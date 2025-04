1/2 La petite Ziv Nitzan, âgée de 3 ans, a trouvé une amulette datant de l'Egypte ancienne. Photo: Emil Aladjem, Autorité des antiquités d'Israël

Solène Monney Journaliste Blick

Comme beaucoup d’enfants de son âge, la petite Ziv Nitzan aime ramasser des cailloux en se promenant. Mais au sud d’Israël, un de ses trésors en apparence ordinaire s’est révélé… extraordinaire.

Alors qu’elle s’amusait avec ses parents, la fillette de 3 ans déterre une pierre ronde, couverte de sable. Rien d’étonnant, pensent d’abord ses parents. Mais Ziv, curieuse, commence à la nettoyer. Intriguée par les mystérieuses marques gravées, elle interroge sa mère. C’est là que sa famille réalise que leur fille vient peut-être de faire une découverte incroyable.

Et ils avaient raison: la pierre est en réalité une amulette en forme de scarabée, vieille de 3800 ans, datant de l’âge du bronze moyen (entre 2100 et 1600 avant J.-C.), a annoncé l’Autorité des antiquités d’Israël mardi 1er avril.

Un symbole sacré

L’objet, plus petit que la paume de la fillette, provient de l’Egypte ancienne. Le scarabée, à cette époque, était un symbole sacré, associé à la renaissance. «A cette époque, les scarabées servaient de sceaux et d'amulettes», explique Daphna Ben-Tor, conservatrice au Musée d’Israël. On en retrouve dans des tombes, des maisons ou encore des édifices publics.

Le lieu de la trouvaille n’est pas anodin. Il s’agit du site archéologique de Tel Azekah, exploré depuis plus de 15 ans par des chercheurs de l’Université de Tel Aviv. «C’était l’une des villes les plus importantes des basses terres de Judée à l’âge du bronze», précise le directeur des fouilles, Oded Lipschits. Tel Azekah est également un site biblique d’envergure. Selon la tradition, c’est ici que se serait déroulé le célèbre combat entre David et Goliath.

D'autres en profiteront aussi

Quant à la petite Ziv, elle ne mesure pas encore la portée de sa découverte. Mais son scarabée, lui, va être exposé dans une exposition spéciale. «Grâce à elle, tout le monde pourra l’admirer», se réjouit Eli Escusido, directeur de l’Autorité des antiquités. Comme quoi, parfois, il suffit d’un regard d’enfant pour faire ressurgir l’Histoire.