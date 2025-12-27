Un séisme de magnitude 7,0 a frappé samedi au large de la côte Est de Taïwan, à 23H05. Aucun dégât ni blessé n'ont été signalés, trois jours après une autre secousse de magnitude 6,1.

Séisme de magnitude 7 au large de Taïwan

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 7,0 est survenu au large de la côte Est de Taïwan samedi, a indiqué l'agence météorologique de l'île, sans qu'aucuns blessés ni dégâts n'aient été relevés dans l'immédiat, trois jours après une secousse de magnitude 6,1.

Le séisme a été enregistré à 23H05 (15H05 GMT) à une profondeur de 73 kilomètres (45 miles) en mer, au large du comté de Yilan, au sud-ouest de Taipei, selon l'administration météorologique centrale de Taïwan.