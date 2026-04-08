L'Iran accuse Israël de violations du cessez-le-feu au Liban, avertissant qu'il pourrait quitter l'accord si ces attaques se poursuivent. Israël affirme que le Liban n'est pas concerné par la trêve.

Israël et les USA contestent que le Liban soit concerné par la trêve

Israël et les USA contestent que le Liban soit concerné par la trêve

AFP Agence France-Presse

Le ministre iranien des Affaires étrangères a évoqué mercredi des «violations du cessez-le-feu» par Israël au Liban lors d'un appel avec le commandant des forces armées du Pakistan, médiateur de la fragile trêve entre les Etats-Unis et l'Iran, selon un communiqué.

Abbas Araghchi et le puissant chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, ont «souligné l'importance de (...) mettre en oeuvre les points d'accord» entre les deux pays pour «renforcer la paix et la sécurité dans la région».

Des médias iraniens et la télévision Al Jazeera ont assuré que Téhéran pourrait se retirer du cessez-le-feu pour riposter aux bombardements israéliens au Liban. «L'Iran se retirera de l'accord si Israël continue de violer le cessez-le-feu dans son attaque contre le Liban», a rapporté l'agence de presse iranienne Tasnim, citant une source bien informée.

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont promis de leur côté sur Telegram de «punir Israël pour les atrocités qu'il a commises au Liban et pour la violation des conditions du cessez-le-feu».

La chaîne de télévision Al Jazeera a également cité un responsable iranien, resté anonyme, selon lequel «le cessez-le-feu couvre la région» mais qui estime qu'"Israël est connu pour ne pas tenir parole et ne sera dissuadé que par les balles».

Israël et les USA contestent

Israël a pour sa part jugé que le Liban n'était pas inclus dans le cessez-le-feu, indiquant que son armée menait mercredi sa «frappe coordonnée la plus vaste à travers le Liban» depuis le début de la guerre.

Les efforts se multiplient pour que tienne une trêve des plus fragiles. Le Premier ministre pakistanais a déclaré que le cessez-le-feu s'appliquait «partout», y compris au Liban, alors qu'Islamabad doit accueillir en fin de semaine des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran.

Shehbaz Sharif a regretté que des violations du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran aient été «signalées», exhortant les protagonistes à respecter le cessez-le-feu.

L'accord de cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran ne concerne pas les opérations militaires israéliennes au Liban, a affirmé mercredi Donald Trump à une journaliste de la chaîne PBS.

«En raison du Hezbollah», le Liban «n'est pas inclus dans l'accord», a déclaré le président américain, selon le compte-rendu d'un bref entretien téléphonique publié sur X par une journaliste de PBS, Liz Landers. Interrogé pour savoir s'il était d'accord qu'Israël poursuive ses frappes sur le Liban, Donald Trump a répondu que cela «fait partie de l'accord (...) C'est un accrochage séparé.»

Israël a pilonné mercredi le Liban comme jamais depuis le début de la guerre, faisant plus de 89 morts et 722 blessés selon le ministre libanais de la Santé.