Le «paludisme d'aéroport» fait deux morts à Francfort

Six employés de l'aéroport de Francfort ont contracté le paludisme, dont deux sont décédés, après l'arrivée d'un moustique infecté par avion, a annoncé mercredi le service de santé public de la ville.

AFP Agence France-Presse

Six employés de l'aéroport de Francfort ont contracté le paludisme, dont deux sont décédés, après l'arrivée probable d'un moustique infecté à bord d'un avion, a indiqué mercredi le service de santé public de la ville. Plus tôt, un porte-parole de l'aéroport avait confirmé un des décès et adressé ses «plus sincères condoléances» à la famille de la victime.

Selon l'Institut Robert Koch (RKI), l'agence sanitaire allemande, les six employés auraient été piqués par un moustique anophèle importé par avion. Les quatre autres personnes atteintes du paludisme sont actuellement soignées dans un hôpital, a précisé le porte-parole de l'aéroport.

Transmis par les moustiques anophèles

L'Institut de médecine tropicale d'Anvers, en Belgique, a indiqué qu'il allait analyser les parasites du paludisme présents dans les échantillons sanguins des patients. Le dernier épisode de «paludisme d'aéroport» recensé en Allemagne remontait à 2023, selon le RKI. La rareté de cette maladie dans le pays peut retarder le diagnostic et accroître le risque de complications graves.

Transmis par les moustiques anophèles, le paludisme est une maladie parasitaire pouvant provoquer notamment maux de tête, nausées, fortes poussées de fièvre et frissons. Il cause chaque année des centaines de milliers de décès, principalement en Afrique subsaharienne. Des traitements existent et les patients pris en charge précocement guérissent généralement complètement.