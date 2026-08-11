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D'Oulu à Haparanda
Après trois décennies, le rail relie à nouveau la Finlande et la Suède

Après plus de 30 ans d'interruption, le rail relie à nouveau la Finlande et la Suède. Deux trains quotidiens relient désormais Oulu à Haparanda, avec des correspondances vers le sud de l'Europe.
Publié: 11.08.2026 à 05:58 heures
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Dernière mise à jour: 11.08.2026 à 06:18 heures
Après 30 ans d'arrêt, le train relie à nouveau la Finlande et la Suède, avec des correspondances vers l'Europe. (Image d'archive)
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

C'est une première depuis plus de trente ans: une liaison ferroviaire entre la Finlande et la Suède a été inaugurée lundi, permettant à nouveau de relier par le rail le nord de la Finlande au sud de l'Europe. La liaison transfrontalière avait été interrompue en 1992.

Les trains circuleront deux fois par jour, quotidiennement, entre la ville d'Oulu en Finlande, et Haparanda, dans le nord-est de la Suède où les passagers pourront prendre une correspondance leur permettant de poursuivre leur trajet jusqu'à la mer de Norvège ou, s'ils le souhaitent, vers le sud, jusqu'au Portugal, en passant par Stockholm et d'autres villes européennes.

La correspondance est nécessaire car la Finlande utilise un écartement des rails identique à celui de la Russie voisine – plus large que la norme européenne –, héritage de l'époque où le pays nordique faisait partie du grand-duché de Finlande, rattaché à l'Empire russe au XIXe siècle. La gare d'Haparanda est dotée d'une voie à double écartement.

Elisa Markula, directrice générale de l'opérateur ferroviaire public finlandais VR s'est dite confiante dans la capacité de cette liaison à attirer des voyageurs. «Les déplacements terrestres sont très populaires en ce moment», a-t-elle dit. «Le train connaît une renaissance dans toute l'Europe. En Finlande aussi, le nombre de nos passagers augmente beaucoup».

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