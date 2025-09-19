Les Etats-Unis suspendent la délivrance de visas aux chauffeurs routiers étrangers
Le gouvernement américain a annoncé jeudi suspendre la délivrance de visas aux chauffeurs routiers étrangers, accusés de «mettre en danger la vie des Américains» sur les routes aux Etats-Unis. «Nous suspendons toute délivrance de visas de travail pour les chauffeurs routiers commerciaux avec effet immédiat», a déclaré le secrétaire d'Etat, Marco Rubio, sur le réseau X.
«Le nombre croissant de conducteurs étrangers conduisant de gros camions semi-remorques sur les routes américaines met en danger la vie des Américains et nuit aux moyens de subsistance des camionneurs américains», a-t-il ajouté.
Il n'a donné aucun chiffre permettant d'étayer cette accusation mais celle-ci est régulièrement relayée par les partisans du président américain Donald Trump au nom de sa politique de «l'Amérique d'abord». L'administration Trump a dénoncé par le passé le fait que nombre de ces chauffeurs routiers étrangers ne s'expriment pas ou mal dans la langue anglaise.
Source: AFP
Trump estime que les médias «contre lui» devraient perdre «leur licence»
Donald Trump a une nouvelle fois attaqué les grands médias, peu après la suspension de l'émission de Jimmy Kimmet, animateur star outre-Atlantique, rapporte le média américain Politico. Jeudi, le président américain a laissé entendre que certaines chaînes pourraient perdre leur licence de diffusion si leurs animateurs se montraient trop critiques à son égard.
«Ils me donnent toute cette mauvaise presse, et ils ont une licence», a-t-il déclaré à des journalistes à bord d’Air Force One, interrogé sur le cas de Jimmy Kimmel, récemment suspendu. «Je pense peut-être que leur licence devrait leur être retirée.»
Et d’ajouter : «Quand vous avez une chaîne avec des émissions du soir et que tout ce qu’ils font, c’est taper sur Trump,c’est tout ce qu’ils font – cette licence, ils n’ont pas le droit de faire ça. Ils sont un bras du Parti démocrate.»
Source: Politico
Donald Trump atterrit au Royaume-Uni pour sa deuxième visite d'Etat
Donald Trump a atterri mardi soir à l'aéroport londonien de Stansted pour sa deuxième visite d'Etat au Royaume-Uni, où il sera accueilli en grande pompe pendant deux jours à l'invitation du roi Charles III.
la cheffe de la diplomatie britannique, Yvette Cooper était présente à Stansted quand l'avion présidentiel Air Force One s'est posé à 21H07 locales (20H07 GMT). Avant de quitter Washington, Trump s'est réjoui du «grand honneur» de cette deuxième visite, une première pour un président américain.
Source: AFP
Le Sénat confirme la nomination d'un proche de Trump à la Fed
Le Sénat américain a approuvé lundi la nomination par le président Donald Trump d'un de ses conseillers économiques à la Réserve fédérale (Fed), à quelques heures d'une réunion clé de la banque centrale des Etats-Unis.
Tenu par la majorité présidentielle républicaine, le Sénat a voté à 48 voix contre 47 pour confirmer à ce poste Stephen Miran, qui devra prêter serment in extremis afin de siéger mardi et mercredi à la réunion au cours de laquelle, toutes les six semaines, la banque centrale des Etats-Unis décide du niveau de ses taux directeurs.
Les opposants démocrates étaient opposés à sa nomination, craignant qu'il ne fasse qu'appliquer les desiderata de Donald Trump, au sein d'une institution censée rester indépendante. A la tête du Comité des conseillers économiques (CEA) de la Maison Blanche, Stephen Miran est l'un des architectes et défenseurs de la politique économique du président républicain.
Lors de son audition au Sénat, il a estimé, à rebours de la majorité des économistes, qu'il n'y avait «pas eu d'augmentation détectable du niveau global des prix à la suite de l'instauration de droits de douane» par l'exécutif américain.
Source: AFP
Gifle pour Trump! Une cour d'appel rejette le renvoi d'une figure de la Fed
Une cour d’appel fédérale a rejeté, lundi, la demande de Donald Trump visant à évincer dans l’urgence Lisa Cook, membre du conseil d’administration de la Réserve fédérale (Fed). Le président américain ne dispose plus que de quelques heures pour saisir la Cour suprême, avant la réunion décisive de mardi matin sur les taux d’intérêt.
Comme le rapporte Politico, la cour d’appel du District de Columbia a estimé par deux voix contre une que Lisa Cook, nommée par Joe Biden et visée par une tentative de révocation le mois dernier, devait rester en poste pour l’instant.
