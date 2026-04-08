Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Le plan en 10 points publié par l'Iran n'est pas celui en cours de discussion avec les Etats-Unis
Un haut responsable de la Maison Blanche a assuré qu'un plan en dix points diffusé publiquement par l'Iran, qui contient des demandes a priori difficilement acceptables par Washington, n'était pas le document servant de base aux négociations avec les Etats-Unis.
«Le document qui est mentionné par la presse n'est pas le plan sur lequel nous travaillons. Nous n'allons pas négocier publiquement», a déclaré cette source, qui a requis l'anonymat, après que Donald Trump a évoqué mardi un plan «viable» soumis par l'Iran.
Le président américain a lui fustigé, dans un message publié mercredi sur son réseau Truth Social, les «nombreux accords, listes et lettres envoyés par des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la négociation Iran/USA, bien souvent ce sont des menteurs et des charlatans ou PIRE».
«Il n'y a qu'un ensemble de 'POINTS' pertinents qui sont acceptables par les Etats-Unis et nous en discuterons à huis clos», a-t-il ajouté, en poursuivant: «Ce sont ces POINTS qui sont la base sur laquelle nous avons donné notre accord à un CESSEZ-LE-FEU. Il s'agit de quelque chose de raisonnable et qui peut être réglé facilement.»
Source: AFP
Beyrouth est à nouveau la cible de frappes israéliennes
Une nouvelle frappe israélienne a visé mercredi en début de soirée un quartier résidentiel de Beyrouth, après une série de raids meurtriers dans la journée, a rapporté l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). La frappe a visé un immeuble de Tallet el-Khayat, dont un pan s'est écroulé, et les secouristes sont arrivés sur place pour secourir d'éventuelles victimes.
Plus tôt, le ministre de la Santé Rakan Nasreddine annonçait que les frappes israéliennes simultanées sur le Liban mercredi ont fait «au moins 89 morts et plus de 700 blessés». «Dans un bilan préliminaire et non définitif, nous recensons plus de 89 tués et 722 blessés» à ce stade, a déclaré le ministre à la chaîne qatarie Al Jazeera.
Source: AFP
En réponse aux attaques israéliennes, l'Iran bloque le détroit d'Ormuz une nouvelle fois
A la suite des attaques israéliennes contre le Liban, le passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz a été temporairement interrompu, selon l'agence de presse iranienne Fars.
«Le cessez-le-feu s'applique à toute la région, et Israël est connu pour ne pas respecter ses engagements; seules les armes peuvent l'en dissuader», a déclaré un responsable iranien. Si les Etats-Unis ne parviennent pas à contenir leur «chien enragé» dans la région, l'Iran agira.
L'Iran a aussi annoncé qu'il se retirerait de l'accord de cessez-le-feu si Israël continuait d'attaquer le Liban.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir visé un commandant du Hezbollah dans sa dernière frappe à Beyrouth
L'armée israélienne a déclaré mardi soir avoir visé «un commandant du Hezbollah à Beyrouth» peu après que l'agence officielle libanaise (Ani) eut fait état d'une frappe israélienne sur un immeuble de Tallet el-Khayat, quartier résidentiel de la capitale.
Les forces israéliennes ont «frappé il y a peu un commandant du Hezbollah à Beyrouth», indique un communiqué militaire sans plus de détail sur l'identité ou les fonctions de ce responsable au sein du mouvement islamiste libanais allié de Téhéran.
Source: AFP
L'Arabie saoudite dit avoir intercepté neuf drones ces dernières heures
L'Arabie saoudite a intercepté neuf drones visant son territoire, a annoncé mercredi son ministère de la Défense, alors que les attaques visant les pays du Golfe se poursuivent malgré un cessez-le-feu entre Washington et Téhéran.
Le porte-parole du ministère de la Défense a fait état dans un message sur X de «l'interception et de la destruction de neuf drones ces dernières heures», sans préciser le lieu des interceptions ni les éventuelles cibles.
Source: AFP
L'Iran met en garde contre une «violation du cessez-le-feu», après avoir abattu un drone de fabrication israélienne
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé mercredi avoir abattu un drone de fabrication israélienne dans le sud de l'Iran, mettant en garde contre une «violation du cessez-le-feu» tout juste entré en vigueur.
«Il y a quelques minutes, un drone Hermes 900 a été intercepté et détruit dans le ciel de la ville de Lar dans la province du Fars (sud)», selon un communiqué relayé par l'agence Fars et la télévision d'Etat.
Les Gardiens ajoutent que «toute incursion d'aéronef ennemi américain ou sioniste dans l'espace aérien national, même sans opération militaire, est considérée comme une violation du cessez-le-feu et entraînera une riposte ferme».
Source: AFP
Israël dit avoir visé «des centaines» de membres du Hezbollah
Les frappes israéliennes à grande échelle menées mercredi au Liban ont visé «des centaines» de membres du Hezbollah, a affirmé le ministre de la Défense israélien, les autorités libanaises faisant état de leur côté de dizaines de morts.
«Tsahal a mené une attaque surprise contre des centaines de terroristes du Hezbollah dans des centres de commandement à travers le Liban», a déclaré Israël Katz dans un message vidéo diffusé par son bureau, assurant qu'il s'agissait «du coup le plus dur [...] encaissé» par le mouvement pro-iranien depuis l'opération des bipeurs.
