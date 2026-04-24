Le projet phare de Donald Trump, la «Golden Fleet», est en péril. John Phelan, chargé de sa mise en œuvre, a été contraint de démissionner, laissant le programme dans l’incertitude.

Trump perd patience avec sa «Golden Fleet» et renvoie son chef de la Marine

Trump perd patience avec sa «Golden Fleet» et renvoie son chef de la Marine

Janine Enderli

Son départ de l’administration Trump a été aussi brutal qu’inattendu. John Phelan, ancien secrétaire américain à la Marine et proche de Donald Trump, a été contraint de quitter ses fonctions. Le président l’avait pourtant publiquement encensé il y a peu. Une perte de confiance du chef du Pentagone, Pete Hegseth, aurait scellé son sort.

John Phelan devait piloter l’un des projets phares de Trump: une nouvelle génération de navires de guerre. Peu avant Noël, le président vantait des «navires plus rapides, plus grands et de loin les plus puissants du monde» à avoir jamais navigué. Le premier bâtiment devait être livré d’ici 2028 – un calendrier qui s’est visiblement révélé irréaliste.

Un calendrier extrêmement ambitieux

Selon des responsables de haut rang du gouvernement et du Département de la Défense, John Phelan n’est pas parvenu à présenter un plan crédible permettant de respecter ces délais très ambitieux, rapporte le «New York Times».

La «Golden Fleet» est au cœur de ce projet. Le premier navire, l’USS Defiant, doit poser de nouveaux standards. Dans un premier temps, deux unités sont prévues – puis jusqu’à 25 à terme.

1 «Grand, mortel, polyvalent et le plus beau»

Le premier navire doit être construit à Philadelphie, dans un chantier naval du groupe sud-coréen Hanwha. Donald Trump souhaite s’impliquer personnellement dans sa conception. Le coût du premier exemplaire est estimé à environ 17 milliards de dollars.

Le choix entre propulsion conventionnelle ou nucléaire n’est pas encore tranché. Une chose est sûre: le navire doit pouvoir être utilisé pour de multiples missions. Des hélicoptères pourront également s’y poser.

2 Missiles de croisière nucléaires

Le programme Nuclear-Armed Sea-Launched Cruise Missile (SLCM-N) prévoit des missiles de croisière à charge nucléaire, tirés depuis des sous-marins ou des navires. Lancé en 2018, il vise à renforcer la dissuasion américaine, notamment face à la Chine et à la Russie.

Ces missiles sont conçus pour frapper leurs cibles avec une grande précision. Des armes hypersoniques – extrêmement rapides et difficiles à intercepter – sont aussi envisagées.

3 Un système radar moderne

Les navires seront équipés d’un radar de dernière génération, capable de détecter et suivre simultanément de nombreuses cibles. Il doit permettre des missions offensives comme défensives. Le système serait en outre très difficile à surprendre.

4 Coûts

Selon plusieurs observateurs, les montants nécessaires sont considérables. Pour 17 milliards de dollars, il est habituellement possible de construire plusieurs destroyers.

John Phelan parle d’une «estimation précoce». Les unités suivantes devraient coûter moins cher (13 milliards pour le deuxième, 11,5 milliards pour le troisième), mais de nombreux experts doutent que ces coûts reflètent réellement la valeur ajoutée des navires.

5 Un calendrier réaliste

Malgré l’objectif fixé à 2028, une mise en service de l’USS Defiant semble réaliste au plus tôt vers le milieu ou la fin des années 2030. Selon le portail Army Recognition, la phase de conception devrait se poursuivre jusqu’en 2031 ou 2032.

Daryl Caudle, chef des opérations navales et plus haut gradé de la marine, a récemment expliqué que les erreurs passées avaient servi de leçon. «Nous avons commencé à construire avant que le design ne soit finalisé.» Cette fois, l’objectif est d’achever «au moins 80%» de la conception avant le lancement de la construction.

Le projet prend aussi de l’importance dans le contexte de la guerre en Iran, où des navires américains affrontent déjà la flotte de Téhéran. Donald Trump devrait donc continuer à pousser ce programme de manière ambitieuse.



