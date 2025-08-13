DE
FR

Une cour d'appel fédérale l'affirme
Donald Trump a le droit de tailler dans l'aide internationale

Une cour d'appel à Washington a validé la décision de Donald Trump de couper drastiquement dans l’aide internationale et de supprimer l’agence USAID, annulant un jugement précédent. Cette décision pourrait avoir de lourdes conséquences humanitaires.
Publié: il y a 27 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
Partager
Écouter
Après son retour à la Maison Blanche, Trump a suspendu plusieurs milliards de dollars consacrés à l’aide internationale.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une cour d'appel fédérale de Washington a jugé mercredi que le gouvernement de Donald Trump avait le droit de procéder à des coupes drastiques dans l'aide internationale. Elle revient ainsi pour des raisons de procédure sur la décision antérieure d'un tribunal.

Donald Trump avait gelé des milliards de dollars de dépenses d'aide internationale après son retour en janvier à la Maison Blanche tout en mettant fin à l'Agence américaine pour le développement international (USAID), une initiative à l'impact considérable sur les programmes humanitaires à travers le monde.

La décision de mercredi d'une cour d'appel de la capitale est venue infirmer le jugement rendu par un tribunal estimant que les aides financières allouées par le Congrès devaient être rétablies. Selon la juridiction d'appel, le premier tribunal aurait dû rejeter la requête car «les plaignants n'avaient pas d'intérêt à agir», c'est-à-dire qu'ils ne disposaient pas de préjudice dont ils pouvaient se prévaloir.

Plus importante agence humanitaire au niveau mondial, USAID était impliquée dans des programmes de santé et d'aide d'urgence dans environ 120 pays. En juillet, une étude internationale avait révélé que l'effondrement des financements américains dédiés à l'aide internationale pourrait entraîner plus de 14 millions de morts supplémentaires d'ici 2030 parmi les plus vulnérables, dont un tiers d'enfants.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus