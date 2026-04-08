Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Pour Israël, la trêve ne marque «pas la fin de la campagne contre l'Iran»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi que la trêve conclue entre Washington et Téhéran ne marquait «pas la fin de la campagne contre l'Iran», et qu'Israël était «prêt à reprendre le combat à tout moment».
«Nous avons encore des objectifs à atteindre et nous y arriverons soit par un accord soit en reprenant les combats», a déclaré Netanyahu dans une allocution télévisée. Le cessez-le-feu «n'est pas la fin de la campagne (mais) une étape sur la voie qui nous mènera à la réalisation de tous nos objectifs», a-t-il ajouté.
Un cessez-le-feu coordonné
Le cessez-le-feu avec l'Iran annoncé par le président américain Donald Trump a été décidé «en pleine coordination» entre Washington et Israël, a ajouté le Premier ministre israélien, assurant ne pas avoir été pris par surprise par son allié américain.
«La nuit dernière, un cessez-le-feu temporaire de deux semaines est entré en vigueur entre les Etats-Unis et l'Iran, en pleine coordination avec Israël», a déclaré Netanyahu dans un discours télévisé. «Non, ils ne nous ont pas pris par surprise à la dernière minute», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'Iran menace de répliquer après le «massacre brutal» à Beyrouth
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé mercredi de riposter si Israël ne cessait pas ses attaques au Liban, où des frappes ont fait des centaines de morts.
Le bilan des frappes israéliennes mercredi sur le Liban, sans précédent depuis le début de la guerre, ont fait 112 tués et 837 blessés, a annoncé le ministère de la Santé dans un nouveau bilan. Israël affirme avoir visé «des centaines» de membres du mouvement pro-iranien Hezbollah.
«Quelques heures seulement après l'accord de cessez-le-feu, le régime sioniste (...) a déclenché un massacre brutal à Beyrouth. Nous adressons un avertissement ferme» aux Etats-Unis et à leur allié, ont déclaré les Gardiens, armée idéologique de la République islamique, dans un communiqué relayé par la télévision d'Etat.
«Si les agressions contre le cher Liban ne cessent pas immédiatement, nous remplirons notre devoir et répliquerons», ont-ils ajouté.
Source: AFP
Le plan en 10 points publié par l'Iran n'est pas celui en cours de discussion avec les Etats-Unis
Un haut responsable de la Maison Blanche a assuré qu'un plan en dix points diffusé publiquement par l'Iran, qui contient des demandes a priori difficilement acceptables par Washington, n'était pas le document servant de base aux négociations avec les Etats-Unis.
«Le document qui est mentionné par la presse n'est pas le plan sur lequel nous travaillons. Nous n'allons pas négocier publiquement», a déclaré cette source, qui a requis l'anonymat, après que Donald Trump a évoqué mardi un plan «viable» soumis par l'Iran.
Le président américain a lui fustigé, dans un message publié mercredi sur son réseau Truth Social, les «nombreux accords, listes et lettres envoyés par des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la négociation Iran/USA, bien souvent ce sont des menteurs et des charlatans ou PIRE».
«Il n'y a qu'un ensemble de 'POINTS' pertinents qui sont acceptables par les Etats-Unis et nous en discuterons à huis clos», a-t-il ajouté, en poursuivant: «Ce sont ces POINTS qui sont la base sur laquelle nous avons donné notre accord à un CESSEZ-LE-FEU. Il s'agit de quelque chose de raisonnable et qui peut être réglé facilement.»
Source: AFP
En réponse aux attaques israéliennes, l'Iran bloque le détroit d'Ormuz une nouvelle fois
A la suite des attaques israéliennes contre le Liban, le passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz a été temporairement interrompu, selon l'agence de presse iranienne Fars.
«Le cessez-le-feu s'applique à toute la région, et Israël est connu pour ne pas respecter ses engagements; seules les armes peuvent l'en dissuader», a déclaré un responsable iranien. Si les Etats-Unis ne parviennent pas à contenir leur «chien enragé» dans la région, l'Iran agira.
L'Iran a aussi annoncé qu'il se retirerait de l'accord de cessez-le-feu si Israël continuait d'attaquer le Liban.
Source: AFP
Les USA menacent: il serait «inacceptable» que l'Iran bloque une nouvelle fois le détroit d'Ormuz
La porte-parole de la Maison Blanche a averti mercredi qu'il serait «inacceptable» que l'Iran bloque à nouveau le détroit d'Ormuz, après que l'agence iranienne Fars a annoncé sa fermeture.
«Le président a pris connaissance de ces informations avant que je n'arrive ici (pour une conférence de presse, ndlr). C'est complètement inacceptable. Une nouvelle fois, c'est un exemple dans lequel ce qu'ils disent publiquement n'est pas ce qu'ils disent en privé», a déclaré Karoline Leavitt.
«Nous avons vu une hausse du passage dans le détroit aujourd'hui», a-t-elle affirmé, après que Fars a assuré de son côté: «Ces dernières heures, le passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz a été totalement interrompu» et «cette situation est survenue après l'attaque israélienne contre le Liban, en violation du cessez-le-feu».
Source: AFP
Trump et Netanyahu vont continuer de discuter du Liban avec les autres parties pour l'inclure dans la trêve
Donald Trump va continuer à discuter du Liban, non concerné par l'accord de cessez-le-feu avec l'Iran et pilonné comme jamais depuis le début de la guerre mercredi par Israël, avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a annoncé sa porte-parole.
