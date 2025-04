En Californie, des propriétaires de Tesla portent plainte contre Tesla. Ils reprochent à la marque des compteurs kilométriques qui n'indiquent pas les distances réelles. Conséquence: les garanties expirent plus rapidement.

Tesla aurait manipulé des compteurs pour faire sauter la garantie plus vite

Tesla fais à nouveau les gros titres! Après des chiffres de vente en chute libre, des pièces de carrosserie qui s’envolent, des arrêts de production et des rappels, il s’agit cette fois d’une plainte collective. Et une accusation très grave: le constructeur automobile américain d’Elon Musk aurait manipulé les compteurs kilométriques. Et ce, à grande échelle, comme le rapporte l’agence Reuters.

Tesla aurait manipulé les compteurs de manière à ce qu’ils affichent plus de miles que ceux réellement parcourus. Ainsi, la garantie des voitures électriques expire plus rapidement. Et Tesla peut économiser des réparations coûteuses, selon les accusations des plaignants. L’affaire a été lancée par un client de Los Angeles qui a acheté une Tesla Model Y d’occasion en 2022. Il a remarqué que son véhicule affichait en moyenne 72 miles (116 kilomètres) par jour, alors qu’il avait parcouru au maximum 20 miles (32 kilomètres). Conséquence: la garantie de 50’000 miles a expiré prématurément. Il s’est retrouvé avec une facture de 10’000 dollars pour une réparation.

Des extensions de garantie onéreuses vendues

Les avocats à l’origine de la plainte collective affirment que les compteurs kilométriques de Tesla ne se basent pas uniquement sur les trajets réellement effectués. Mais qu’ils prennent également en compte d’autres facteurs comme la consommation d’énergie et le comportement de conduite. Cela pourrait conduire à ce que les véhicules soient plus rapidement exclus de la garantie – et obliger les clients à souscrire des extensions de garantie coûteuses.

La plainte pourrait concerner plus d’un million de voitures électriques aux Etats-Unis. Tesla a contesté les accusations et a renvoyé l’affaire devant un tribunal fédéral à Los Angeles. L’entreprise n’a pas encore fait de déclaration publique. Il est d’ores et déjà clair que si les nouvelles accusations sont confirmées, Tesla risque de voir sa réputation fortement entachée.