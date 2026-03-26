Tsahal affirme avoir tué 700 membres du Hezbollah

L'armée israélienne a affirmé jeudi avoir tué 700 membres du Hezbollah libanais depuis la reprise des combats le 2 mars au Liban. «Nous avons mené des opérations résolues (...) afin de garantir la sécurité de nos civils. A ce stade, je peux vous donner un chiffre d'environ 700 terroristes qui ont été éliminés», a affirmé le lieutenant-colonel Nadav Shoshani au cours d'un briefing pour la presse internationale.

L'offensive israélienne dans le sud du Liban vise à protéger les «communautés du nord d'Israël», «éloigner suffisamment la menace de la frontière» et «démanteler les capacités du Hezbollah sur tous les plans», a-t-il ajouté.

Le Hezbollah pro-iranien s'est joint aux attaques contre Israël deux jours après le début de l'offensive conjointe des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran le 28 février. Le mouvement chiite n'annonce jamais le nombre de ses combattants tués. Selon les chiffres du gouvernement libanais, 1094 personnes ont été tuées depuis la reprise du conflit, dont 121 enfants.

En novembre 2024, un fragile accord de cessez-le-feu était entré en vigueur entre les belligérants sous l'égide des Etats-Unis, prévoyant le désarmement du Hezbollah et le retrait d'Israël du sud du pays.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé le 24 mars l'intention d'Israël d'occuper une zone tampon de sécurité courant jusqu'à une trentaine de kilomètres en profondeur dans le sud du Liban jusqu'au fleuve Litani, alors que les civils du nord d'Israël se trouvent sous des barrages quotidiens de roquettes et missiles du Hezbollah.

Source: AFP