Le Liban va continuer de faire l'objet de discussions «entre le président (Trump) et Benjamin Netanyahu, entre les Etats-Unis et Israël, ainsi qu'entre toutes les parties concernées», a assuré Karoline Leavitt lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche. «Mais à ce stade, ils ne sont pas concernés par l'accord de cessez-le-feu», a-t-elle insisté.
Source: AFP
De nouvelles discussions sur l'Iran auront lieu samedi, avec les USA
Le vice-président JD Vance mènera une délégation américaine au Pakistan pour des discussions samedi sur l'Iran, a annoncé mercredi la Maison Blanche.
L'émissaire spécial Steve Witkoff ainsi que Jared Kushner, gendre de Donald Trump, participeront à ces discussions, a précisé la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, lors d'un point presse.
Source: AFP
Israël dit que «rien n'est fini» après le cessez-le-feu avec l'Iran
Le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar a estimé mercredi que rien n'était «fini» après le cessez-le-feu conclu entre Washington et Téhéran, jugeant leurs positions très éloignées.
«Rien n'est encore fini», a déclaré Gideon Saar sur la chaîne de télévision 11. «Je ne vois pas comment il est possible de rapprocher les positions des Etats-Unis et de l'Iran», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir visé un commandant du Hezbollah dans sa dernière frappe à Beyrouth
L'armée israélienne a déclaré mardi soir avoir visé «un commandant du Hezbollah à Beyrouth» peu après que l'agence officielle libanaise (Ani) eut fait état d'une frappe israélienne sur un immeuble de Tallet el-Khayat, quartier résidentiel de la capitale.
Les forces israéliennes ont «frappé il y a peu un commandant du Hezbollah à Beyrouth», indique un communiqué militaire sans plus de détail sur l'identité ou les fonctions de ce responsable au sein du mouvement islamiste libanais allié de Téhéran.
Source: AFP
Beyrouth est à nouveau la cible de frappes israéliennes
Une nouvelle frappe israélienne a visé mercredi en début de soirée un quartier résidentiel de Beyrouth, après une série de raids meurtriers dans la journée, a rapporté l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). La frappe a visé un immeuble de Tallet el-Khayat, dont un pan s'est écroulé, et les secouristes sont arrivés sur place pour secourir d'éventuelles victimes.
Plus tôt, le ministre de la Santé Rakan Nasreddine annonçait que les frappes israéliennes simultanées sur le Liban mercredi ont fait «au moins 89 morts et plus de 700 blessés». «Dans un bilan préliminaire et non définitif, nous recensons plus de 89 tués et 722 blessés» à ce stade, a déclaré le ministre à la chaîne qatarie Al Jazeera.
Source: AFP
L'Arabie saoudite dit avoir intercepté neuf drones ces dernières heures
L'Arabie saoudite a intercepté neuf drones visant son territoire, a annoncé mercredi son ministère de la Défense, alors que les attaques visant les pays du Golfe se poursuivent malgré un cessez-le-feu entre Washington et Téhéran.
Le porte-parole du ministère de la Défense a fait état dans un message sur X de «l'interception et de la destruction de neuf drones ces dernières heures», sans préciser le lieu des interceptions ni les éventuelles cibles.
Source: AFP
L'Iran met en garde contre une «violation du cessez-le-feu», après avoir abattu un drone de fabrication israélienne
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé mercredi avoir abattu un drone de fabrication israélienne dans le sud de l'Iran, mettant en garde contre une «violation du cessez-le-feu» tout juste entré en vigueur.
«Il y a quelques minutes, un drone Hermes 900 a été intercepté et détruit dans le ciel de la ville de Lar dans la province du Fars (sud)», selon un communiqué relayé par l'agence Fars et la télévision d'Etat.
Les Gardiens ajoutent que «toute incursion d'aéronef ennemi américain ou sioniste dans l'espace aérien national, même sans opération militaire, est considérée comme une violation du cessez-le-feu et entraînera une riposte ferme».
Source: AFP
Israël dit avoir visé «des centaines» de membres du Hezbollah
Les frappes israéliennes à grande échelle menées mercredi au Liban ont visé «des centaines» de membres du Hezbollah, a affirmé le ministre de la Défense israélien, les autorités libanaises faisant état de leur côté de dizaines de morts.
«Tsahal a mené une attaque surprise contre des centaines de terroristes du Hezbollah dans des centres de commandement à travers le Liban», a déclaré Israël Katz dans un message vidéo diffusé par son bureau, assurant qu'il s'agissait «du coup le plus dur [...] encaissé» par le mouvement pro-iranien depuis l'opération des bipeurs.
Source: AFP
Les forces américaines «demeurent prêtes» en cas de fin de la trêve, affirme leur chef d'état-major
Le chef d'état-major américain, le général Dan Caine, a affirmé mercredi que les forces armées des Etats-Unis étaient «prêtes» à reprendre les combats avec l'Iran en cas de fin de la trêve entre les deux pays.
«Soyons clairs, un cessez-le-feu est une pause, et les forces armées demeurent prêtes, si l'ordre leur est donné ou si elles y sont appelées, à reprendre les opérations de combat avec la même rapidité et précision que nous avons démontrées au cours des 38 derniers jours», a ajouté le général lors d'une conférence de presse aux côtés du ministre de la Défense, Pete Hegseth.
Source: AFP