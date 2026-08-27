L'épidémie d'Ebola en Ouganda est finie, annonce l'OMS

L'OMS a annoncé la fin de l'épidémie d'Ebola en Ouganda après 42 jours sans nouveaux cas. La maladie, déclarée en mai, a touché 20 personnes dans le pays, faisant deux morts.

AFP Agence France-Presse

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré jeudi terminée l'épidémie d'Ebola en Ouganda, en l'absence de nouvelle contamination recensée durant une période de 42 jours après la sortie de l'hôpital du dernier malade.

L'actuelle épidémie de maladie à virus Ebola a été déclarée le 15 mai dans une province de l'est de la République démocratique du Congo (RDC) voisine de l'Ouganda, ainsi que dans ce pays. Elle continue de faire rage en RDC, où elle s'est désormais propagée dans six provinces et a déjà fait plus de 2.700 morts sur plus de 5.650 cas confirmés, devenant récemment la plus meurtrière de l'histoire du pays.

En Ouganda, 20 contaminations ont été confirmées et deux des patients sont décédés, les autres ayant tous guéri, selon le ministère ougandais de la Santé. Le dernier patient guéri est sorti de l'hôpital le 16 juillet, donnant le coup d'envoi d'une période de 42 jours à l'issue de laquelle l'OMS déclare la fin de l'épidémie si aucun nouveau cas n'est détecté. Dans un communiqué conjoint jeudi, l'OMS et l'agence sanitaire de l'Union africaine (Africa CDC) «saluent la fin de l'épidémie d'Ebola due à la souche Bundibugyo en Ouganda».

«Accélérer la riposte en RDC»

«La fin de la période de 42 jours, équivalant à deux fois la durée maximale d'incubation d'Ebola, est une étape essentielle, car elle apporte une garantie supplémentaire qu'aucune chaîne de transmission associée au dernier cas importé n'est restée inaperçue», rappellent les deux organisations. Selon le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans le communiqué, «l'Ouganda a démontré qu'avec une action décisive, les flambées d'Ebola peuvent être rapidement maîtrisées».

«Nous devons désormais préserver cet acquis tout en accélérant la riposte en RDC. Nous ne serons en sécurité que lorsque la transmission aura cessé partout», souligne le directeur général de l'Africa CDC, Jean Kaseya. Le nombre de contaminations et de décès de l'actuelle flambée en RDC a dépassé en seulement trois mois celui de l'épidémie ayant sévi entre 2018 et 2020 dans l'est du pays, considérée jusqu'alors comme la plus meurtrière en RDC. L'ONU a averti le 21 août que l'épidémie en RDC progressait «de manière exponentielle» et plus rapidement que la réponse sanitaire.



