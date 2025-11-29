La France propose son appui au nouveau dirigeant malgache

Le président français Emmanuel Macron a eu son premier entretien téléphonique avec Michaël Randrianirina, nouveau président de Madagascar. Macron a proposé l'appui de la France dans le processus de transition et annoncé de nouveaux financements pour soutenir le pays.

AFP Agence France-Presse

Emmanuel Macron s'est entretenu pour la première fois samedi au téléphone avec Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République de Madagascar, et lui a «proposé l'appui de la France», dans le processus de transition engagé sur l'île de l'Océan indien après le coup d'Etat d'octobre, selon l'Elysée.

«Les deux présidents ont rappelé l'importance de la relation bilatérale», et Macron «s'est félicité de l'annonce d'un processus de concertation nationale, d'une série de réformes, en particulier pour lutter contre la corruption, et de l'organisation d'élections dans des délais raisonnables».

«Il a encouragé le Président de la Refondation à associer des représentants de la jeunesse et de la société civile à ces différents processus et proposé l'appui de la France pour les soutenir, en lien avec ses partenaires internationaux», précise l'Elysée dans un communiqué.

Aide budgétaire de la France

Emmanuel Macron a «confirmé» au dirigeant malgache que «la France souhaitait accompagner et soutenir la transition en cours, conformément aux aspirations exprimées par le peuple malgache, en particulier la jeunesse», et lui a «annoncé» le déploiement de «nouveaux financements» pour «lutter contre l'insécurité alimentaire dans le sud du pays, mettre à disposition des médecins à Tananarive et soutenir des projets d'aménagement urbain de la capitale».

«Il a également annoncé le versement d'une aide budgétaire affectée, notamment, à la sécurité alimentaire dans le pays», ajoute l'Elysée. Le président de la République avait déjà dit la semaine dernière la France prête à «accompagner la transition dans un esprit d'ouverture».

Le colonel Michaël Randrianirina a été investi président de Madagascar le 17 octobre, quelques jours après la prise de pouvoir par son unité militaire qui a poussé Andry Rajoelina à fuir.

Contre l'ancienne puissance coloniale

L'île particulièrement pauvre de l'océan Indien était secouée depuis le 25 septembre par un mouvement de contestation, auquel s'est ralliée l'unité militaire. Le nouveau président a remercié les jeunes du mouvement Gen Z d'avoir été à la pointe des manifestations et affirmé que l'armée était intervenue à la demande de la Haute Cour pour «éviter l'anarchie et le désordre».

Le coup d'Etat a ravivé le ressentiment contre l'ancienne puissance coloniale française. L'exfiltration par Paris de l'ex-président Andry Rajoelina a indigné de nombreux Malgaches.