Source: AFP
Les forces américaines «demeurent prêtes» en cas de fin de la trêve, affirme leur chef d'état-major
Le chef d'état-major américain, le général Dan Caine, a affirmé mercredi que les forces armées des Etats-Unis étaient «prêtes» à reprendre les combats avec l'Iran en cas de fin de la trêve entre les deux pays.
«Soyons clairs, un cessez-le-feu est une pause, et les forces armées demeurent prêtes, si l'ordre leur est donné ou si elles y sont appelées, à reprendre les opérations de combat avec la même rapidité et précision que nous avons démontrées au cours des 38 derniers jours», a ajouté le général lors d'une conférence de presse aux côtés du ministre de la Défense, Pete Hegseth.
Source: AFP
Les Etats-Unis vont «travailler» avec l'Iran pour extraire du matériel nucléaire «enfoui», dit Trump
Donald Trump a affirmé mercredi qu'il n'y aurait «pas d'enrichissement d'uranium» en Iran et que les Etats-Unis allaient «travailler» avec Téhéran pour extraire de la «'poussière' nucléaire» enfouie «profondément», évoquant visiblement les conséquences des frappes américaines de juin 2025 contre des installations nucléaires iraniennes.
«Il n'y aura aucun enrichissement d'uranium, et les Etats-Unis, en travaillant avec l'Iran, déterreront et retireront toute la 'poussière' nucléaire profondément enfouie (bombardiers B-2)», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, au lendemain d'un accord de cessez-le-feu.
En juin 2025, les Etats-Unis avaient frappé trois sites nucléaires en Iran (Fordo, Natanz et Ispahan) avec de puissantes bombes anti-bunker larguées depuis des bombardiers stratégiques furtifs B-2. Donald Trump avait alors affirmé qu'il s'agissait d'une "réussite militaire spectaculaire", le programme nucléaire iranien ayant été retardé selon lui de «plusieurs décennies».
Mais l'étendue exacte des dégâts n'est pas connue. Avant ces frappes, l'Iran enrichissait de l'uranium à 60%, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Ce seuil est proche des 90% nécessaires pour fabriquer une arme nucléaire.
Si l'Iran ne cède pas son uranium, les Etats-Unis «le prendront», affirme le chef du Pentagone
Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a averti mercredi l'Iran que s'il ne cédait pas son uranium, les Etats-Unis étaient prêts à s'en emparer.
«Nous savons ce qu'ils ont, et ils le céderont, et nous l'obtiendrons, et nous le prendrons si nous avons besoin de le faire. Nous pouvons faire cela par tous les moyens nécessaires», a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse.
Selon lui, les Etats-Unis ont «fini de complètement détruire la base industrielle de défense de l'Iran». «Ils ne peuvent plus construire de missiles, de roquettes, de lanceurs ou de drones, leurs usines ont été rasées», a ajouté Pete Hegseth.
Source: AFP
Les dirigeants européens et canadien appellent à une «fin rapide et durable» du conflit
Les dirigeants de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, du Canada, du Danemark, des Pays-Bas, de l'Espagne et de l'Union européenne ont appelé mercredi à une «fin rapide et durable» de la guerre en Iran.
«Nous saluons le cessez-le-feu de deux semaines conclu aujourd'hui entre les Etats-Unis et l'Iran», ont-ils écrit dans un communiqué commun, précisant que «l'objectif doit désormais être de négocier, dans les prochains jours, une fin rapide et durable à la guerre».
Source: AFP
L'Espagne convoque le représentant israélien après la brève arrestation d'un casque bleu espagnol au Liban
L'Espagne a convoqué mercredi la chargée d'affaires israélienne à Madrid pour protester contre «la rétention injustifiable d'un soldat espagnol» de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) «par l'armée israélienne», a annoncé le ministère espagnol des Affaires étrangères.
La Finul a fait état de l'incident mardi, sans révéler la nationalité du Casque bleu, et en expliquant sur X que les forces israéliennes (avaient) «détenu un membre de la force de paix (...) après avoir bloqué un convoi logistique», pendant «moins d'une heure».
Source: AFP
La Thaïlande confirme la mort de trois marins après une frappe iranienne dans le détroit d'Ormuz
Le gouvernement thaïlandais a confirmé mercredi la mort de trois membres d'équipage thaïlandais d'un cargo frappé par l'Iran alors qu'il transitait par le détroit d'Ormuz, que Téhéran avait pratiquement fermé en riposte aux raids américano-israéliens sur son territoire.
Le Mayuree Naree, battant pavillon thaïlandais, avait été touché le 11 mars alors qu'il empruntait le détroit, une artère cruciale pour l'approvisionnement pétrolier mondial, après avoir quitté le port de Khalifa aux Émirats arabes unis.
Vingt membres de l'équipage avaient été sauvés et étaient rentrés en Thaïlande mi-mars, tandis que trois autres étaient portés disparus, a priori restés coincés dans la salle des machines endommagée du navire.
«Malheureusement, les trois membres d'équipage restants que nous avons finalement retrouvés ont perdu la vie lors de l'incident», a déclaré mercredi aux journalistes le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow. Sihasak Phuangketkeow.remercié les autorités omanaises pour leur aide dans le sauvetage des 20 membres d'équipage rapatriés.
Source: AFP