La décision n’est pas définitive, la Cour suprême étant attendue pour trancher.
Source: Politico
Trump annonce déployer la Garde nationale à Memphis
Donald Trump a annoncé vendredi déployer des militaires de la Garde nationale à Memphis, dans le Tennessee (sud), dans le cadre de sa lutte contre la criminalité ciblant des grandes villes démocrates du pays.
«Nous allons à Memphis. Memphis est profondément en difficulté. Le maire est heureux, c'est un maire démocrate (...) Nous allons régler ça comme nous l'avons fait à Washington», a déclaré le président américain dans une interview à la chaîne Fox News, en référence à son envoi de troupes et de policiers fédéraux dans la capitale le mois dernier.
Source: AFP
La justice bloque provisoirement le renvoi de la gouverneure de la Fed
La justice américaine a bloqué provisoirement mardi le limogeage de la gouverneure de la Réserve fédérale (Fed) Lisa Cook ordonné par le président Donald Trump.
Une juge de Washington, Jia Cobb, a accédé à la demande de Lisa Cook de rester au conseil d'administration de la Fed pendant l'examen sur le fond du recours qu'elle a intenté contre sa révocation, à une semaine de la prochaine réunion très attendue de la banque centrale américaine sur les taux d'intérêt.
Source: AFP
Les USA dénoncent le survol d'un bateau américain par des avions vénézuéliens
Le ministère américain de la Défense a dénoncé jeudi le survol par deux avions militaires vénézuéliens d'un navire de la marine des Etats-Unis dans les eaux internationales comme un «geste hautement provocateur», mettant en garde Caracas contre toute escalade.
«Il est fortement conseillé au cartel dirigeant le Venezuela de ne pas poursuivre d'autres efforts visant à obstruer, dissuader ou interférer avec les opérations de lutte contre les stupéfiants et contre le terrorisme menées par l'armée américaine"», a écrit le Pentagone dans un message sur X.
Source: AFP
Les Etats-Unis promettent d'intensifier les frappes contre les cartels
Le secrétaire d'Etat Marco Rubio a promis mercredi que les Etats-Unis intensifieraient leurs frappes contre les cartels de narcotrafiquants, après avoir détruit un bateau suspecté de transporter de la drogue au large du Venezuela, tout en assurant au Mexique le respect de sa souveraineté.
Le gouvernement Trump présente la lutte contre le trafic de drogue comme l'une de ses grandes priorités.
Plusieurs cartels mexicains, salvadoriens ou vénézuéliens ont été déclarés «organisations terroristes» par Washington qui a mené mardi une «frappe ciblée» dans la mer des Caraïbes tuant «11 narcoterroristes» selon Donald Trump, membres supposés du cartel vénézuélien du Tren de Aragua «transportant des stupéfiants à destination des Etats-Unis». Ces détails n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante par l'AFP.
Source: AFP
Trump annonce que les Etats-Unis ont frappé un bateau parti du Venezuela, 11 «narcotrafiquants» tués
Les forces armées américaines ont frappé un "bateau transportant de la drogue" qui venait de quitter le Venezuela, tuant 11 «narcoterroristes», a affirmé mardi Donald Trump, alors que les Etats-Unis viennent d'opérer un déploiement militaire dans les Caraïbes dénoncé par Caracas.
Washington a récemment déployé sept bâtiments de guerre dans les Caraïbes au motif de lutter contre le narcotrafic international, le président américain accusant son homologue vénézuélien Nicolas Maduro de diriger un réseau de trafic de drogue.
«Plus tôt ce matin, sur mes ordres, les forces militaires américaines ont mené un bombardement cinétique contre des narcoterroristes clairement identifiés du Tren de Aragua», a affirmé Donald Trump sur son réseau Truth Social, en référence à un important gang originaire du Venezuela.
La frappe a eu lieu alors que le bateau se trouvait «en mer dans les eaux internationales, transportant des stupéfiants illégaux, à destination des Etats-Unis», a-t-il ajouté. «La frappe a tué 11 terroristes». Le président américain a accompagné son message d'une vidéo montrant une petite embarcation frappée par une forte explosion.
Source: AFP
«Nous avons besoin d'un petit coup de main de la Fed», s'agace Donald Trump
«Nous avons besoin d'un petit coup de main de la Fed», s'agace Donald Trump. Il en a profité pour rappeler le surnom de «Monsieur Trop Tard» de Jerome Powell, le président de la Fed.
«Sans les Etats-Unis, tout le reste du monde mourrait», a déclaré Trump. «J'ai résolu sept guerres, beaucoup de ces guerres avaient des racines commerciales, notamment des racines tarifaires, et les tarifs nous donnent de bons arguments de négociation», a jouté Trump.