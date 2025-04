L'Union européenne (UE) ripostera «avant la fin du mois d'avril» sur les droits de douane

L'Union européenne ripostera aux nouveaux droits de douane, que doivent annoncer les Etats-Unis mercredi soir, «avant la fin du mois d'avril», a indiqué la porte-parole du gouvernement français Sophie Primas.

«Il y aura deux ripostes. La première, qui aura lieu mi-avril, est une riposte aux droits de douane déjà décidés sur l'acier et l'aluminium (...) Ensuite, il va y avoir une étude précise, secteur d'activité par secteur d'activité, et une décision européenne devrait être annoncée avant la fin du mois d'avril, de façon concordante, unie et forte par l'Union européenne», a-t-elle déclaré à l'issue du Conseil des ministres.

«Les travaux sont en cours pour savoir quels secteurs d'activité vont être les porteurs de cette riposte», a-t-elle ajouté, précisant qu'Emmanuel Macron devait en discuter mercredi après-midi avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. «Il faut qu'on soit très vigilant sur le choix de ces secteurs d'activité, et en même temps très unis, parce qu'évidemment les Etats-Unis vont essayer de nous désunir et de trouver des points de divergence entre les pays européens», a-t-elle ajouté.

Source: AFP