Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3268 personnes en Iran, parmi lesquelles 1443 civils, dont 217 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1094 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 17 civils tués en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Un flou règne sur la tenue des négociations: Donald Trump affirme que des discussions ont lieu, tandis que l'Iran nie l'existence de pourparlers et a réitéré son refus de négocier.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. De son côté, Donald Trump peine à convaincre ses alliés de l'aider à sécuriser cette voie maritime d'importance mondiale.
Plusieurs frappes aériennes au nord de Téhéran
Au moins trois explosions ont été entendues jeudi soir dans le nord de Téhéran, a constaté un journaliste de l'AFP sans pouvoir préciser quelles en étaient les cibles précises.
Les frappes, intervenues de nuit et sous la pluie, ont été précédées de bruyants survols d'avions de chasse au-dessus de la capitale iranienne, a-t-il précisé, alors que plusieurs régions d'Iran ont été touchées tout au long de la journée par des attaques aériennes.
Source: AFP
Swiss double le nombre de ses vols entre Zurich et Delhi
La compagnie aérienne Swiss va doubler le nombre de ses vols directs entre Zurich et Delhi à compter du 1er avril. Jusqu'au 31 mai, elle proposera une deuxième liaison quotidienne en plus de son vol régulier vers l'Inde. Cette décision s'explique par la perturbation du trafic aérien régulier due à la guerre au Moyen-Orient.
De nombreux passagers d'autres compagnies aériennes ne peuvent actuellement pas prendre les vols qu'ils avaient initialement réservés via la région du Golfe, a indiqué Swiss, dans un communiqué publié jeudi. Beaucoup d'entre eux se tournent vers des vols directs à destination et en provenance de l'Asie. La demande pour ces liaisons directes auprès de Swiss est donc d'autant plus forte.
En plus du vol pour Delhi qui décolle actuellement de Zurich à midi, un deuxième vol sera proposé à partir du mois d'avril en soirée, avec un vol retour vers Zurich.
Source: ATS
L'Irak met en garde les groupes pro-Iran
Le gouvernement irakien a condamné jeudi toute «agression et ciblage» des pays du Golfe et de la Jordanie, après que ces pays ont demandé à l'Irak de faire cesser les attaques de groupes pro-Iran lancées depuis son territoire.
Le ministère irakien des Affaires étrangères a fait état, dans un communiqué, de «la condamnation catégorique du gouvernement de toute agression ou ciblage des pays du Golfe et du royaume de Jordanie», ajoutant être prêt à «travailler conjointement pour faire face (aux attaques) de manière responsable et rapide».
Source: AFP
Le Canada impose de nouvelles sanctions à l'Iran
Ottawa a annoncé jeudi des sanctions supplémentaires contre des hommes d'affaires et entreprises iraniens liés au Corps des Gardiens de la révolution islamique, l'armée idéologique de l'Iran.
Les cinq personnes et quatre entités visées par les sanctions sont accusées de soutenir «des milices non étatiques et des groupes terroristes alignés» avec Téhéran, et de leur fournir des «armes» et des «technologies» qui participent à la déstabilisation du Moyen-Orient, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
«Le Canada imposera des conséquences à ceux qui contribuent aux activités déstabilisatrices de l'Iran», peut-on lire dans la déclaration qui spécifie que le pays sanctionne désormais 227 personnes et 260 entités iraniennes. A l'inverse, et dans l'espoir d'endiguer la flambée des prix de l'énergie due à la guerre au Moyen-Orient, les Etats-Unis ont assoupli vendredi dernier leurs sanctions contre le pétrole iranien.
Source: AFP
Prendre le contrôle du pétrole iranien? Une «une option» pour Trump
Donald Trump a estimé jeudi que prendre le contrôle du pétrole iranien était une «option» à sa disposition. «C'est une option», a dit le président américain, interrogé sur cette possibilité pendant un conseil des ministres à la Maison Blanche.
Il a donné l'exemple du Venezuela, où les Etats-Unis ont selon ses termes établi «une sorte d'entreprise commune» («joint venture») pour l'exploitation de brut.
Source: AFP
Trump assure que l'opération militaire en Iran est «extrêmement» en avance sur le calendrier
Donald Trump a assuré jeudi que l'opération militaire en Iran était «extrêmement» en avance sur le calendrier initial et a déclaré qu'elle finirait «bientôt».
«Nous estimons que cela prendrait environ quatre à six semaines pour accomplir notre mission», a dit le président américain pendant un Conseil des ministres à la Maison Blanche, en décrivant ensuite l'offensive, débutée le 28 février, comme un «petit détour» qui «finirait bientôt».
