Pour Israël, la trêve ne marque «pas la fin de la campagne contre l'Iran»

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi que la trêve conclue entre Washington et Téhéran ne marquait «pas la fin de la campagne contre l'Iran», et qu'Israël était «prêt à reprendre le combat à tout moment».

«Nous avons encore des objectifs à atteindre et nous y arriverons soit par un accord soit en reprenant les combats», a déclaré Netanyahu dans une allocution télévisée. Le cessez-le-feu «n'est pas la fin de la campagne (mais) une étape sur la voie qui nous mènera à la réalisation de tous nos objectifs», a-t-il ajouté.

Un cessez-le-feu coordonné

Le cessez-le-feu avec l'Iran annoncé par le président américain Donald Trump a été décidé «en pleine coordination» entre Washington et Israël, a ajouté le Premier ministre israélien, assurant ne pas avoir été pris par surprise par son allié américain.

«La nuit dernière, un cessez-le-feu temporaire de deux semaines est entré en vigueur entre les Etats-Unis et l'Iran, en pleine coordination avec Israël», a déclaré Netanyahu dans un discours télévisé. «Non, ils ne nous ont pas pris par surprise à la dernière minute», a-t-il ajouté.

Source: AFP