulation a fait plonger le titre de plus de 40% depuis le début de l'année.

Inquiétudes profondes

Une chute qui a incité les trésoriers de huit Etats américains à adresser récemment une lettre ouverte à la présidente du conseil d'administration de Tesla, Robyn Denholm, lui demandant des comptes.

«Nous nous inquiétons de plus en plus du fait que les récentes performances de Tesla illustrent des difficultés au niveau de la gouvernance et des dirigeants qui, s'ils ne sont pas réglés, pourraient avoir de graves conséquences sur l'entreprise et sur ses actionnaires et autres parties prenantes», ont-ils écrit. Selon eux, le conseil d'administration «a une responsabilité d'agir fermement» pour que Tesla retrouve une «trajectoire stable et focalisée».