«Après 26 jours», a-t-il déclaré, «nous sommes extrêmement, vraiment, très en avance sur le calendrier».
Source: AFP
La Maison Blanche voit des «signaux forts» en faveur d'un accord avec l'Iran
Il existe des «signaux forts» que l'Iran veut passer un accord avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre, a assuré jeudi l'émissaire américain Steve Witkoff.
«Nous avons des signaux forts nous disant que cela est possible», a-t-il dit pendant un conseil des ministres à la Maison Blanche.
Steve Witkoff a par ailleurs confirmé que Washington avait soumis à Téhéran «une liste de 15 points» via le gouvernement pakistanais, qui agit comme médiateur.
Source: AFP
Sirènes et explosions en Israël, visé par de multiples missiles iraniens
Sirènes et explosions ont retenti jeudi dans plusieurs régions d'Israël, visé par des missiles iraniens, tous interceptés mais dont les débris ont fait au moins sept blessés légers, selon les services de secours israéliens.
Dès les premières heures de la matinée, les sirènes se sont fait entendre dans plusieurs villes, dont Jérusalem et Tel-Aviv. Sept vagues de missiles ont été détectées dans le courant de la journée, a indiqué l'armée israélienne, déclenchant également des alertes dans le centre du pays, à Haïfa (nord) et dans certaines zones de la Cisjordanie occupée.
«Les systèmes de défense sont en action pour contrer la menace», a déclaré l'armée à chaque nouvelle salve. Au total, sept personnes, six à Kfar Qassem, ville arabe dans le centre d'Israël, et une à Tel-Aviv, ont été légèrement blessées, d'après le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge.
Des images tournées par l'AFP montrent un cratère causé par la chute de débris et des voitures renversées dans une rue de Kafr Qassem, où, selon le maire Haitham Taha, les dégâts ont été causés par des bombes à sous-munitions, conçues pour libérer sur une zone un nombre important de petites charges explosives.
Source: AFP
Tsahal affirme avoir tué 700 membres du Hezbollah
L'armée israélienne a affirmé jeudi avoir tué 700 membres du Hezbollah libanais depuis la reprise des combats le 2 mars au Liban. «Nous avons mené des opérations résolues (...) afin de garantir la sécurité de nos civils. A ce stade, je peux vous donner un chiffre d'environ 700 terroristes qui ont été éliminés», a affirmé le lieutenant-colonel Nadav Shoshani au cours d'un briefing pour la presse internationale.
L'offensive israélienne dans le sud du Liban vise à protéger les «communautés du nord d'Israël», «éloigner suffisamment la menace de la frontière» et «démanteler les capacités du Hezbollah sur tous les plans», a-t-il ajouté.
Le Hezbollah pro-iranien s'est joint aux attaques contre Israël deux jours après le début de l'offensive conjointe des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran le 28 février. Le mouvement chiite n'annonce jamais le nombre de ses combattants tués. Selon les chiffres du gouvernement libanais, 1094 personnes ont été tuées depuis la reprise du conflit, dont 121 enfants.
En novembre 2024, un fragile accord de cessez-le-feu était entré en vigueur entre les belligérants sous l'égide des Etats-Unis, prévoyant le désarmement du Hezbollah et le retrait d'Israël du sud du pays.
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé le 24 mars l'intention d'Israël d'occuper une zone tampon de sécurité courant jusqu'à une trentaine de kilomètres en profondeur dans le sud du Liban jusqu'au fleuve Litani, alors que les civils du nord d'Israël se trouvent sous des barrages quotidiens de roquettes et missiles du Hezbollah.
Source: AFP
Washington nie avoir frappé un hôpital militaire en Irak
Un porte-parole de la diplomatie américaine a assuré jeudi à l'AFP que les «allégations» selon lesquelles les Etats-Unis auraient pris pour cible les forces de sécurité irakiennes étaient «catégoriquement fausses», au lendemain d'un bombardement meurtrier sur un hôpital d'une base militaire.
«Toutes allégations selon lesquelles les Etats-Unis ont pris pour cible les forces de sécurité irakiennes sont catégoriquement fausses, incompatibles avec le partenariat américano-irakien, et insultantes pour les longues années d'amitié et de coopération entre les Etats-Unis et les forces irakiennes», a indiqué à l'AFP un porte-parole du Département d'Etat américain.
Les autorités irakiennes n'ont pas nommément accusé les Etats-Unis d'avoir mené la frappe contre un hôpital militaire de Habbaniya qui a tué mercredi sept soldats. Le gouvernement a toutefois estimé que ce «crime» venait «porter atteinte aux rapports unissant les peuples d'Irak et des Etats-Unis».