Le plan en 10 points publié par l'Iran n'est pas celui en cours de discussion avec les Etats-Unis

Un haut responsable de la Maison Blanche a assuré qu'un plan en dix points diffusé publiquement par l'Iran, qui contient des demandes a priori difficilement acceptables par Washington, n'était pas le document servant de base aux négociations avec les Etats-Unis.

«Le document qui est mentionné par la presse n'est pas le plan sur lequel nous travaillons. Nous n'allons pas négocier publiquement», a déclaré cette source, qui a requis l'anonymat, après que Donald Trump a évoqué mardi un plan «viable» soumis par l'Iran.

Le président américain a lui fustigé, dans un message publié mercredi sur son réseau Truth Social, les «nombreux accords, listes et lettres envoyés par des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la négociation Iran/USA, bien souvent ce sont des menteurs et des charlatans ou PIRE».

«Il n'y a qu'un ensemble de 'POINTS' pertinents qui sont acceptables par les Etats-Unis et nous en discuterons à huis clos», a-t-il ajouté, en poursuivant: «Ce sont ces POINTS qui sont la base sur laquelle nous avons donné notre accord à un CESSEZ-LE-FEU. Il s'agit de quelque chose de raisonnable et qui peut être réglé facilement.»

Source: AFP